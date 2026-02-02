Grammys 2026: Η Cher έκανε τη μεγαλύτερη... πατάτα κι έγινε viral!

Έδωσε το βραβείο σε... πεθαμένο τραγουδιστή

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Δείτε το σχετικό βίντεο από το YouTube κανάλι των Grammys 2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη μεγαλύτερη μουσική γιορτή της χρονιάς, στα γνωστά σε όλους μας Grammys, έδωσαν το «παρών» τα σπουδαιότερα πρόσωπα της βιομηχανίας, με τους Kendrick Lamar, Bad Bunny, Lady Gaga και Billie Eilish να επικρατούν στις σημαντικότερες κατηγορίες.

Grammys 2026: Οι λαμπερές εμφανίσεις που εντυπωσίασαν στο κόκκινο χαλί!

Η Cher μπορεί να μην ήταν υποψήφια σε κάποια κατηγορία, ωστόσο τιμήθηκε με το Grammy Συνολικής Προσφοράς (Lifetime Achievement Award) για την καριέρα της που μετράει πάνω από 60 χρόνια!

Grammys 2026: Η Cher έδωσε το βραβείο σε... πεθαμένο!

Grammys 2026: Η Cher έδωσε το βραβείο σε... πεθαμένο! /Φωτογραφία AP Images/Chris Pizzello

Μετά την ομιλία της, η σταρ θα έπρεπε να ανακοινώσει τους υποψήφιους για το βραβείο στην κατηγορία Record of the Year, ωστόσο η ίδια ξεχάστηκε κι αποχώρησε από το σκηνή νωρίτερα από το αναμενόμενο. Ο οικοδεσπότης της βραδιάς, Trevor Noah, κλήθηκε να την επαναφέρει, υπενθυμίζοντάς της ότι πρέπει να παρουσιάσει και τον νικητή του 2025 για το καλύτερο τραγούδι. Οι αμήχανες στιγμές, όμως, δε σταμάτησαν εδώ.

Grammy 2026: Σάρωσαν τα βραβεία οι Lady Gaga, Bad Bunny και Kendrick Lamar

Η ανάρτηση του ET με το viral στιγμιότυπο

Η Cher, ενώ κρατούσε στο χέρι της τον φάκελο με το αποτέλεσμα, περίμενε να εμφανιστεί το όνομα του νικητή στην οθόνη απέναντί της. Μετά από μια άβολη παύση, όταν συνειδητοποίησε πως εκείνη πρέπει να ανακοινώσει ποιος καλλιτέχνης κερδίζει το βραβείο, άνοιξε τον φάκελο και… είπε λάθος όνομα. Η 79χρονη τραγουδίστρια κι ηθοποιός, ανακοίνωσε το όνομα του Luther Vandross, του διάσημου ερμηνευτή που έφυγε από τη ζωή πριν από 20 χρόνια. Πολύ γρήγορα κατάλαβε το λάθος της και διόρθωσε το όνομα, λέγοντας ότι νικητές είναι ο Kendrick Lamar κι η τραγουδίστρια SZA.

Δείτε το κλιπ του Luther των Kendrick Lamar & SZA 

Παρά το λάθος, οι δύο καλλιτέχνες κατάλαβαν ότι είναι οι νικητές της κατηγορίας και δεν έκρυψαν τη χαρά τους, ενώ ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα. «Λυπάμαι πολύ», φάνηκε να ψιθυρίζει η Cher πριν δώσει τον λόγο στους νικητές. Ο παρουσιαστής δε δίστασε να τρολάρει την άβολη στιγμή, λέγοντας: «Λατρεύω τις ζωντανές τηλεοπτικές μεταδόσεις». Κάπως έτσι, η πολύ λάθος στιγμή στα Grammy 2026 έλαβε τέλος.

Justin και Hailey Bieber: Με «ICE OUT» καρφίτσες στα Grammys 2026

Grammys 2026: Ο Kendrick Lamar κι η SZA ευχαρίστησαν τον Luther Vandross για το τραγούδι τους!

Grammys 2026: Ο Kendrick Lamar κι η SZA ευχαρίστησαν τον Luther Vandross για το τραγούδι τους! Φωτογραφία AP Images/Chris Pizzello

Να σημειωθεί πάντως, πως ο λόγος που η Cher μπερδεύτηκε, είναι γιατί το νικητήριο τραγούδι Luther, αποτελεί φόρο τιμής στον Luther Vandross και περιέχει samples από τη μουσική του.

GRAMMYS 2026
 |
CHER
 |
LUTHER VANDROSS
 |
KENDRICK LAMAR
 |
SZA
 |
LUTHER
