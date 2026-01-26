Cash or Trash: «Παροξυσμός» για τα σκουλαρίκια Tiffany - Πόσο πουλήθηκαν;

«Πεθαίνω. Λιώνω για να στο πω απλά», σχολίασε η Δέσποινα Μοιραράκη

Τα σκουλαρίκια, που παρουσίασε ο Γιώργος στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, ήταν ιδιαίτερα και σίγουρα άκρως μαγευτικά, μέσα από την απλότητά τους

Ρίγη συγκίνησης στο Cash or Trash με την ιστορία του 27χρονου Λεωνίδα

Cash or Trash: Τα σκουλαρίκια Tiffany έκαναν θραύση στο δωμάτιο των αγοραστών

Cash or Trash: Τα σκουλαρίκια Tiffany έκαναν θραύση στο δωμάτιο των αγοραστών

Cash or Trash: Οι buyers δεν έκαναν καμία προσφορά για την άρπα - Ο λόγος;

Ένα κόσμημα που δεν χρειάζεται υπερβολές για να ξεχωρίσει, καθώς η κομψότητα και η ιστορία του μιλούν από μόνες τους. Πρόκειται για σκουλαρίκια του διάσημου οίκου Tiffany, φτιαγμένα από κοράλι, με έναν εντυπωσιακό κόμπο που τραβά αμέσως το βλέμμα και αποπνέει διαχρονική φινέτσα.

Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου ύψους 1.000 ευρώ επιβεβαίωσε την αξία του πρώτου κοσμήματος Tiffany που ήρθε να δημοπρατηθεί στο Cash Or Trash, προκαλώντας ενθουσιασμό τόσο στον πωλητή όσο και στους παρευρισκόμενους. Η ιστορική σημασία του κοσμήματος έπαιξε καθοριστικό ρόλο, καθώς ο οίκος Tiffany αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα στην παγκόσμια κοσμηματοποιία.

Η Δέσποινα Μοιραράκη δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τον περίτεχνο κόμπο των κοσμημάτων, ο οποίος συμβολίζει τον άρρηκτο δεσμό της αγάπης και της αφοσίωσης. «Πεθαίνω. Λιώνω για να στο πω απλά», σχολίασε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της. 

Cash or Trash: Ο Γιώργος θα κάνει το ταξίδι που ονειρευόταν με τη μητέρα του

Cash or Trash: Ο Γιώργος θα κάνει το ταξίδι που ονειρευόταν με τη μητέρα του

Ο πωλητής μπήκε με αυτοπεποίθηση στο δωμάτιο των αγοραστών, όπου ξεκίνησε μια έντονη διαπραγμάτευση, με τις προσφορές να πέφτουν… βροχή. Τέσσερις αγοραστές διεκδίκησαν με πάθος τα σκουλαρίκια του διάσημου οίκου, ωστόσο μία αγοράστρια έκανε την επιθυμητή προσφορά. Η Άννα-Μαρία Ρογδάκη έκλεισε το deal στα 1.100 ευρώ, δίνοντας αίσιο τέλος στη δημοπρασία.

Με αυτά τα χρήματα, ο πωλητής θα πραγματοποιήσει ένα ταξίδι με τη μητέρα του, στην οποία ανήκαν τα συγκεκριμένα αντικείμενα, τα οποία παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην εκπομπή. 

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

 

 

 

