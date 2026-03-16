Κρέας: Αυξήσεις στις τιμές των αμνοεριφίων λίγο πριν το Πάσχα

To ρεπορτάζ της Μαρίας Παππά στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star για τις αυξήσεις στις τιμές των αμνοεριφίων, λίγες εβδομάδες πριν το Πάσχα

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, διαπιστώνοντας ότι ένα κύμα ανατιμήσεων απειλεί τα νοικοκυριά λόγω της ανόδου των πρώτων υλών - και όχι μόνο.

Στην αγορά κρέατος η εικόνα δείχνει περιορισμένη προσφορά και αυξημένη ζήτηση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Μαρίας Παππά στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, οι τιμές λιανικής για αρνί και κατσίκι διαμορφώνονται κοντά στα 14 ευρώ το κιλό στις κρεαταγορές, ενώ στα συνοικιακά κρεοπωλεία φτάνουν ακόμα και 1 και 2 ευρώ ακριβότερα.

Τα ποσοστά αυξήσεων σε σχέση με πέρσι κινούνται στο 12-15%.

Λίγες μέρες πριν το Πάσχα η αγορά κρέατος βρίσκεται σε οριακό σημείο. Οι ελλείψεις σε αρνί και κατσίκι πιέζουν τις τιμές, ενώ καταναλωτές και επαγγελματίες δίνουν «μάχη» για να εξασφαλίζουν τα απαραίτητα για το πασχαλινό τραπέζι σε καλές τιμές.

«Φωτιά» και οι τιμές των οπωροκηπευτικών

«Φωτιά» έχουν πάρει και τα οπωροκηπευτικά με την τιμή της ντομάτας να καταγράφει αύξηση σχεδόν 100%.

Ο Κώστας Τσιάρας προανήγγειλε παρέμβαση για την εκρηκτική αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων που ανεβάζουν το κόστος παραγωγής βασικών προϊόντων.

