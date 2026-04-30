Τετραήμερη εργασία: Φουντώνει η συζήτηση και στην Ελλάδα

Πολιτική κόντρα και επιφυλάξεις στην αγορά για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ

Η συζήτηση για τέσσερις ημέρες εργασίες την εβδομάδα (βίντεο Star)
Φουντώνει και στην Ελλάδα η συζήτηση για την καθιέρωση 4ήμερης εργασίας με πλήρεις αποδοχές, μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, εργαζόμενοι και μικρομεσαίοι εμφανίζονται διχασμένοι για τις επιπτώσεις ενός τέτοιου μέτρου.

Επίθεση ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τη δήλωση Άδωνι

32–35 ώρες εργασίας: Πώς το βλέπει η αγορά

Η πρόταση αφορά τη μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας στις 32 έως 35 ώρες, χωρίς μείωση αποδοχών. Ωστόσο, επαγγελματίες της αγοράς εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις.

Ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων τονίζουν ότι ένα τέτοιο μοντέλο θα αύξανε το λειτουργικό κόστος, καθώς θα απαιτούσε πρόσληψη επιπλέον προσωπικού. «Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε με έναν εργαζόμενο στις 32 ώρες, θα χρειαστεί δεύτερος υπάλληλος, κάτι που είναι πολύ δύσκολο με τα σημερινά δεδομένα», σημειώνουν.

Από την άλλη πλευρά, εργαζόμενοι εμφανίζονται θετικοί υπό προϋποθέσεις, κυρίως εφόσον διασφαλιστούν οι αποδοχές. Εκφράζουν όμως ανησυχία ότι στην πράξη μπορεί να οδηγήσει σε αδήλωτες υπερωρίες.

Τι δείχνουν τα στοιχεία και τι ισχύει στην Ευρώπη

Σύμφωνα με τη Eurostat, οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα εργάζονται περίπου 42 ώρες εβδομαδιαίως, έναντι λίγο πάνω από 40 ωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε άλλες χώρες έχουν ήδη εφαρμοστεί μοντέλα μειωμένης απασχόλησης:

Στη Γαλλία ισχύει εδώ και χρόνια το 35ωρο (με συχνές υπερβάσεις στην πράξη). 

Στο Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισλανδία εφαρμόστηκαν πιλοτικά σχήματα 4ήμερης εργασίας,

Στην Ισπανία έχει θεσπιστεί εβδομάδα 37,5 ωρών.

Η μειωμένη απασχόληση στην Ευρώπη

Τι ισχύει σήμερα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η 4ήμερη εργασία εφαρμόζεται ήδη, αλλά μόνο μέσω της λεγόμενης «διευθέτησης χρόνου εργασίας». Αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος μπορεί να δουλεύει έως και 10 ώρες ημερησίως για ορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να λάβει αντίστοιχα ρεπό σε άλλη περίοδο.

Οι ώρες απασχόλησης στην Ελλάδα

Πολιτική αντιπαράθεση

Η πρόταση έχει πυροδοτήσει πολιτική σύγκρουση, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να τη χαρακτηρίζει «επιπόλαιη και λαϊκιστική», προειδοποιώντας για κίνδυνο αύξησης της ανεργίας και των τιμών.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υπερασπίζεται την πρόταση, εντάσσοντάς την σε ένα ευρύτερο πλαίσιο βελτίωσης των συνθηκών εργασίας.

Η συζήτηση για τη 4ήμερη εργασία αναμένεται να συνεχιστεί, με το στοίχημα να παραμένει η ισορροπία ανάμεσα στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την ποιότητα ζωής των εργαζομένων.
 

