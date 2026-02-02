Grammys 2026: Η Cher έκανε τη μεγαλύτερη... πατάτα κι έγινε viral!

Στη μεγαλύτερη μουσική γιορτή της χρονιάς, στα γνωστά σε όλους μας Grammys, έδωσαν το «παρών» τα σπουδαιότερα πρόσωπα της βιομηχανίας, με τους Kendrick Lamar, Bad Bunny, Lady Gaga και Billie Eilish να επικρατούν στις σημαντικότερες κατηγορίες.
Grammys 2026: Οι λαμπερές εμφανίσεις που εντυπωσίασαν στο κόκκινο χαλί!
Η Cher μπορεί να μην ήταν υποψήφια σε κάποια κατηγορία, ωστόσο τιμήθηκε με το Grammy Συνολικής Προσφοράς (Lifetime Achievement Award) για την καριέρα της που μετράει πάνω από 60 χρόνια!
Μετά την ομιλία της, η σταρ θα έπρεπε να ανακοινώσει τους υποψήφιους για το βραβείο στην κατηγορία Record of the Year, ωστόσο η ίδια ξεχάστηκε κι αποχώρησε από το σκηνή νωρίτερα από το αναμενόμενο. Ο οικοδεσπότης της βραδιάς, Trevor Noah, κλήθηκε να την επαναφέρει, υπενθυμίζοντάς της ότι πρέπει να παρουσιάσει και τον νικητή του 2025 για το καλύτερο τραγούδι. Οι αμήχανες στιγμές, όμως, δε σταμάτησαν εδώ.
Grammy 2026: Σάρωσαν τα βραβεία οι Lady Gaga, Bad Bunny και Kendrick Lamar
Η Cher, ενώ κρατούσε στο χέρι της τον φάκελο με το αποτέλεσμα, περίμενε να εμφανιστεί το όνομα του νικητή στην οθόνη απέναντί της. Μετά από μια άβολη παύση, όταν συνειδητοποίησε πως εκείνη πρέπει να ανακοινώσει ποιος καλλιτέχνης κερδίζει το βραβείο, άνοιξε τον φάκελο και… είπε λάθος όνομα. Η 79χρονη τραγουδίστρια κι ηθοποιός, ανακοίνωσε το όνομα του Luther Vandross, του διάσημου ερμηνευτή που έφυγε από τη ζωή πριν από 20 χρόνια. Πολύ γρήγορα κατάλαβε το λάθος της και διόρθωσε το όνομα, λέγοντας ότι νικητές είναι ο Kendrick Lamar κι η τραγουδίστρια SZA.
Παρά το λάθος, οι δύο καλλιτέχνες κατάλαβαν ότι είναι οι νικητές της κατηγορίας και δεν έκρυψαν τη χαρά τους, ενώ ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα. «Λυπάμαι πολύ», φάνηκε να ψιθυρίζει η Cher πριν δώσει τον λόγο στους νικητές. Ο παρουσιαστής δε δίστασε να τρολάρει την άβολη στιγμή, λέγοντας: «Λατρεύω τις ζωντανές τηλεοπτικές μεταδόσεις». Κάπως έτσι, η πολύ λάθος στιγμή στα Grammy 2026 έλαβε τέλος.
Να σημειωθεί πάντως, πως ο λόγος που η Cher μπερδεύτηκε, είναι γιατί το νικητήριο τραγούδι Luther, αποτελεί φόρο τιμής στον Luther Vandross και περιέχει samples από τη μουσική του.