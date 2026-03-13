Ελένη Μενεγάκη: Οργισμένη απάντηση στις φήμες χωρισμού από τον Παντζόπουλο

«Με τον σύζυγό μου πορευόμαστε μαζί 17 χρόνια. Το θέμα τελειώνει εδώ»

13.03.26 , 09:34
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Μενεγάκη διαψεύδει φήμες χωρισμού από τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο.
  • Κατηγορεί τα δημοσιεύματα ως ψευδή και ανυπόστατα, επισημαίνοντας ότι δεν έχει απαντήσει ποτέ σε φήμες.
  • Δηλώνει ότι η προσωπική της ζωή δεν είναι θέμα δημόσιου σχολιασμού και ότι σέβονται την οικογένειά τους.
  • Επιφυλάσσεται για νομικές ενέργειες κατά όσων συνεχίζουν να διακινούν ψευδείς πληροφορίες.
  • Το ζευγάρι είναι μαζί 17 χρόνια και δεν έχει δώσει δικαιώματα για τέτοιες φήμες.

Με μια αυστηρή ανακοίνωση η Ελένη Μενεγάκη δίνει τέλος στις φήμες περί χωρισμού της με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο!

Ελένη Μενεγάκη - Μάκης Παντζόπουλος

Η Ελένη Μενεγάκη με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο

«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές αναφορές και «πληροφορίες» που αφορούν την προσωπική μου ζωή. Οφείλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι πρόκειται για απολύτως ψευδή και ανυπόστατα δημοσιεύματα.

Στα 30 χρόνια της επαγγελματικής μου πορείας δεν έχω επιλέξει ποτέ να απαντώ σε φήμες ούτε να εκθέτω την προσωπική μου ζωή στη δημόσια συζήτηση. Η στάση αυτή παραμένει η ίδια και σήμερα.

Με τον σύζυγό μου πορευόμαστε μαζί εδώ και 17 χρόνια, με σεβασμό στην οικογένειά μας και χωρίς ποτέ να έχουμε δώσει το παραμικρό δικαίωμα για τέτοιου είδους σενάρια. Η αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών που αφορούν την οικογένειά μου – και ιδιαίτερα όταν σε αυτή υπάρχει και ένα μικρό παιδί ξεπερνά κάθε όριο.

Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί θέμα δημόσιου σχολιασμού. Το θέμα τελειώνει εδώ.

Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου απέναντι σε όσους συνεχίσουν να διακινούν ή να αναπαράγουν ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα» έγραψε η Ελένη Μενεγάκη.

Ελένη Μενεγάκη: Οργισμένη απάντηση στις φήμες χωρισμού με τον Παντζόπουλο

Τις τελευταίες μέρες υπήρχαν δημοσιεύματα που ήθελαν το ζευγάρι να περνά κρίση στον γάμο του και να διανύει μία δύσκολη περίοδο. 

Ελένη Μενεγάκη: Οργισμένη απάντηση στις φήμες χωρισμού από τον Παντζόπουλο

