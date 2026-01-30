Υιοθετήθηκε το pitbull που σκότωσε το 2χρονο αγοράκι στη Ζάκυνθο

Τον Δεκέμβριο του 2025, ένα τραγικό συμβάν συγκλόνισε την Ελλάδα. Ένα αγοράκι 2 ετών έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο, μετά την άγρια επίθεση από pitbull, το οποίο φρόντιζε η οικογένεια στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού της.

O 2 ετών Λίο που έχασε τη ζωή του από επίθεση σκύλου της οικογένειας στη Ζάκυνθο

Τελικά, το σκυλί που επιτέθηκε στο παιδάκι υιοθετήθηκε από σωματείο Αδέσποτων ζώων. Ο αντιπρόεδρος του Σωματείου και εκπαιδευτής σκύλων, Πέτρος Μητσάκος, εξήγησε τους λόγους που προέβησαν σε αυτήν την κίνηση και απάντησε για το ενδεχόμενο να κινδυνεύσει ένας άλλος άνθρωπος στο μέλλον από το ίδιο ζώο.

Το Pitbull που κατασπάραξε το αγοράκι στη Ζάκυνθο

«Δεν το έχω υιοθετήσει εγώ προσωπικά. Έχουμε κινηθεί σαν φιλοζωικό σωματείο. Είμαστε η Στέγη αδέσποτων ζώων Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης. Εγώ είμαι αντιπρόεδρος του σωματείου. Και συλλογικά κάναμε μια προσπάθεια, ώστε να πάρουμε το συγκεκριμένο ζώο. Σίγουρα αυτό το οποίο συνέβη είναι αποτρόπαιο. Δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα παραπάνω, όλοι είμαστε άνθρωποι, όλοι καταλαβαίνουμε ας πούμε το μέγεθος, προσπαθούμε να αναλογιστούμε το μέγεθος ας πούμε του τραύματος που προέκυψε στη Ζάκυνθο. Από εκεί κι έπειτα η φιλοσοφία μας είναι η εξής: Δεν μπορούμε με κανέναν απολύτως τρόπο να εξομοιώσουμε έναν σκύλο με έναν άνθρωπο. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος βάλλεται κατά κάποιου άλλου έχει συγκεκριμένα κίνητρα, ενδέχεται να έχει δόλο. Ενδέχεται να το έχει σχεδιάσει και να ξέρει τι ακριβώς κάνει. Ένα σκυλί λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Λειτουργεί βάσει ενστίκτου, δεν ξέρει τι κάνει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο συγκεκρινένος σκύλος ήθελε, είχε βάλει αυτόν τον στόχο τέλος πάντων να το κάνει. Δεν μπορούμε δηλαδή σε καμία περίπτωση να τον δικάσουμε με ανθρώπινους όρους», είπε αρχικά στην στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο ίδιος εξήγησε πως έχει καθημερινή επαφή με τον σκύλο και πως ως σωματείο δεν σκοπεύουν να δώσουν τον σκύλο για υιοθεσία σε μια άλλη οικογένεια. Το pitbull ζει σε έναν περιορισμένο χώρο μακριά από το αστικό περιβάλλον. «Παρόλα αυτά, μπορούμε να πούμε ότι το ζώο θα έχει μια καλή καθημερινότητα , οπότε δε θα μπορεί να βάλει κάποιον σε κίνδυνο, ούτε θα εκθέτει και τον εαυτό του σε κίνδυνο», πρόσθεσε.

«Προκειμένου να αποφευχθεί η ευθανασία, υπάρχει μια πενταμελής επιτροπή η οποία αποφασίζει ποια είναι η τύχη του ζώου.

Και στην προκειμένη αποφάσισαν προς τιμήν τους να μη θανατώσουν τον σκύλο και αν κοιτάξουν να πέσει σε ένα ασφαλές περιβάλλον», συμπλήρωσε.