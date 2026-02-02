Στο Cash or Trash η εγγονή του σπουδαίου ποιητή, Μίλτου Σαχτούρη

Νέα εβδομάδα με νέο επεισόδιο σήμερα Δευτέρα στις 17:20 στο Star

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σήμερα, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Η Νορζίν είναι ιδιαίτερα χαρούμενη που επιτέλους βρίσκεται στο Cash or Trash, στην αγαπημένη της τηλεοπτική εκπομπή. Η νεαρή psychic, η αλλιώς διάμεσος επικοινωνίας με ανθρώπινες ψυχές αλλά και ζώα, αναζητούσε καιρό το κατάλληλο αντικείμενο, προκειμένου να βρεθεί απέναντι στους πέντε αγοραστές.  Τελικά, επέλεξε ένα πολύ ιδιαίτερο αντικείμενο, φτιαγμένο αποκλειστικά για τον παππού της, τον σπουδαίο ποιητή Μίλτο Σαχτούρη. Το επάγγελμα της Νορζίν προκαλεί έκπληξη και στα δύο δωμάτια της εκπομπής, όπως και η αποκάλυψη της πριγκιπικής της καταγωγής! Άραγε, τι κοινό μπορεί να έχει ένας απόγονος του Δαλάι Λάμα και ένας από τους πέντε αγοραστές του Cash Or Trash;

Ο Μάξιμος παρουσιάζει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένα αντικείμενο, που ανήκει σε μια αγαπημένη κατηγορία τόσο του Θανάση Μαυρομάτη όσο και του Θάνου Μαρίνη. Μετά την επιτυχημένη προσθήκη του στη λίστα Forbes το 2025, ανάμεσα στους 30 πιο επιτυχημένους νέους κάτω των 30 ετών, η τύχη φαίνεται να συνεχίζει να χαμογελά στον Μάξιμο και το 2026, αφού ο  Θάνος Λούδος του δίνει μια εξαιρετική εκτίμηση για το αντικείμενό του. Ο πωλητής έχει μεγάλες προσδοκίες και ιδανικά θα ήθελε να δει στο δωμάτιο της δημοπρασίας τους κατάλληλους αγοραστές να διεκδικούν το mid century φωτιστικό του.  

Ο Δημήτρης είναι παλαιοπώλης στο επάγγελμα, φανατικός τηλεθεατής του Cash or Trash και θαυμαστής της Δέσποινας Μοιραράκη! Ο πωλητής ταξίδεψε από τη Θεσσαλονίκη αποκλειστικά για να βρεθεί στην αγαπημένη του εκπομπή και να απολαύσει από κοντά τη μοναδική διαδικασία της τηλεοπτικής δημοπρασίας. Την εποχή της κρίσης το 2010 ο Δημήτρης έκανε restart στη ζωή του και κατάφερε να ξεχωρίσει στον τομέα του παλιού, επιλέγοντας να το ακολουθήσει ως το νέο του επάγγελμα. Μια ακόμα αντλία, αλλά διαφορετική από όσες έχει εκτιμήσει, μέχρι σήμερα, ο Θάνος Λούδος, διεκδικείται σθεναρά από τους πέντε αγοραστές.

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους! 

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!  

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης. 

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!   

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
