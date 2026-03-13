Ιωάννα Τούνη: «Ο Χριστός και η Παναγία, δεν είμαι έγκυος!»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη διέψευσε φήμες εγκυμοσύνης, δηλώνοντας: «Ο Χριστός και η Παναγία, όχι δεν είμαι έγκυος!»
  • Η παρεξήγηση προήλθε από ανάρτησή της μετά την επίσκεψή της στον γυναικολόγο για τεστ ΠΑΠ.
  • Τόνισε τη σημασία του ετήσιου ελέγχου υγείας για τις γυναίκες, προτρέποντας να γίνονται τακτικά τεστ ΠΑΠ.
  • Ανέφερε ότι επικεντρώνεται στο θετικό και δεν ασχολείται με την τοξικότητα που υπάρχει γύρω της.

Την Ιωάννα Τούνη συνάντησε ο ρεπόρτερ Γρηγόρης Μπάκας στο Πρωινό του ΑΝΤ1, κατά την άφιξή της στην Αθήνα όπου ταξίδεψε για να πάρει

Ο ρεπόρτερ του «Πρωινού» τη ρώτησε για την παρεξήγηση που προκλήθηκε από ανάρτησή της στα social media μετά την επίσκεψή της στον γυναικολόγο που «φούντωσε» φήμες περί εγκυμοσύνης.

 «Ο Χριστός και η Παναγία, όχι δεν είμαι έγκυος!», απάντησε η Ιωάννα Τούνη ενώ πρόσθεσε: «Παιδιά, ένα τεστ ΠΑΠ έκανα και γενικά κορίτσια να ελέγχεστε. Κάθε χρόνο να κάνετε τεστ ΠΑΠ, να υπάρχει ενημέρωση Α γιατί είναι για την υγεία μας. Ήρθα να πάρω το μωρό μου οπότε πρέπει να κάνω γρήγορα».

Οι αναρτήσεις που είχε κάνει η Ιωάννα Τούνη από τον γυναικολόγο:

τουνη

τούνη

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε για την τοξικότητα, μετά από ένα βίντεο της στο Tik Tok που έφερε εκατοντάδες αντιδράσεις. «Δεν ξέρω ποιο από όλα τα τοξικά πράγματα έχεις στο μυαλό σου, πραγματικά. Εγώ κάνω focus στο καλό. Τοξικοί υπάρχουν παντού και δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι δεν πάνε μπροστά γιατί πάντα συγκρίνουν το καλό τους με κάτι που δεν έχουν και δεν είναι ποτέ χαρούμενοι» υπογράμμισε.

