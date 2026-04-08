Επίθεση ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τη δήλωση Άδωνι

Ανδρουλάκης: «Αυτή η κυβέρνηση παράγει συνεχώς σκάνδαλα και διαφθορά»

Αντιδράσεις για τις δηλώσεις Γεωργιάδη για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ρουσφέτια (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στην κυβέρνηση λόγω δηλώσεων του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τα ρουσφέτια.
  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορεί την κυβέρνηση για συνεχή παραγωγή σκανδάλων και διαφθοράς, ζητώντας αλλαγές στις επόμενες εκλογές.
  • Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λειτουργεί με ανεξαρτησία.
  • Η Ελληνική Λύση καταγγέλλει παρεμπόδιση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από την κυβέρνηση.
  • Διευκρίνιση για ανακριβή απόδοση διαλόγου μεταξύ Ν. Κωστακόπουλου και πρώην προεδρου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επίθεση του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση με αφορμή τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνι  Γεωργιάδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ρουσφέτια

«Δεν μπορεί βουλευτές να διασύρονται γι’ αυτές τις ανοησίες και να πηγαίνουν στις εκλογές ως δήθεν κατηγορούμενοι, για πράγματα για τα οποία κανονικά γελάει και ο καφετζής του δικαστηρίου» δήλωσε ο  Υπουργός Υγείας στον Σκάι 100,3.   

Με αφορμή τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και καλεί την ελληνική Δικαιοσύνη να παρέμβει, ζητώντας από τον υπουργό Υγείας να αποκαλύψει τα ρουσφέτια που, όπως ισχυρίστηκε, του έχουν ζητήσει βουλευτές της αντιπολίτευσης.

Ν. Ανδρουλάκης: «Αυτή η κυβέρνηση παράγει συνεχώς σκάνδαλα και διαφθορά»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα τη Βαρβάκειο Αγορά, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης.

«Παράγει συνεχώς σκάνδαλα και διαφθορά. Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει στις επόμενες εκλογές» δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ  

Σφοδρή αντιπαράθεση για τις δικογραφίες με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξε και  με τα υπόλοιπα κόμματα.   «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ο μόνος θεσμός δικαιοσύνης που φαίνεται να λειτουργεί με ανεξαρτησία» δήλωσε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου στο OPEN:

Για παρεμπόδιση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από την κυβέρνηση κάνει λόγο η «Ελληνική Λύση»: «Επιβεβαιώνονται οι καταγγελίες της Ελληνικής Λύσης, που πρώτη αποκάλυψε τη σκοτεινή υπόθεση».

«Φαίνεται πως δεν έχει πάτο το βαρέλι της διαφθοράς στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ για την κυβέρνηση Μητσοτάκη» υποστήριξε η ΝΙΚΗ. 

Διευκρίνιση για διάλογο στο διαβιβαστικό

Την ίδια ώρα, διευκρινίζεται ότι η απόδοση στον κ. Νικόλαο Κωστακόπουλο φερόμενου διαλόγου του με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που μεταδόθηκε από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 6 του μηνός, είναι ανακριβής.

Ουδέποτε έλαβε χώρα ο διάλογος Κωστακόπουλου με Μελά

Ο σχετικός διάλογος ουδέποτε έλαβε χώρα μεταξύ αυτού και του κ. Μελά. Η αναφορά έγινε από παραδρομή και ζητούμε συγγνώμη από τον κ. Κωστακόπουλο.

