«Έφυγε» από τη ζωή ένας από τους πιο γνωστούς ιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος ο γνωστός παπά Τσάκαλος, κατά κόσμον πρεσβύτερος Σπυρίδων Τσιάκαλος.

Ο παπά Τσάκαλος είχε γίνει γνωστός τη δεκαετία του ’90 από την παρουσία του σε διάφορα τηλεοπτικά πάνελ. Ξεχώρισε για τον αυθορμητισμό του, την πηγαία λαϊκή του στάση και την υποστήριξη των αδυνάτων. Πολλές φορές είχε έρθει σε σύγκρουση με την ηγεσία της Εκκλησίας, όταν ένιωθε ότι πρέπει να υπερασπιστεί το δίκαιο.

Είχε αποκτήσει τρία παιδιά και είχε επτά εγγόνια. Ο γιος του, με μια ανάρτηση στο Facebook έκανε γνωστή την απώλειά του.

«Ο αγαπημένος μου πατέρας. ο θρυλικός παπά-Τσάκαλος, ο ιερέας Σπύρος Τσιάκαλος από τα Σιλπιανά (Καταφύλλι) της Αργιθέας δεν είναι πια μαζί μας. Έκλεισε τον κύκλο του αγώνα της ζωής του με τον τρόπο που ήθελε ο ίδιος, όρθιος, δυνατός. Έζησε όπως ήθελε να ζήσει, περήφανος, δυναμικός, αγέρωχος, αγωνίστηκε όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά και για την κοινωνία και την Εκκλησία.

Πίστευε στον Θεό των αδύναμων, των φτωχών, των καταπιεσμένων, αναγνώριζε τα θαύματα που κάνουν οι άνθρωποι με την πίστη και τον αγώνα τους, πόναγε με τον πόνο των άλλων.

Εργάστηκε από 12 χρονών παιδάκι, τελείωσε την Αθωνιάδα Ιερατική έγινε διάκονος στα 20 του χρόνια και ιερέας στα 22 του, τελείωσε τη Θεολογική Σχολή Αθηνών και υπηρέτησε σε πολλές ενορίες του Πειραιά και της Αθήνας.

Η τελευταία του ενορία, ο Ιερός Ναός της Γεννήσεώς του Χριστού στο Καματερό έμελε να είναι έργο ζωής αφού την ξαναέκτισε εκ θεμελίων και σήμερα είναι σημείο αναφοράς για τους ναούς της Αττικής.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 στις 12.00 στον Ιερό Ναό της Γεννήσεώς του Χριστού στο Καματερό. Η ταφή του θα γίνει την επόμενη μέρα στο χωριό μας το Καταφύλλι την ίδια ώρα, όπως ήταν και η επιθυμία του.

Η ελληνική κοινωνία και η Εκκλησία, ειδικά οι ιερείς και συλλειτουργοί του τον έχουν ήδη αναγνωρίσει.Σύσσωμη η οικογένεια μας, η μητέρα μου Κωνσταντίνα, τα αδέρφια μου Δημήτρης και Σπύρος και τα εγγόνια του Θάλεια, Κωνσταντίνα, Γιάννης, Σπύρος, Γεωργία. Ορέστης και Κίμωνας θα τον θυμόμαστε και θα τον μελετάμε για όσο ζούμε», έγραψε.

Παπά Τσάκαλος: Η μάχη με τον θάνατο στο Ωνάσειο

Ένα από τα πιο συγκλονιστικά κεφάλαια της ζωής του ήταν η σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του. Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια ενός γεύματος στην Ερέτρια, όταν υπέστη το πρώτο έμφραγμα.

«Μου ξεβουλώσαν μια αρτηρία αλλά μου είπαν κάτσε κάτω μην σηκώνεσαι. Εκεί που σηκώθηκα, έπεσα κάτω και έπαθα ανακοπή. Έμεινα σε καταστολή δεν ξέρω πόσες μέρες. Ξανά πέφτω κάτω, ξανά ανακοπή… Λένε “είναι πεθαμένος”», είχε πει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.

«Κάποια στιγμή στο Ωνάσειο με θεωρούσαν νεκρό. Εκεί που με θεωρούσαν νεκρό, εγώ αναστήθηκα. Δύο αναστάσεις έγιναν: του Λαζάρου και η δική μου!», συνέχιζε να λέει, κάνοντας πλάκα.

Μάλιστα, μοιράστηκε και μια ανατριχιαστική λεπτομέρεια από εκείνες τις στιγμές: «Εγώ βέβαια άκουγα. Ρώτησα κάποιο γιατρό και μου λέει “οι πεθαμένοι ακούνε και 24 ώρες μετά τον θάνατό τους”».

Από το Καταφύλλι Αργιθέας στην Ασφάλεια και το Άγιο Όρος

Ο παπά Τσάκαλος γεννήθηκε το 1949 στο ορεινό χωριό Καταφύλλι της Αργιθέας στην Καρδίτσα, έφυγε όμως νωρίς για την Αθήνα. Την εφηβεία του την πέρασε στους Αμπελόκηπους και τον Ταύρο, οπότε κι έγινε μέλος της Νεολαίας Λαμπράκη.

Ο ίδιος περιέγραφε τις περιπέτειές του τότε με τη Χούντα λέγοντας:

«Μπαίνει μια μέρα η Ασφάλεια μέσα, άρχισε τις κλωτσιές: “Να φύγετε από εδώ, παλιοκομμουνιστόπαιδα!”. Έφυγα, μας πήγαν στο τμήμα»,

Η σύγκρουση με το κατεστημένο και την οικογένειά του τον οδήγησε μέχρι το Άγιο Όρος, όπου κρύφτηκε για οκτώ μήνες στην Αθωνιάδα Σχολή για να αποφύγει τον εγκλεισμό σε αναμορφωτήριο. Εκεί ήρθε κοντά στον Θεό και αποφάσισε να του αφιερωθεί.

Παπά Τσάκαλος: Η τηλεοπτική πορεία και ο Βασίλης Λεβέντης

Η είσοδός του στον κόσμο των media έγινε μέσα από το Κανάλι 67, στο πλευρό του Βασίλη Λεβέντη. Παρά τα σχόλια που δεχόταν δεν πτοούταν από την κριτική.

«Με έλεγαν γραφικό. Εγώ αυτό ήθελα: να βγω στα μέσα και θα τα πούμε αργότερα…», έλεγε, ενώ στην ερώτηση για το αν φοβόταν την έκθεση και το «τσαλάκωμα» της εικόνας του, η απάντησή του ήταν αφοπλιστική: «Όποιος φοβάται, κάθεται σπίτι του!»