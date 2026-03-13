Καιρός: Άνοιξη μέχρι τη Δευτέρα - Πότε αλλάζει το σκηνικό

Η πρόγνωση του καιρού για 13-14-15/3 - Πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.03.26 , 13:14 25η Μαρτίου κοντά στην Αθήνα: Προορισμοί για ανοιξιάτικη απόδραση
13.03.26 , 13:13 Stars System: Πώς θα μας επηρεάσει η Νέα Σελήνη στους Ιχθύς
13.03.26 , 12:34 Γιώργος Μαρίνος: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του σπουδαίου showman
13.03.26 , 12:30 Αναθεώρηση ταξιδιωτικών κανόνων - Τι αλλάζει στα οργανωμένα ταξίδια
13.03.26 , 12:28 Λουκανικόπιτα με χωριάτικο λουκάνικο
13.03.26 , 12:11 Πόλεμος στο Ιράν: Ποιος είναι τελικά ο στόχος της αμερικανικής στρατηγικής;
13.03.26 , 12:07 Νίκος Μουτσινάς: Η ηλικία, το Instagram και η επιστροφή στην τηλεόραση
13.03.26 , 12:06 Μπήλιου: Σαββατοκύριακο έντασης και σύγχυσης- Οι όψεις & ο ανάδρομος Ερμής
13.03.26 , 11:57 Με χειροπέδες η Ελένη Ζαρούλια οδηγείται στις φυλακές Θήβας
13.03.26 , 11:35 Μάρα Ζαχαρέα: «Υπάρχουν στιγμές που βουρκώνω στον αέρα»
13.03.26 , 11:29 Κλείνει επ’ αόριστον ο Οδοντωτός στα Καλάβρυτα
13.03.26 , 11:21 Volvo Βελμάρ: Στηρίζει ποδηλατικούς αγώνες
13.03.26 , 11:20 Πριν από τον ύπνο: Τι πρέπει να κάνεις για να χάσεις κιλά
13.03.26 , 11:12 Ελένη Χατζίδου: «Είμαι έτοιμη να κυκλοφορήσω κάτι δισκογραφικά»
13.03.26 , 11:09 «Σιγά το θέαμα!» με τους Παντελή Αμπαζή & Γεράσιμο Γεννατά
Τσαρούχας για Παπαθωμά: «Ήταν ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος»
Ελένη Μενεγάκη: Οργισμένη απάντηση στις φήμες χωρισμού από τον Παντζόπουλο
Κατερίνα Καινούργιου: To ύψος, οι σπουδές, οι εκπομπές και η εγκυμοσύνη
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τον πεθερό της σε βραδινή έξοδο
Ανατροπή στο MasterChef: Κανείς δεν περίμενε αυτήν την αποχώρηση!
Ανθή Βούλγαρη - Ο γιος της έγινε ενός: «Ήταν η μέρα που με έκανες μαμά»
Μαριέττα Χρουσαλά: Το σπίτι της γέμισε λουλούδια για τα γενέθλιά της
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα για δύο στον Αστέρα Βουλιαγμένης
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία Eurokinissi Γιώργος Κονταρίνης
Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα από το Star, σύμφωνα με την ΕΜΥ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κανονικές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο 14-15 Μαρτίου, με τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα μέχρι την Τετάρτη.
  • Αλλαγή καιρού αναμένεται από την Τετάρτη 18/3, με οργανωμένα συστήματα και βροχές στα δυτικά, κεντρικά και νότια της χώρας.
  • Ενίσχυση βοριάδων στο Αιγαίο το Σάββατο, φτάνοντας τα 6-7 μποφόρ.
  • Η Κύπρος θα επηρεαστεί από κακοκαιρία με βροχές και αφρικανική σκόνη το Σαββατοκύριακο.
  • Αξιοσημείωτη πτώση θερμοκρασίας και περισσότερες βροχές αναμένονται την επόμενη εβδομάδα.

Σε κανονικά για την εποχή επίπεδα ο καιρός το Σαββατοκύριακο 14 -15 Μαρτίου, με το χαρακτηριστικό των χαμηλών θερμοκρασιών νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ και την άνοδο της θερμοκρασίας τις μεσημβινές ώρες. Ωστόσο, πλην των τοπικών βροχών στη Δυτική Ελλάδα που αναμένονται μέχρι την Τετάρτη, αισθητή αλλαγή στο σκηνικό του καιρού προβλέπεται από την ερχόμενη Τετάρτη 18/3 κι έπειτα. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, «κυρίως από την Πέμπτη και μετά, διαφαίνεται μεταβολή του καιρού με πιο οργανωμένα συστήματα που θα δώσουν αξιόλογες βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια της χώρας έως και την επόμενη Κυριακή, ενω παράλληλα θα εχουμε και πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας»

«Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, θα δούμε τους βοριάδες στο Αιγαίο να ενισχύονται και να φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η Κύπρος βρίσκεται στο επίκεντρο ενός κύματος κακοκαιρίας το Σαββατοκύριακο που θα δώσει και βροχές και καταιγίδες, αλλά θα μεταφέρει και σημαντικές ποσότητες αφρικανικής σκόνης. Η κατάσταση αυτή θα κρατήσει μέχρι τις αρχές της άλλης εβδομάδας κι εκεί γύρω στην Τρίτη - Τετάρτη περιμένουμε να αλλάξει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Περιμένουμε δηλαδή περισσότερες βροχές και σε λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας», μετέδωσε στο ΟΡΕΝ ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. 

Ο καιρός σήμερα Παρασκευή 13/3/26

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 2 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

EMY: Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για σήμερα σε όλη τη χώρα

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι - απόγευμα με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στη Θεσσαλία.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στις βόρειες Κυκλάδες έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 με 18 και στη νότια Κρήτη τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα νότια.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΕΜΥ: Πρόγνωση για το Σάββατο 16/3/26

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά, τη δυτική Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ:  Πρόγνωση για την Κυριακή 15/3/26 

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ, με ενίσχυση τη Δευτέρα όπου θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά την Κυριακή 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά τη Δευτέρα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
 |
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙΡΟΥ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
 |
ΒΡΟΧΕΣ
 |
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΜΑΡΟΥΣΑΚΗΣ
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΛΥΔΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top