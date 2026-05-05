Για τον χαρακτήρα του που ταλαιπώρησε τους ανθρώπους, αλλά και την αδυναμία του στα γλυκά με αποτέλεσμα να έχει παραπανίσια κιλά, μίλησε ο Σταμάτης Κραουνάκης.

«Τους ταλαιπωρούσα πολύ τους ανθρώπους με τον χαρακτήρα που έχω. Τρέχει το μυαλό μου και δεν έχω υπομονή να περιμένω τον άλλον. Τώρα έχω αρχίσει και το κατακτώ, δηλαδή να αφήνω και στον άλλον τον χρόνο του να καταλάβει αυτό που λες», είπε ο σπουδαίος συνθέτης, στιχουργός και τραγουδιστής.

«Δε με νοιάζει καθόλου», απάντησε στη συνέχεια, σε ερώτηση της Σταυρούλας Παπασπύρου στη Lifo TV για το αν φανταζόταν ποτέ ο ίδιος ότι θα κατάφερνε να επιβληθεί με το έργο του. «Και δε θέλω να με νοιάζει, γιατί μου κόβει την άναρχη φόρα μου αυτό το πράγμα, κατάλαβες τι λέω», εξήγησε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του αναφέρθηκε και στο βάρος του. «Στα 70 μου, εντάξει, έχω ένα μπαστουνάκι. Στις σκάλες δεν τα καταφέρνω το ίδιο. Έχω αρχίσει και αδυνατίζω, δόξα τω Θεώ, γιατί με προσέχει η αδερφή μου», παραδέχτηκε.

«Ήμουν μπούγιαβλο από μικρός», συμπλήρωσε με αφοπλιστική ειλικρίνεια και συμπλήρωσε πως στη μετεφηβική του ηλικία, ήταν «λίγο πιο τεκνάκι». Εξήγησε δε, πως δεν έπινε ποτέ αλκοόλ, όμως χαλάρωνε με τα γλυκά. «Τα ρημαδο-γκυκά! Πεθαίνω για τα γλυκά. Τώρα τα μάζεψα. Προσέχω. Όχι τόσο το φαΐ, αλλά την ψευδαίσθηση του γλυκού, την κερδίζω με άλλα, λίγο μέλι λίγο γιαουρτάκι», κατέληξε ο Σταμάτης Κραουνάκης.

