Πόλεμος στο Ιράν: Ποιος είναι τελικά ο στόχος της αμερικανικής στρατηγικής;

Μάρα Ζαχαρέα και Γιώργος Κουβαράς σχολιάζουν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Media
13.03.26, 12:11
Τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν αλλά και τις επιπτώσεις του στη διεθνή σκηνή σχολίασαν η Μάρα Ζαχαρέα και ο Γιώργος Κουβαράς στην εκπομπή «Οι Συμφοιτητές», που προβάλλεται κάθε Τετάρτη στο YouTube.

Από την αρχή της συζήτησης, οι δύο δημοσιογράφοι στάθηκαν στο βασικό ερώτημα που απασχολεί πολλούς διεθνείς αναλυτές: ποιος είναι τελικά ο στόχος της αμερικανικής στρατηγικής στο Ιράν. 

Όπως ανέφερε η Μάρα Ζαχαρέα, δεν είναι σαφές αν ο στόχος είναι η αλλαγή καθεστώτος στη χώρα ή απλώς η αποδυνάμωση της ιρανικής επιρροής στην περιοχή.

Ο Γιώργος Κουβαράς υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις δείχνουν μια σειρά από αντιφατικά μηνύματα. Όπως θυμίζει, πριν από λίγους μήνες υπήρχαν εκτιμήσεις ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είχε ουσιαστικά εξουδετερωθεί. Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις φαίνεται να δείχνουν το αντίθετο, καθώς νέες πληροφορίες κάνουν λόγο για αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική κατάσταση των πυρηνικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης.

Στη συζήτηση αναφέρθηκε και ο ρόλος του Ισραήλ, το οποίο θεωρεί το Ιράν υπαρξιακή απειλή

«Το Ισραήλ έχει τη δική του λογική, θέλει να διαλύσει το Ιράν όσο γίνεται, το θεωρεί υπαρξιακή απειλή ας πούμε, και θεωρεί ότι αυτό που κάνει είναι αυτοάμυνα απέναντι στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όμως νομίζω ότι έχουν εμπλέξει... Έχουν εμπλέξει πολύ άσχημα, διότι φαίνεται ότι δεν θέλουν την παράταση αυτού του πολέμου, είναι φανερό αυτό. Το Ιράν το παίζει, όπως βλέπεις, θέλει να διαλύσει ευρύτερα την περιοχή, να βάλει φωτιά παντού... Και κυρίως να βάλει φωτιά βέβαια στις τιμές του πετρελαίου, το οποίο το 'χει πετύχει», υπογράμμισε ο Γιώργος Κουβαράς.

H Μάρα Ζαχαρέα τόνισε ότι η περιοχή του Στενού του Ορμούζ παραμένει σημείο υψηλής έντασης. Για την Ελλάδα, το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά και ανθρώπινο, καθώς στην περιοχή δραστηριοποιούνται πολλά ελληνικά πλοία και ναυτικοί.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο ενδεχόμενο νέων μεταναστευτικών ροών, καθώς ένας πόλεμος μεγάλης κλίμακας στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα κύματα προσφύγων προς την Ευρώπη. Όπως επισημάνθηκε, μια τέτοια εξέλιξη θα επηρέαζε άμεσα χώρες πρώτης υποδοχής όπως η Τουρκία και η Ελλάδα.

Πόλεμος στο Ιράν: Ποιος είναι τελικά ο στόχος της αμερικανικής στρατηγικής;

Στο γεωπολιτικό παζλ σημαντικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει και η Τουρκία, η οποία προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα συμφέροντά της στην περιοχή. Παρά τις πρόσφατες πιέσεις που δέχεται, εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παίκτη στο ΝΑΤΟ και στις εξελίξεις της Μέσης Ανατολής.

Κλείνοντας τη συζήτηση, η Μάρα Ζαχαρέα και ο Γιώργος Κουβαράς τόνισαν ότι η διεθνής κοινότητα βρίσκεται μπροστά σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας. Όπως σημείωσαν, οι εξελίξεις μπορεί να αλλάξουν γρήγορα, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και απρόβλεπτες κινήσεις που θα οδηγήσουν είτε σε αποκλιμάκωση είτε σε περαιτέρω ένταση.

