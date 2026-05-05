Σταμάτης Κραουνάκης: «Ήμουν μπούγιαβλο από μικρός. Πεθαίνω για τα γλυκά»

«Τους ταλαιπωρούσα πολύ τους ανθρώπους με τον χαρακτήρα μου», παραδέχτηκε

05.05.26 , 12:02 Σταμάτης Κραουνάκης: «Ήμουν μπούγιαβλο από μικρός. Πεθαίνω για τα γλυκά»
Απόσπασμα της συνέντευξης του Σταμάτη Κραουνάκη στην Lifo TV/ βίντεο Happy Day
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σταμάτης Κραουνάκης παραδέχεται ότι ο χαρακτήρας του έχει ταλαιπωρήσει τους γύρω του.
  • Αναφέρει ότι έχει αρχίσει να αποκτά υπομονή και να σέβεται τον χρόνο των άλλων.
  • Δηλώνει ότι δεν τον ενδιαφέρει η επιτυχία του έργου του, καθώς αυτό τον περιορίζει.
  • Στα 70 του, αντιμετωπίζει προβλήματα με το βάρος και την κινητικότητα, αλλά προσπαθεί να αδυνατίσει.
  • Είναι λάτρης των γλυκών, αλλά τώρα προσέχει τη διατροφή του, αντικαθιστώντας τα με πιο υγιεινές επιλογές.

Για τον χαρακτήρα του που ταλαιπώρησε τους ανθρώπους, αλλά και την αδυναμία του στα γλυκά με αποτέλεσμα να έχει παραπανίσια κιλά, μίλησε ο Σταμάτης Κραουνάκης

«Τους ταλαιπωρούσα πολύ τους ανθρώπους με τον χαρακτήρα που έχω. Τρέχει το μυαλό μου και δεν έχω υπομονή να περιμένω τον άλλον. Τώρα έχω αρχίσει και το κατακτώ, δηλαδή να αφήνω και στον άλλον τον χρόνο του να καταλάβει αυτό που λες», είπε ο σπουδαίος συνθέτης, στιχουργός και τραγουδιστής.

«Δε με νοιάζει καθόλου», απάντησε στη συνέχεια, σε ερώτηση της Σταυρούλας Παπασπύρου στη Lifo TV για το αν φανταζόταν ποτέ ο ίδιος ότι θα κατάφερνε να επιβληθεί με το έργο του. «Και δε θέλω να με νοιάζει, γιατί μου κόβει την άναρχη φόρα μου αυτό το πράγμα, κατάλαβες τι λέω», εξήγησε. 

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του αναφέρθηκε και στο βάρος του. «Στα 70 μου, εντάξει, έχω ένα μπαστουνάκι. Στις σκάλες δεν τα καταφέρνω το ίδιο. Έχω αρχίσει και αδυνατίζω, δόξα τω Θεώ, γιατί με προσέχει η αδερφή μου», παραδέχτηκε. 

Σταμάτης Κραουνάκης: «Ήμουν μπούγιαβλο από μικρός. Πεθαίνω για τα γλυκά»

«Ήμουν μπούγιαβλο από μικρός», συμπλήρωσε με αφοπλιστική ειλικρίνεια και συμπλήρωσε πως στη μετεφηβική του ηλικία, ήταν «λίγο πιο τεκνάκι». Εξήγησε δε, πως δεν έπινε ποτέ αλκοόλ, όμως χαλάρωνε με τα γλυκά. «Τα ρημαδο-γκυκά! Πεθαίνω για τα γλυκά. Τώρα τα μάζεψα. Προσέχω. Όχι τόσο το φαΐ, αλλά την ψευδαίσθηση του γλυκού, την κερδίζω με άλλα, λίγο μέλι λίγο γιαουρτάκι», κατέληξε ο Σταμάτης Κραουνάκης. 
 

