MasterChef 2026 | Το πιάτο αντιγραφής του Γρηγόρη Κίκη θα κρίνει τον μεγάλο νικητή!

Το πιάτο αντιγραφής του Γρηγόρη Κίκη θα κρίνει τον μεγάλο νικητή της Silver Week που θα πάρει το έπαθλο των 20.000 ευρώ. Πρόκειται για μια απαιτητική δημιουργία υψηλής γαστρονομίας, όπου η τεχνική, η ακρίβεια και η ισορροπία γεύσεων παίζουν καθοριστικό ρόλο. Παρακάτω παραθέτουμε αναλυτικά όλη τη συνταγή, με όλα τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν το πιάτο “MasterChef 2026 Duck”.

MASTERCHEF 2026 DUCK

Duck sauce (shisho)

Duck cured

Pepper cream

Sifon bread

Leg farse

Parfait πουλερικού

Sifon bread

400 g αλεύρι

50 g αλεύρι ταπιόκας

9 g baking powder

15 g αλάτι

40 g ζάχαρη

1 αυγό

8 g ξηρή μαγιά

40 g ηλιέλαιο

550 g γάλα



ΕΚΤΕΛΕΣΗ

· Σε ένα κατσαρολάκι ζεσταίνουμε το γάλα μέχρι να φτάσει στους 35°C.

· Προσθέτουμε την ξηρή μαγιά, τη ζάχαρη και το αλάτι και ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθούν. Μεταφέρουμε το μείγμα στο Thermomix και ανακατεύουμε.

· Προσθέτουμε το αυγό, το ηλιέλαιο, το αλεύρι, το αλεύρι ταπιόκας και το baking powder και χτυπάμε μέχρι να δημιουργηθεί ένα λείο και ομοιογενές μείγμα, μεταφέρουμε σε κάδο sifon.

· Προσθέτουμε 2 αμπούλες και ανακινούμε καλά. Γεμίζουμε φόρμες (35 γρ.) που έχουμε ψεκάσει με spray βουτύρου, αφήνουμε το μείγμα να φουσκώσει ελαφρά και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 16 λεπτά.



Parfait πουλερικού

280 g συκώτι κοτόπουλο

480 ml κρέμα γάλακτος

35 ml Plantation Pineapple

4 φύλλα ζελατίνης (colapez)

160 g κρόκοι αυγού

8 g αλάτι

8 g σκόνη τζίντζερ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

· Μουλιάζουμε τα φύλλα ζελατίνης σε κρύο νερό μέχρι να μαλακώσουν.

· Σε μια κατσαρόλα βάζουμε την κρέμα γάλακτος. Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε τη ζελατίνη καλά στραγγισμένη ανακατεύοντας μέχρι να διαλυθεί πλήρως. Στη συνέχεια προσθέτουμε το συκώτι, το αλάτι, το τζίντζερ και το Plantation Pineapple και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει το συκώτι μέσα στο μείγμα.

· Ομογενοποιούμε με Thermomix (75 4 λεπτά) και περνάμε το μείγμα από σινουά ώστε να γίνει τελείως λείο. Αφήνουμε το μείγμα να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου και το μεταφέρουμε σε φόρμες.

· Τοποθετούμε στην κατάψυξη μέχρι να σταθεροποιηθεί και να μπορεί να ξεφορμαριστεί.

Glaze για Ράμφος Πάπιας (για Duck Parfait)

300 g βούτυρο κακάο

5 g γύρη

1 g πορτοκαλί χρώμα



Εκτέλεση

· Τοποθετούμε το βούτυρο κακάο, τη γύρη και το πορτοκαλί χρώμα σε σακούλα vacuum και τη σφραγίζουμε.

· Βάζουμε τη σακούλα σε roner στους 65°C για 20 λεπτά, ώστε να λιώσει το βούτυρο κακάο και να αρωματιστεί σωστά από τη γύρη.

· Στη συνέχεια αφήνουμε το μείγμα να κατέβει στους 45°C, ώστε να έχει την κατάλληλη υφή για γλάσο.

· Με μια οδοντογλυφίδα τρυπάμε την πίσω πλευρά από το ράμφος της πάπιας και το κρατάμε από εκεί. Βυθίζουμε το ράμφος στο μείγμα για να γλασαριστεί ομοιόμορφα.

· Αφήνουμε το γλάσο να σταθεροποιηθεί, δημιουργώντας μια λεία και γυαλιστερή επιφάνεια.

Leg farse

2 L νερό

100 g oyster sauce

100 g hoisin sauce

2 μπούτια πάπιας

2 φτερούγες πάπιας

Για το τελείωμα

90 g ξεψαχνισμένο μπούτι πάπιας

40 g μειωμένη σάλτσα από τον ζωμό

6 g sherry vinegar

2 g chives (σχοινόπρασο)



Για το στήσιμο

5 φύλλα nasturtium κομμένα με κουπάτ 3 cm

κορυφές αρακά



Εκτέλεση

· Σε χύτρα ταχύτητας προσθέτουμε το νερό, την oyster sauce και την hoisin sauce και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν.

· Τοποθετούμε μέσα τα μπούτια και τις φτερούγες πάπιας, κλείνουμε τη χύτρα και μαγειρεύουμε για 40 λεπτά.

· Αφού ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, ανοίγουμε τη χύτρα, αφαιρούμε την πάπια και ξεψαχνίζουμε τα μπούτια και τις φτερούγες, κρατώντας μόνο το κρέας.

· Μεταφέρουμε τον ζωμό σε κατσαρόλα και τον αφήνουμε να μειωθεί σε μέτρια φωτιά μέχρι να αποκτήσει υφή σάλτσας.

· Σε μικρό κατσαρολάκι βάζουμε 90 g από το ξεψαχνισμένο μπούτι πάπιας μαζί με 40 g από τη μειωμένη σάλτσα και ζεσταίνουμε καλά. Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το sherry vinegar και το σχοινόπρασο, ανακατεύοντας απαλά.

· Για το στήσιμο, τοποθετούμε ένα τσέρκι 4,5 cm στο κέντρο του πιάτου και προσθέτουμε 16g από την πάπια, πιέζοντας ελαφρά ώστε να σχηματιστεί ένας καθαρός κύλινδρος.

· Καλύπτουμε την επιφάνεια με 5 φύλλα nasturtium κομμένα με κουπάτ 3 cm και ολοκληρώνουμε με κορυφές αρακά.

Duck cured

2 στήθη πάπιας

300 g white miso

70 g κόκκοι καφέ



Εκτέλεση

· Σε μπλέντερ χτυπάμε τους κόκκους καφέ μαζί με το white miso μέχρι να δημιουργηθεί μια λεία και ομοιόμορφη πάστα.

· Απλώνουμε μια μεμβράνη στον πάγκο και στρώνουμε επάνω μια στρώση από την πάστα miso–καφέ.

· Τοποθετούμε τα στήθη πάπιας πάνω στην πάστα και τα καλύπτουμε πλήρως με το υπόλοιπο μείγμα. Κλείνουμε καλά με τη μεμβράνη και αφήνουμε να μαριναριστεί για 30 λεπτά.

· Αφαιρούμε τα στήθη από τη μαρινάδα, τα ξεπλένουμε ελαφρά και τα στεγνώνουμε πολύ καλά με χαρτί. Τα αφήνουμε για 15 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν το ψήσιμο.

· Χαράζουμε ελαφρά την πέτσα της πάπιας σε σταυρωτό μοτίβο.

· Ζεσταίνουμε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά και τοποθετούμε το στήθος με την πέτσα προς τα κάτω, πιέζοντας ελαφρά ώστε να έρθει σε επαφή όλη η επιφάνεια της πέτσας με το τηγάνι.

· Όταν η πέτσα πάρει χρυσαφί και τραγανό χρώμα, γυρίζουμε το στήθος από την άλλη πλευρά και προσθέτουμε 20 g βούτυρο. Μαγειρεύουμε μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα.

· Στη συνέχεια μεταφέρουμε το τηγάνι σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 2 λεπτά.

· Όταν βγει από τον φούρνο, η πάπια πρέπει να έχει εσωτερική θερμοκρασία 54–57°C.

· Αφαιρούμε από το τηγάνι, τοποθετούμε σε χαρτί και τυλίγουμε ελαφρά με αλουμινόχαρτο. Αφήνουμε να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την κόψουμε και τη σερβίρουμε (55 γρ).



Duck sauce(shisho)

500 ml ζωμός πάπιας (από το μαγείρεμα των μπουτιών)

10 g φύλλα shiso



Εκτέλεση

· Αφού αφαιρέσουμε τα μπούτια πάπιας από τη χύτρα και σουρώσουμε τον ζωμό, κρατάμε 500 ml από τον ζωμό.

· Τον μεταφέρουμε σε κατσαρόλα και τον ζεσταίνουμε.

· Προσθέτουμε τα 10 g φύλλα shiso και αφήνουμε να κάνουν infusion για 10 λεπτά.

· Στη συνέχεια αφαιρούμε τα φύλλα shiso και επαναφέρουμε τον ζωμό στη φωτιά.

· Αφήνουμε να μειωθεί μέχρι να αποκτήσει υφή σάλτσας, με πλούσια και γυαλιστερή σύσταση.

Pepper cream

500 g πιπεριές Φλωρίνης

300 g ντομάτα τριμμένη (χωρίς σπόρια)

100 g λιαστή ντομάτα

120 g rice vinegar

100 g soy sauce

75 g ζάχαρη



Εκτέλεση

· Κόβουμε τις πιπεριές Φλωρίνης σε λεπτές φέτες.

· Σε μια κατσαρόλα προσθέτουμε τις πιπεριές, τη ζάχαρη και τη λιαστή ντομάτα και μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να μαλακώσουν καλά οι πιπεριές.

· Στη συνέχεια προσθέτουμε την τριμμένη ντομάτα, το rice vinegar και τη soy sauce και συνεχίζουμε το μαγείρεμα μέχρι να δέσουν τα υλικά.

· Μεταφέρουμε το μείγμα στο Thermomix και το χτυπάμε μέχρι να γίνει λεία κρέμα.

· Τέλος, περνάμε την κρέμα από σουρωτήρι etamine (σινουά) για να αποκτήσει πολύ λεία και βελούδινη υφή.