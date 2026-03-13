Μπήλιου: Σαββατοκύριακο έντασης και σύγχυσης- Οι όψεις & ο ανάδρομος Ερμής

Οι αστρολογικές προβλέψεις της στο Breakfast@star

Οι σημερινές αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου αναφέρει ένταση και σύγχυση λόγω αστρολογικών όψεων, ειδικά με τη Σύνοδο του Άρη και του Βόρειου Δεσμού της Σελήνης.
  • Την Κυριακή 13/3, η Σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με τον Άρη θα συμβεί στο ζώδιο των Ιχθύων.
  • Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από σύγχυση και αβεβαιότητα, με τον κόσμο να περιμένει ξεκάθαρες ενδείξεις.
  • Η ένταση του Σαββατοκύριακου μπορεί να σχετίζεται με την επικαιρότητα, αλλά και με θετικές εμπειρίες για κάποιους.
  • Από την επόμενη εβδομάδα, ο Ερμής θα επιστρέψει σε ορθή πορεία και θα σχηματιστεί Νέα Σελήνη στους Ιχθύς.

Στις αστρολογικές όψεις έντασης που υπάρχουν αυτές τις μέρες έχει αναφερθεί από την αρχή της εβδομάδας η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star.

«Σήμερα είναι μία από αυτές. Έχουμε τη Σύνοδο του Άρη με τον Βόρειο Δεσμό της Σελήνης, αυτό που λέμε κάρμα», επισήμανε η αστρολόγος σήμερα Παρασκευή 13/3.

«Την Κυριακή έχουμε τη Σύνοδο του ανάδρομου Ερμή με τον Άρη. Όλα αυτά στο ζώδιο των Ιχθύων», συμπλήρωσε η Άση Μπήλιου. 

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Η αστρολόγος «εστίασε» στην ανάδρομη κίνηση του Ερμή. «Είναι μια περίοδος που έχει τόσο πολλή σύγχυση, καμία ένδειξη ουσιαστικά και κανένα δεδομένο. Είμαστε όλοι στο “περίμενε” μέχρι να τελειώσει αυτό το τόσο απαιτητικό και συγχυσμένο διάστημα για να δούμε ξεκάθαρα ποια θα είναι η πορεία μας παρακάτω», εξήγησε. 

Η αστρολόγος ξεκαθάρισε πάντως, πως αυτό το Παρασκευοσαββατοκύριακο έχει ένταση, όμως μπορεί να μην έχει να κάνει με τον καθένα ξεχωριστά, σε προσωπικό επίπεδο. «Όλο αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με την επικαιρότητα […]. Για τον καθένα ξεχωριστά μπορεί να είναι και ωραίες αυτές οι μέρες», ανέφερε.

Από την ερχόμενη εβδομάδα, ο Ερμής θα βρίσκεται σε ορθή πορεία, ο Ήλιος θα περάσει στον Κριό και μια ωραία Νέα Σελήνη θα σχηματιστεί στο ζώδιο των Ιχθύων. 

Η Άση Μπήλιου θα μιλήσει για τις αστρολογικές όψεις της επόμενης εβδομάδας στην εκπομπή Stars System, αύριο Σάββατο στις 13:00 στο Star.
 

ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
BREAKFAST@STAR
Back to Top