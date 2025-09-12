Κραουνάκης: Αποκαλύπτει ποια είναι η «χοντρή» στο τραγούδι «Άδωνις»

Στ. Κραουνάκης: Μέσα μου, η καρδιά μου είναι άσπιλη για την Πρωτοψάλτη, έγινε μια στραβή σε λάθος ώρα/ Buongiorno

Για το τραγούδι του «Άδωνις» που έχει ερμηνεύσει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και στη «χοντρή» στην οποία αναφέρεται ένας στίχος του κομματιού, μίλησε ο Σταμάτης Κραουνάκης που ήταν καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids.

«Ο “Άδωνις” είναι ένα τραγούδι αθάνατο, για να το πούμε έτσι. Υπήρχε, εγώ το έχω γράψει αυτό, ήταν δικό μου. Υπήρχε ο “Άδωνις”, που υπάρχει ακόμα στη Νέα Σμύρνη, το καφέ που πήγαινα με τον Γιώργο Μανιώτη. Τελείωνε ο δίσκος και δεν είχαμε ένα γρήγορο τραγούδι. Είχε έρθει η Άλκηστις να κάνουμε λίγη πρόβα, τότε που έμενα σε ένα σπίτι στο Παλαιό Φάληρο. Ήρθε ο Μανιώτης να μας πάρει να πάμε να φάμε κάτι, μπαίνουμε στο αμάξι και του λέω “βρε Γιώργο μου, δεν έχω ένα γρήγορο” και μου λέει “γράψε για τον Άδωνι που πηγαίνουν τεκνά και φοιτητές” και φτιάχνω το ρεφρέν μέσα στο αμάξι, πηγαίνοντας να φάμε. Η χοντρή νευρικιά είναι ο Γιώργος (σ.σ. Μανιώτης)», αποκάλυψε στη συνέχεια ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Μετά το 41:40 το απόσπασμα:

Επίσης, αναφέρθηκε στη χημεία που είχε με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, με την οποία σήμερα ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν έχουν πλέον επαφές, λόγω κάποιας παρεξήγησης.

Σταμάτης Κραουνάκης: Το «κουλή δεξιά» πήγαινε για την Άλκηστη Πρωτοψάλτη;



«Ήθελε ο Θεός και μάλλον ήθελε και όλο μαζί. Και η φωνή της Άλκηστις πάνω στα τραγούδια μας και το τι γράψαμε και όλο αυτό ήταν πάρα πολύ φρέσκο, ενώ πάταγε πολύ στο τραγούδι. Άκουγες κάτι που σου θύμιζε κάτι. Είχε πολύ ωραία παιξίματα», δήλωσε για τη συνεργασία του με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη.