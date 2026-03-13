Νίκος Μουτσινάς: Η ηλικία, το Instagram και η επιστροφή στην τηλεόραση

Ο Νίκος Μουτσινάς είναι Έλληνας παρουσιαστής, θεατρικός συγγραφέας και κωμικός ηθοποιός. Προσεχώς, θα τον απολαύσουμε ως παρουσιαστή στο νέο τηλεπαιχνίδι του Star με τίτλο «Lingo».

Έκανε ένα διάλειμμα από τα τηλεοπτικά δρώμενα για περίπου δύο χρόνια. Τώρα επιστρέφει δυναμικά με κάτι εντελώς ανατρεπτικό και θα έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά με το κοινό, το οποίο εδώ και πολλά χρόνια δείχνει την αγάπη του προς τον δημοφιλή καλλιτέχνη.

Γνωρίζοντας το Νίκο Μουτσινά - Το βιογραφικό του

Γεννήθηκε το 1977 στη Θεσσαλονίκη, είναι 49 χρόνων, ανήκει στο ζώδιο της Παρθένου και ο προσωπικός του λογαριασμός στο Instagram είναι @nikosmoutsinas , ένα προφίλ το οποίο προσμετρά πάνω από 600 χιλιάδες followers

Σπούδασε υποκριτική στον Ίασμο του Βασίλη Διαμαντόπουλου στη Θεσσαλονίκη. Επιπρόσθετα, έχει παρακολουθήσει μαθήματα χορού στη σχολή της Ντιάνας Θεοδωρίδου, ενώ έχει αποφοιτήσει από τα Κρατικά Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης και το Θεατρικό Εργαστήρι Θεσπίς.

Στην Αθήνα συμμετείχε, αρχικά, ως συμπαρουσιαστής καθημερινών εκπομπών και τηλεπαιχνιδιών στη μικρή οθόνη, ενώ ως κεντρικός παρουσιαστής εμφανίστηκε την περίοδο 2009-2014, όπου συνεργάστηκε με τη Μαρία Ηλιάκη στην εκπομπή Δέστε τους. Ακολούθησαν οι μεσημεριανές εκπομπές «Για την παρέα» και «Καλό Mεσημεράκι» , η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2023

Σε συνέντευξή του στην Ελένη Μενεγάκη τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν ερωτήθηκε για τους λόγους που απέχει από την τηλεόραση, ο Νίκος Μουτσινάς απάντησε ότι πήρε αυτή την απόφαση επιδιώκοντας μια περίοδο «αποσυμπίεσης» και ηρεμίας. Συγκεκριμένα, είπε ότι: «Ήταν εγκεφαλική αλητεία. Οι συνεργάτες μου δεν το πίστευαν. Τους έλεγα ότι του χρόνου δεν μπορώ να μπω σε αυτό, θα τρελαθώ, θα αρχίσω να βρίζω, θα πάθω τρέλα στον αέρα, γιατί πνιγόμουν. Πήρα την απόφαση, μου έγιναν προτάσεις, αλλά δε συνέβαινε να μου ενεργοποιηθεί κάτι»

Έχει συμμετάσχει ως ηθοποιός σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές, όπως οι «Τρίχες», «Κάτι χωρισμένα παλικάρια» , καθώς και έκτακτες συμμετοχές στις σειρές «Μαρία η άσχημη», «Το κόκκινο δωμάτιο», «Singles 3», «Λατρεμένοι μου γείτονες» κ.ά.

Ο Νίκος Μουτσινάς έχει και αρκετές θεατρικές παραστάσεις στο ενεργητικό του, όπως οι: «Σεσουάρ για δολοφόνους», «Οι Απελπισμένοι», «Ψέκασα την Ελίζα», «Τα Βαφτίσια», «ΚΤΕΛ», «Βερβερίτσα», «Οι από πάνω», «Οικογένεια Άνταμς» κ.ά.

Πριν από λίγες μέρες, το Star καλωσόρισε στην οικογένειά του τον Νίκο Μουτσινά, ανακοινώνοντας ότι θα παρουσιάσει το νέο τηλεπαιχνίδι του σταθμού με τίτλο «Lingo».

Νίκος Μουτσινάς: Τα ταξίδια με τους φίλους του

Ο αγαπημένος παρουσιαστής και ηθοποιός λατρεύει τα ταξίδια, τα οποία επιλέγει να πραγματοποιεί με τους πιο κοντινούς travel buddies του, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τους Ζέτα Μακρυπούλια, Κωνσταντίνο Δέδε και Ευγενία Σαμαρά.

Το περσινό καλοκαίρι, πέρασε ξέγνοιαστες διακοπές στην Ελλάδα με τη Ζέτα Μακρυπούλια, το Σεπτέμβριο επισκέφθηκε την Αφρική με τον καλό του φίλο Κωνσταντίνο Δέδε, ενώ τα γενέθλιά του αποφάσισε να τα περάσει στην πανέμορφη Κολωνία, ένα ταξίδι που μοιράστηκε με τις Ζέτα Μακρυπούλια και Ευγενία Σαμαρά.

Δείτε φωτογραφίες του Νίκου Μουτσινά από τα ταξίδια που έχει πραγματοποιήσει με τους φίλους του:

Νίκος Μουτσινάς: Ζει με το σκυλάκι και τη γάτα του

Πριν από λίγο διάστημα, ο αγαπημένος παρουσιαστής και ηθοποιός έδωσε μία εξομολογητική συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ, στην οποία, μεταξύ άλλων, αποκάλυψε την πρόσπάθειά του να δημιουργήσει πριν από κάποια χρόνια οικογένεια.

«Κατέληξα στο συμπέρασμα πως η δημιουργία οικογένειας, όπως εγώ επιθυμώ να βιώνω την ελευθερία μου, είναι κάτι συγκρουσιακό, και γι' αυτόν τον λόγο οι προσπάθειές μου δεν τελεσφόρησαν». Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι συχνά προστατεύουμε τον εαυτό μας από πράγματα που φαινομενικά θέλουμε, επιβεβαιώνοντας τη λαϊκή ρήση «κάθε εμπόδιο για καλό».

Σήμερα ζει με τα δύο κατοικίδια ζωάκια του, έναν σκύλο και μία γάτα, τα οποία θεωρεί οικογένεια.

Δείτε φωτογραφίες του Νίκου Μουτσινά: