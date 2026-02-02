Justin και Hailey Bieber: Με «ICE OUT» καρφίτσες στα Grammys 2026

Το τατουάζ που έκανε ο Justin με τη σύζυγό του, Hailey

Πηγή: φωτογραφίες: Apimages
Μια από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές των Grammy Awards 2026 ήταν αναμφίβολα η κοινή εμφάνιση του Justin Bieber και της συζύγου του Hailey Bieber στο κόκκινο χαλί.

Το ζευγάρι τράβηξε όλα τα βλέμματα, όχι μόνο για το κομψό του στυλ, αλλά και το ξεκάθαρο μήνυμα που επέλεξε να στείλει μέσα από τις εμφανίσεις του.

Justin και Hailey Bieber: Με «ICE OUT» καρφίτσες στα Grammys 2026

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 1ης Φεβρουαρίου στο Crypto.com Arena, σηματοδοτώντας την πρώτη παρουσία του Justin Bieber στα Grammy έπειτα από τέσσερα χρόνια απουσίας.

Μάλιστα, αυτή ήταν και η πρώτη επίσημη κοινή εμφάνιση του ζευγαριού στο κόκκινο χαλί της διοργάνωσης μετά τα Grammy του 2022.

Justin και Hailey Bieber: Με «ICE OUT» καρφίτσες στα Grammys 2026

Ο Justin και η Hailey επέλεξαν total black σύνολα, τα οποία συνδύασαν με ασημένια κοσμήματα, διατηρώντας ένα μίνιμαλ αλλά άκρως επιβλητικό look.

Ωστόσο, εκείνο που ξεχώρισε ήταν η καρφίτσα με τη φράση «ICE OUT» που φορούσαν και οι δύο.

Πρόκειται για μια ξεκάθαρη πολιτική τοποθέτηση, καθώς οι συγκεκριμένες καρφίτσες φορέθηκαν ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τους πρόσφατους θανάτους πολιτών στις ΗΠΑ από ομοσπονδιακούς πράκτορες, στο πλαίσιο επιχειρήσεων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα μετά τα περιστατικά στη Μινεάπολη.

Justin και Hailey Bieber: Με «ICE OUT» καρφίτσες στα Grammys 2026

Το ίδιο μήνυμα υιοθέτησαν και άλλοι καλλιτέχνες που βρέθηκαν στη διοργάνωση, όπως η Billie Eilish, ο Finneas, η Kehlani και η στιχουργός Amy Allen, δίνοντας έναν ξεκάθαρο κοινωνικό τόνο στη βραδιά.

Παράλληλα, ο Τζάστιν Μπίμπερ ήταν υποψήφιος σε τέσσερις σημαντικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και για Άλμπουμ της Χρονιάς με το Swag, που περιλαμβάνει τραγούδια όπως τα «Daisies», «Walking Away» και «Go Baby». Το άλμπουμ αποτυπώνει τη ζωή του καλλιτέχνη μετά τον γάμο του με τη Hailey και τη μετάβασή του σε μια πιο ώριμη προσωπική και καλλιτεχνική φάση.

Justin και Hailey Bieber: Με «ICE OUT» καρφίτσες στα Grammys 2026

Justin και Hailey Bieber: Με «ICE OUT» καρφίτσες στα Grammys 2026

Justin και Hailey Bieber: Με «ICE OUT» καρφίτσες στα Grammys 2026

Η βραδιά, ωστόσο, επιφύλασσε και μια μεγάλη έκπληξη. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στη σκηνή, ο Justin Bieber αποκάλυψε ένα νέο, μεγάλο τατουάζ στην πλάτη του, το οποίο αμέσως έγινε viral. Π

ολλοί θαυμαστές και χρήστες των social media υποστήριξαν πως απεικονίζει τη Hailey και ότι αποτελεί μια συμβολική αφιέρωση αγάπης. Αν και τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, η ίδια η Hailey φάνηκε να επιβεβαιώνει εμμέσως τις φήμες, ανεβάζοντας Instagram Story με τη φράση «That’s my baby».

Justin και Hailey Bieber: Με «ICE OUT» καρφίτσες στα Grammys 2026

Με τη λάμψη, τη μουσική, το κοινωνικό μήνυμα και τις προσωπικές αποκαλύψεις, η εμφάνιση του ζευγαριού στα Grammy 2026 δεν ήταν απλώς μια ακόμη κοσμική στιγμή, αλλά μια από τις πιο δυνατές και πολυσυζητημένες παρουσίες της φετινής διοργάνωσης.

