Ιωάννα Τούνη & Πάρης: Μαμά και γιος ξεκίνησαν μαθήματα ιππασίας

Μια μέρα γεμάτη άλογα και χαρά με την Ιωάννα Τούνη και τον Πάρη

Η Ιωάννα Τούνη αποφάσισε να ξεκινήσει μια νέα, κοινή δραστηριότητα με τον γιο της, τον μικρό Πάρη, και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τις πρώτες τους μαγικές στιγμές στον κόσμο της ιππασίας.

Η γνωστή influencer επισκέφθηκε έναν όμορφο ιππικό όμιλο, γεμάτο ήχους από βήματα αλόγων και φρέσκο άρωμα στάβλου, και εκεί ο Πάρης έκανε τα πρώτα του βήματα σε έναν χώρο που συνδυάζει τη φύση, την ηρεμία και την περιπέτεια.

Η πρώτη επαφή του μικρού με τα άλογα ξεκίνησε με ένα ήρεμο και παιχνιδιάρικο τρόπο. Αρχικά, ο Πάρης χτένιζε τα ζώα, ακολουθώντας τις οδηγίες των υπεύθυνων του ομίλου, ενώ η Ιωάννα απαθανάτιζε κάθε στιγμή σε φωτογραφίες και βίντεο για τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στη συνέχεια, έκανε μικρές βόλτες στον στάβλο, μέχρι να νιώσει άνετα για να ανέβει στο πόνυ του. Κάθε χαμόγελο, κάθε ενθουσιασμός του μικρού φαίνονταν στις εκφράσεις του και μεταδιδόταν σε όσους παρακολουθούσαν τη στιγμή μέσα από τα social media.

Η Ιωάννα περιέγραψε την εμπειρία ως την αρχή μιας δραστηριότητας που θα μπορούν να μοιράζονται και να εξελίσσουν μαζί: «Σήμερα ήταν η πρώτη φορά που ήρθαμε για ιππασία μαζί με τον Πάρη. Ήθελα να αρχίσουμε μια κοινή δραστηριότητα που να εξελίξουμε παράλληλα… και ελπίζω να του αρέσει και να συνεχίσουμε μαζί», έγραψε χαρακτηριστικά.

Καθώς ο μικρός Πάρης ανέβαινε για πρώτη φορά στο πόνυ του, η αγωνία και η χαρά αναμειγνύονταν. Η Ιωάννα τον ενθάρρυνε με ζεστά λόγια και χειρονομίες, δείχνοντας την αφοσίωσή της και τη βαθιά σχέση που έχουν. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη γέλια, ηρεμία και μια αίσθηση σύνδεσης με τη φύση – στοιχεία που κάνουν την ιππασία όχι μόνο ένα παιχνίδι, αλλά και μια πολύτιμη εμπειρία ανάπτυξης για τον μικρό.

Η influencer έχει συνηθίσει να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της με τον Πάρη, αλλά αυτή η εμπειρία ξεχωρίζει, καθώς συνδυάζει τη χαρά της μάθησης, της περιπέτειας και της οικογενειακής σύνδεσης. Όπως ανέφερε η ίδια, ο Πάρης αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της, και μέσα από αυτή τη δραστηριότητα φαίνεται πως δημιουργούν μια όμορφη παράδοση που θα τους φέρει ακόμη πιο κοντά.

Μια απλή βόλτα στον στάβλο μετατράπηκε σε μια εμπειρία γεμάτη χαρά, ζωντάνια και τρυφερότητα, που δεν θα ξεχάσουν ούτε η μητέρα ούτε ο γιος.

Ο Πάρης γνωρίζει τα άλογα