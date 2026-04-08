Ουδέποτε έλαβε χώρα ο διάλογος Κωστακόπουλου με Μελά



Η απόδοση στον κ. Νικόλαο Κωστακόπουλο φερόμενου διαλόγου του με τον πρώην Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ η οποία έλαβε χώρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σταθμού μας της 6ης Απριλίου 2026, είναι ανακριβής, αφού ο σχετικός διάλογος ουδέποτε έλαβε χώρα μεταξύ αυτού και του κ. Μελά. Η σχετική αναφορά οφείλεται σε παραδρομή εκ μέρους του Σταθμού μας και ζητούμε συγγνώμη από τον κ. Κωστακόπουλο.



