Συρίχα: «Ήθελαν να βάλουν το Ρουκ Ζουκ στον πάγο για δύο χρόνια»

Η Τζώρτζια Συρίχα μίλησε αποκλειστικά στο Breakfast@Star και αναφέρθηκε στα επαγγελματικά της Ζέτας Μακρυπούλια και στο μέλλον του τηλεπαιχνιδιού Ρουκ Ζουκ στον ANT1, το οποίο παρουσιάζει.

Η δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι:

«Και η Ζέτα για μένα είναι μία πάρα πολύ καλή παρουσιάστρια. Πολύ καλά έκανε ο ΑΝΤ1 και την κράτησε. Γιατί απ’ ό,τι ξέρω θα κάνει και ένα σίριαλ, με πρωταγωνίστρια τη Ζέτα».

Για το μέλλον του «Ρουκ Ζουκ», η ίδια ανέφερε:

«Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι η αρχική ιδέα του σταθμού ήταν να το βάλει για δύο χρόνια στον πάγο. Τα νεότερα που μαθαίνω είναι ότι ο ΑΝΤ1 το ξανασκέφτεται και πιθανόν και να το αφήσει.»

Ζέτα Μακρυπούλια - Πότε κάνει πρεμιέρα με το Moments;

Υπενθυμίζεται ότι Η Ζέτα Μακρυπούλια έχει ήδη «κλείσει» για την παρουσίαση νέας εκπομπής στον ΑΝΤ1. Στην επίσημη ανακοίνωση του σταθμού αναφέρεται πως έρχεται με το Moments στην prime time ζώνη του ANT1 και η μεγάλη πρεμιέρα έχει δρομολογηθεί για το Σάββατο 21 Μαρτίου, στις 21.00.

Αναλυτικότερα, η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει:

Το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 21:00, το Μοments έρχεται για να ανεβάσει στη σκηνή με τον πιο εντυπωσιακό, σύγχρονο, αλλά και βαθιά ανθρώπινο τρόπο τη ζωή αγαπημένων προσώπων μέσα από στιγμές που τους καθόρισαν.

Η Ζέτα Μακρυπούλια, σε ρόλο οικοδέσποινας, οδηγεί το συναίσθημα και συνδέει τις αφηγήσεις, αποκαλύπτοντας τον άνθρωπο πίσω από την εικόνα. Όπως αναφέρει η ίδια: «Το Moments φωτίζει τις πιο προσωπικές μνήμες και τις βαθιά καθοριστικές στιγμές των καλεσμένων του. Με ρομαντισμό και τη σκανδαλιά ενός παιδιού, ξαναδίνει ζωή σε εμπειριες που τους διαμόρφωσαν. Ζω το Moments σαν μια νέα διαδρομή. Ένα ταξίδι που ξεδιπλώνεται βήμα βήμα, που το εξερευνώ, το απολαμβάνω και αφήνομαι στις αφηγήσεις του. Κάθε συνάντηση κι ένα μάθημα, κάθε ιστορία κι ένας καθρέφτης».

«MOMENTS». Με την Ζέτα Μακρυπούλια. Πρεμιέρα, Σάββατο 21 Μαρτίου στις 21:00.

Μετά από χρόνια παρουσίας στη μεσημεριανή ζώνη με το Rouk Zouk, η Ζέτα επιστρέφει με το νέο αυτό σόου στην prime time!