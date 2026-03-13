Λιτόχωρο: Aγέλη σκύλων επιτέθηκε σε τουρίστρια - Στη ΜΕΘ η 60χρονη

Συνελήφθη ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του δήμου Δίου - Ολύμπου

13.03.26 , 09:14 Λιτόχωρο: Aγέλη σκύλων επιτέθηκε σε τουρίστρια - Στη ΜΕΘ η 60χρονη
Ελλαδα
Λιτόχωρο: 60χρονη τουρίστρια νοσηλεύεται στην εντατική μετά από επίθεση σκύλων/ βίντεο Κοινωνία Ώρα Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 60χρονη Γερμανίδα τουρίστρια νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ μετά από επίθεση 10 αδέσποτων σκύλων στο Λιτόχωρο Πιερίας.
  • Η γυναίκα υπέστη τραύματα στο πρόσωπο, κεφάλι και σώμα κατά τη διάρκεια βόλτας με τον σύζυγό της.
  • Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του δήμου Δίου - Ολύμπου συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί ευζωίας ζώων και σωματική βλάβη από αμέλεια.
  • Σημειώνονται άλλες επιθέσεις σκύλων στη χώρα, με τον θάνατο ενός 2χρονου αγοριού στη Ζάκυνθο τον Δεκέμβριο του 2025.
  • Προβληματισμός για την ασφάλεια από επιθέσεις ζώων στην Ελλάδα.

Σε σοβαρή κατάσταση στην εντατική νοσηλεύεται μια 60χρονη τουρίστρια γερμανικής καταγωγής, μετά από επίθεση αγέλης σκύλων στο Λιτόχωρο Πιερίας.

Λιτόχωρο: Eπίθεση σε τουρίστρια από αγέλη σκύλων / βίντεο Κοινωνία Ώρα Mega

Λιτόχωρο: Eπίθεση σε τουρίστρια από αγέλη σκύλων / βίντεο Κοινωνία Ώρα Mega

Η γυναίκα έκανε διακοπές στην Ελλάδα. Προχθές το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια βόλτας που έκανε με τον σύζυγό της στην περιοχή, της επιτέθηκαν περίπου 10 αδέσποτα και της προκάλεσαν τραύματα στο πρόσωπο, το κεφάλι και το σώμα. 

Η 60χρονη Γερμανίδα τουρίστρια χρειάστηκε να χειρουργηθεί και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Κατερίνης.

Λιτόχωρο: Eπίθεση σε τουρίστρια από αγέλη σκύλων / βίντεο Κοινωνία Ώρα Mega

Λιτόχωρο: Eπίθεση σε τουρίστρια από αγέλη σκύλων / βίντεο Κοινωνία Ώρα Mega

Συνελήφθη ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του δήμου Δίου - Ολύμπου και κατηγορείται για παράβαση του νόμου της ευζωίας ζώων συντροφιάς και σωματική βλάβη από αμέλεια

Έχουν καταγραφεί κι άλλες επιθέσεις σκύλων στη χώρα μας τους τελευταίους μήνες, με τραγικότερη τον θάνατο ενός 2χρονου αγοριού στη Ζάκυνθο, τον Δεκέμβριο του 2025.

Υιοθετήθηκε το pitbull που σκότωσε το 2χρονο αγοράκι στη Ζάκυνθο

Στα τέλη Φεβρουαρίου, άνδρας κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από επίθεση τσοπανόσκυλου στη Μαγούλα«Αν με είχε δαγκώσει στον λαιμό, θα ήμουν νεκρός», είχε δηλώσει στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.
 

