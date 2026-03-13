Κλείνει επ’ αόριστον ο Οδοντωτός στα Καλάβρυτα

Η ανακοίνωση του ΟΣΕ

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
Οδοντωτός Καλάβρυτα: Κλείνει Επ' Αόριστον Λόγω Κατολισθήσεων
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η λειτουργία του Οδοντωτού Καλαβρύτων αναστέλλεται επ' αόριστον λόγω κατολισθήσεων.
  • Ο ΟΣΕ έχει κινηθεί σε προανακριτική διαδικασία για την επικινδυνότητα του δικτύου.
  • Αυξημένα μέτρα παρακολούθησης και συντήρησης της υποδομής έχουν ληφθεί από τον ΟΣΕ.
  • Η ένταση των ακραίων φυσικών φαινομένων απαιτεί επαναξιολόγηση των συνθηκών λειτουργίας.
  • Απαιτούνται γεωλογικές μελέτες στον χώρο του όρους Χελμού για την επαναλειτουργία.

Αναστέλλεται επ'αόριστον η λειτουργία του Οδοντωτού, λόγω των συνεχόμενων κατολισθήσεων που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα σε τμήματα της τουριστικής διαδρομής στον Οδοντωτό Καλαβρύτων.  

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΣΕ, έχει κινηθεί προανακριτική διαδικασία για την πιθανή επικινδυνότητα του εν λόγω δικτύου, τα πορίσματα της οποίας αναμένονται μέχρι και σήμερα.

Σε αυτή, διευκρινίζονται από τον ΟΣΕ τα ακόλουθα: 

 «Ως Διαχειριστής της Σιδηροδρομικής Υποδομής, η Εταιρεία μας έχει ήδη λάβει αυξημένα μέτρα για τη συνεχή παρακολούθηση των φυσικών φαινομένων στο δίκτυο του Οδοντωτού, καθώς και για τη διαρκή διατήρηση της υποδομής σε κατάλληλη και ασφαλή κατάσταση, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της:  

  • Επιθεώρηση και καθαρισμός της υποδομής από βοηθητική μηχανή έργου πριν την εκτέλεση κάθε δρομολογίου κατά τις ημέρες έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή, προκειμένου να απομακρύνονται φερτά υλικά  
  • Παρουσία τεχνικού/τεχνίτη σε κάθε εκτελούμενο δρομολόγιο, προκειμένου να παρέχεται άμεσα συνδρομή σε περίπτωση που ανακύπτει τεχνικό πρόβλημα που αφορά στην υποδομή κατά την εκτέλεση του δρομολογίου  
  • Εγκατάσταση σεισμογραφικών και μετεωρολογικών σταθμών για τη διαρκή παρακολούθηση των φυσικών φαινομένων στην περιοχή 

Ωστόσο, η παρατηρούμενη ένταση των ακραίων φυσικών φαινομένων και η αύξηση των κατολισθήσεων μεγάλων σε όγκο βράχων που επηρεάζουν τμήματα της τουριστικής διαδρομής Διακοπτό-Καλάβρυτα, επιτάσσουν την εκ νέου αξιολόγηση των συνθηκών λειτουργίας του Οδοντωτού. 

Ως εκ τούτου, ανακοινώνουμε την αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού Καλαβρύτων (τουριστική διαδρομή Διακοπτό-Καλάβρυτα), μέχρι την επαναξιολόγηση των επικρατουσών συνθηκών και τη διενέργεια των απαιτούμενων γεωλογικών μελετών στον περιβάλλοντα χώρο του όρους Χελμού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές αρχές». 

ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ
 |
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
 |
ΟΣΕ
