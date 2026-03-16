Κρέας: Αυξήσεις στις τιμές των αμνοεριφίων λίγο πριν το Πάσχα

«Φωτιά» και οι τιμές των οπωροκηπευτικών

16.03.26 , 17:35 Πιέζει η ΕΕ για ενίσχυση και επέκταση της Επιχείρησης Ασπίδες
16.03.26 , 17:21 «Η επιχείρηση κατά του Ιράν ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο»
16.03.26 , 17:12 «Νομίζω ότι είμαι πιο δημοφιλής ως ΛΟΑΤΚΙ άτομο, παρά ως ηθοποιός»
16.03.26 , 16:51 Δένδιας: Τεράστια η αναβάθμιση της Αεράμυνας της Ελλάδας
16.03.26 , 16:13 Ο Γρηγόρης Μπάκας «κοκκινίζει» από το κομπλιμέντο της Δέσποινας Καμπούρη
16.03.26 , 16:11 Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήταν όλοι ενήμεροι για όλα όσα συνέβαιναν στον οργανισμό»
16.03.26 , 15:55 Βόμβα από την Αγγελική Ηλιάδη: «Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε άσχημα»
16.03.26 , 15:52 «Απόψε κανείς δεν πεθαίνει» στο θέατρο Μπέλος
16.03.26 , 15:51 Θλίψη για την 27χρονη Αργυρώ στη Λαμία: Σοκαρισμένος ο σύζυγός της
16.03.26 , 15:30 Κέρκυρα: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ 14χρονος που έπεσε με πατίνι
16.03.26 , 15:29 «The Kill Team»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star!
16.03.26 , 15:26 Πέθανε Ο Ελληνοαμερικανός Δημοσιογράφος, Ernie Anastos
16.03.26 , 15:18 Πόλεμος Στη Μέση Ανατολή: Οι Νεκροί Μέχρι Σήμερα
16.03.26 , 15:14 Κρέας: Αυξήσεις στις τιμές των αμνοεριφίων λίγο πριν το Πάσχα
16.03.26 , 14:50 Κέρκυρα: 13χρονη έπεσε σε κενό τριών μέτρων από σκηνή θεάτρου
Ανθή Βούλγαρη: Το πάρτι για τα πρώτα γενέθλια του γιου της!
Τζένη Μπαλατσινού: «Δεν είμαι η γυναίκα του Υπουργού, ούτε η κυρία κανενός»
Ναταλία Λιονάκη: «Πόσα παιδάκια θα καταφέρουμε να σώσουμε με αυτά τα λεφτά»
Το Ιράν επιστρατεύει για πρώτη φορά τον πύραυλο - φόβητρο «Σετζίλ»
Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Απόδραση στις Γαλλικές Άλπεις
Πέτρος Κωστόπουλος: «Έκαναν μπούλινγκ στην κόρη μου τη μεγάλη, την Αμαλία!»
Σίσσυ Χρηστίδου: «Όταν έγραψαν για τη σχέση με τον Γιάννη Στάνκογλου...»
Καινούργιου – Κουτσουμπής: Η τρυφερή φωτογραφία λίγο πριν γίνουν γονείς
Μαριέττα Χρουσαλά: Ο πολυτελής προορισμός όπου γιόρτασε τα γενέθλιά της
Βόμβα από την Αγγελική Ηλιάδη: «Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε άσχημα»
Περισσότερα

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
To ρεπορτάζ της Μαρίας Παππά στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star για τις αυξήσεις στις τιμές των αμνοεριφίων, λίγες εβδομάδες πριν το Πάσχα
  • Αυξήσεις στις τιμές των αμνοεριφίων κοντά στα 14 ευρώ το κιλό, με 12-15% αύξηση σε σχέση με πέρσι.
  • Περιορισμένη προσφορά και αυξημένη ζήτηση στην αγορά κρέατος ενόψει Πάσχα.
  • Οι τιμές στα συνοικιακά κρεοπωλεία είναι 1-2 ευρώ ακριβότερες από τις κρεαταγορές.
  • Αυξήσεις και στα οπωροκηπευτικά, με την τιμή της ντομάτας να φτάνει σχεδόν 100%.
  • Η κυβέρνηση εξετάζει παρέμβαση για τις αυξήσεις στις τιμές των λιπασμάτων.

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, διαπιστώνοντας ότι ένα κύμα ανατιμήσεων απειλεί τα νοικοκυριά λόγω της ανόδου των πρώτων υλών - και όχι μόνο.

Σε ΦΕΚ το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους: 63 πλέον τα προϊόντα

Στην αγορά κρέατος η εικόνα δείχνει περιορισμένη προσφορά και αυξημένη ζήτηση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Μαρίας Παππά στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, οι τιμές λιανικής για αρνί και κατσίκι διαμορφώνονται κοντά στα 14 ευρώ το κιλό στις κρεαταγορές, ενώ στα συνοικιακά κρεοπωλεία φτάνουν ακόμα και 1 και 2 ευρώ ακριβότερα. 

Τα ποσοστά αυξήσεων σε σχέση με πέρσι κινούνται στο 12-15%.

Λίγες μέρες πριν το Πάσχα η αγορά κρέατος βρίσκεται σε οριακό σημείο. Οι ελλείψεις σε αρνί και κατσίκι πιέζουν τις τιμές, ενώ καταναλωτές και επαγγελματίες δίνουν «μάχη» για να εξασφαλίζουν τα απαραίτητα για το πασχαλινό τραπέζι σε καλές τιμές.  

«Φωτιά» και οι τιμές των οπωροκηπευτικών

«Φωτιά» έχουν πάρει και τα οπωροκηπευτικά με την τιμή της ντομάτας να καταγράφει αύξηση σχεδόν 100%.

Ο Κώστας Τσιάρας προανήγγειλε παρέμβαση για την εκρηκτική αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων που ανεβάζουν το κόστος παραγωγής βασικών προϊόντων. 

