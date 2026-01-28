Cash or Trash: Η Ελομίδα Βισβίκη ερωτεύτηκε το σακάκι των Led Zeppelin

Ο Ορέστης έφερε στο Cash or Trash ένα αντικείμενο που συνδέεται άμεσα με την ιδιότητά του ως μοντέλο και με τη μοναδική του αισθητική.

Cash or Trash: Ο Στρουγγάρης ενθουσιάζεται με το αντικείμενο του Βασίλη

Στο δωμάτιο εκτίμησης παρουσιάστηκε ένα εντυπωσιακό σακάκι, το οποίο παντρεύει τη μόδα με τη ροκ μουσική και φέρει την υπογραφή του παγκοσμίου φήμης σύγχρονου σχεδιαστή, John Varvatos.

Cash or Trash: Το σακάκι που σχεδίασε ο John Varvatos εμπνευσμένο από τους Led Zeppelin

Cash or Trash: Το σακάκι που σχεδίασε ο John Varvatos εμπνευσμένο από τους Led Zeppelin

Πρόκειται για μια limited edition συλλογή που ο Ελληνοαμερικάνος σχεδίασε σε συνεργασία με το αγαπημένο του συγκρότημα, τους Led Zeppelin, και η οποία φέρει έντονα το στυλ και τη μοναδικότητα της μουσικής κληρονομιάς του συγκροτήματος.

Cash or Trash: «Παροξυσμός» για τα σκουλαρίκια Tiffany - Πόσο πουλήθηκαν;

Ο Ορέστης ήθελε να τιμήσει αυτήν την collection, φέρνοντας το σακάκι στην εκπομπή και μοιράζοντας με τους τηλεθεατές ένα κομμάτι αυτής της ξεχωριστής δημιουργίας.

Ο ίδιος είχε πλήρη γνώση της αξίας του αντικειμένου και για αυτό δεν ενθουσιάστηκε ιδιαίτερα με την αρχική εκτίμηση του Θάνου Λούδου, ο οποίος τοποθέτησε την τιμή στα 600 ευρώ

Cash or Trash: Το σακάκι των Led Zeppelin ταίριαξε γάντι στην Ελομίδα Βισβίκη

Cash or Trash: Το σακάκι των Led Zeppelin ταίριαξε γάντι στην Ελομίδα Βισβίκη

Στο δωμάτιο των αγοραστών, η ανταπόκριση ήταν μάλλον χλιαρή, με τις προσφορές να ανεβαίνουν σταδιακά και μετά από αρκετή ώρα να φτάνουν μόνο τα 300 ευρώ. Παρά την υποτονική ανταπόκριση, η Ελομίδα Βιβσίκη φάνηκε αποφασισμένη να διεκδικήσει το σακάκι μέχρι τέλους, καθώς η εφαρμογή του ήταν ιδανική μόνο πάνω της και θα αποτελούσε πολύτιμη προσθήκη στη γκαρνταρόμπα της.

Ωστόσο, οι τελικές προσφορές δεν ικανοποίησαν τον πωλητή και η δημοπρασία ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία. Το σακάκι επέστρεψε στα χέρια του, αφήνοντας μια μικρή γεύση απογοήτευσης στους συμμετέχοντες, αλλά και την περηφάνεια στον Ορέστη για την επιλογή του να παρουσιάσει ένα τόσο ξεχωριστό κομμάτι μόδας και μουσικής κληρονομιάς.

