Καλοκαιρινός ο καιρός τις επόμενες μέρες - Πότε έρχονται 32άρια

Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σε πολλές περιοχές

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο καιρός θα γίνει καλοκαιρινός τις επόμενες μέρες, με θερμοκρασίες έως 32°C σε πολλές περιοχές.
  • Στην Κεντρική Μακεδονία και τη Φθιώτιδα καταγράφηκαν ήδη 28-30°C, υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα.
  • Αναμένονται θερμές αέριες μάζες και αφρικανική σκόνη, κυρίως στην κεντρική και νότια Ελλάδα, με πιθανές λασποβροχές.
  • Από το Σάββατο ο καιρός θα βελτιωθεί, με θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 30°C την επόμενη εβδομάδα.
  • Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 27-28°C και 26°C αντίστοιχα.

Σε καλοκαιρινή διάθεση μπαίνει τις επόμενες μέρες ο καιρός, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει αισθητά και να «αγγίζει» ακόμα και τους 32 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές. 

Καιρός: Έρχεται το πρώτο θερμό επεισόδιο για φέτος

Ήδη από τις τελευταίες ώρες, σε τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Φθιώτιδας καταγράφηκαν θερμοκρασίες κοντά στους 28 με 30 βαθμούς, τιμές αρκετά υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Ωστόσο η ηλιοφάνεια δε θα επικρατεί παντού, καθώς βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίζεται στις ακτές της Βόρειας Αφρικής, θα μεταφέρει προς τη χώρα θερμές αέριες μάζες αλλά και αφρικανική σκόνη.  

Το φαινόμενο αναμένεται να επηρεάσει κυρίως την κεντρική και νότια Ελλάδα, ενώ δεν αποκλείονται και τοπικές λασποβροχές. Από την Πέμπτη οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά, ενώ η κορύφωση της μεταφοράς σκόνης αναμένεται την Παρασκευή.   

Παράλληλα, οι νοτιάδες θα ενισχυθούν, ιδιαίτερα στο Ιόνιο, όπου οι άνεμοι μπορεί να φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ. 

Καιρός: Πότε έρχονται 32άρια  

Από το Σάββατο η ατμόσφαιρα θα αρχίσει να καθαρίζει, με τον καιρό να βελτιώνεται και τη θερμοκρασία να παίρνει ξανά ανοδική πορεία. 

Σήμερα, Τετάρτη, ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τοπικά τους 25 με 28 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ αύριο, Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές δεν αποκλείεται να αγγίξει ξανά τους 30°C. 

Μικρή πτώση προβλέπεται την Παρασκευή, λόγω της συννεφιάς και της σκόνης, ωστόσο από την Κυριακή και κυρίως από την επόμενη εβδομάδα, οι θερμοκρασίες θα θυμίζουν αρχές καλοκαιριού, με τιμές που κατά τόπους μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και τους 30 με 32 βαθμούς, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. 

Στην Αθήνα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες αραιές νεφώσεις και ασθενείς νότιους ανέμους. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως και τους 27 με 28 βαθμούς. 

Στη Θεσαλονίκη προβλέπεται επίσης ήπιο καιρικό σκηνικό, με ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως προς το απόγευμα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς. 

