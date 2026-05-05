Καιρός: Έρχεται το πρώτο θερμό επεισόδιο για φέτος

30άρια και πολλή αφρικανική σκόνη τις επόμενες μέρες

05.05.26 , 12:42
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αναμένονται θερμοκρασίες άνω των 30°C λόγω μεταφοράς θερμών αέριων μαζών από τη βόρεια Αφρική.
  • Η αφρικανική σκόνη θα επηρεάσει κυρίως τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, με έντονη παρουσία την Πέμπτη και Παρασκευή.
  • Από Τετάρτη, οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους, ενισχύοντας τη θερμοκρασία και τη σκόνη.
  • Τοπικές βροχές αναμένονται την Παρασκευή και Σάββατο, κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.
  • Από Κυριακή, οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν περαιτέρω, με καιρό που θα θυμίζει καλοκαίρι.

Μετά το χειμωνιάτικο σκηνικό της Πρωτομαγιάς, ο καιρός αλλάζει εντελώς με τα κύρια χαρακτηριστικά του να είναι οι αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης και θερμοκρασίες, που θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, η χώρα μας εισέρχεται σε ένα καθαρά ανοιξιάτικο διάστημα με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και μεταφορά θερμών αέριων μαζών από τη βόρεια Αφρική. 

«Καθώς πλησιάζουμε στα μέσα της εβδομάδας, οι αέριες μάζες από τις ακτές της βόρειας Αφρικής θα φέρουν μαζί τους αφρικανική σκόνη, η οποία θα επηρεάσει κυρίως τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Ιδιαίτερα έντονη αναμένεται η παρουσία της σκόνης την Πέμπτη και την Παρασκευή, με τον καιρό να χαρακτηρίζεται από λασποβροχές σε ορισμένες περιοχές», σημείωσε ο κ. Μαρουσάκης.

Από αύριο Τετάρτη και κυρίως την Πέμπτη οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους και θα ενισχυθούν, με αποτέλεσμα να αναμένεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας και εντονότερη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. 

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24-25 βαθμούς σήμερα και αναμένεται να αγγίξει τους 30 βαθμούς την Παρασκευή, ειδικά σε περιοχές όπου ο βοριάς εξασθενεί.

Στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς προς το Αιγαίο, ενώ η θαλάσσια αύρα θα γίνει αισθητή το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κινηθεί γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. 

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα παραμείνει ηλιόλουστος με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως τους 26 βαθμούς, ενώ το πρωί θα είναι δροσερό.

Καιρός: Πού θα είναι πιο έντονη η συγκέντρωση σκόνης

Η θερμοδυναμική δομή της ατμόσφαιρας πάνω από την Ελλάδα αναμένεται να περιορίσει τη σκόνη κυρίως στα ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας, χωρίς να αναμένεται σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα κοντά στην επιφάνεια.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, η σκόνη θα αρχίσει να επηρεάζει τη Δυτική Ελλάδα, ενώ έως το τέλος της ημέρας το νέφος θα έχει επεκταθεί στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας.

Την επόμενη ημέρα αναμένεται να επηρεαστεί και η Ανατολική Ελλάδα.

Προς το τέλος της εβδομάδας, υπάρχει πιθανότητα η εξέλιξη του φαινομένου να διαφοροποιηθεί, ανάλογα με τη μεταβολή των ατμοσφαιρικών συνθηκών.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός 

Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, μέχρι την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, ωστόσο ένα βαρομετρικό χαμηλό στη βόρεια Αφρική θα αρχίσει να επηρεάζει την περιοχή μας, φέρνοντας θερμότερες και πιο υγρές αέριες μάζες μαζί με αφρικανική σκόνη. 

Την Παρασκευή και το Σάββατο θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο, συνοδευόμενες από υψηλές θερμοκρασίες.

Από την Κυριακή και μετά, οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν περαιτέρω, με έναν θερμό ανοιξιάτικο καιρό που θα θυμίζει καλοκαίρι. Το θερμό αυτό επεισόδιο θα επηρεάσει επίσης τη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας, κάνοντας πιο ευχάριστες τις συνθήκες για μπάνιο, παρά το γεγονός ότι οι θάλασσες του Αιγαίου παραμένουν σχετικά δροσερές.

