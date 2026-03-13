Λιτόχωρο: Aγέλη σκύλων επιτέθηκε σε τουρίστρια - Στη ΜΕΘ η 60χρονη

Λιτόχωρο: 60χρονη τουρίστρια νοσηλεύεται στην εντατική μετά από επίθεση σκύλων/ βίντεο Κοινωνία Ώρα Mega

Σε σοβαρή κατάσταση στην εντατική νοσηλεύεται μια 60χρονη τουρίστρια γερμανικής καταγωγής, μετά από επίθεση αγέλης σκύλων στο Λιτόχωρο Πιερίας.

Η γυναίκα έκανε διακοπές στην Ελλάδα. Προχθές το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια βόλτας που έκανε με τον σύζυγό της στην περιοχή, της επιτέθηκαν περίπου 10 αδέσποτα και της προκάλεσαν τραύματα στο πρόσωπο, το κεφάλι και το σώμα.

Η 60χρονη Γερμανίδα τουρίστρια χρειάστηκε να χειρουργηθεί και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Κατερίνης.

Συνελήφθη ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του δήμου Δίου - Ολύμπου και κατηγορείται για παράβαση του νόμου της ευζωίας ζώων συντροφιάς και σωματική βλάβη από αμέλεια.

Έχουν καταγραφεί κι άλλες επιθέσεις σκύλων στη χώρα μας τους τελευταίους μήνες, με τραγικότερη τον θάνατο ενός 2χρονου αγοριού στη Ζάκυνθο, τον Δεκέμβριο του 2025.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, άνδρας κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από επίθεση τσοπανόσκυλου στη Μαγούλα. «Αν με είχε δαγκώσει στον λαιμό, θα ήμουν νεκρός», είχε δηλώσει στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

