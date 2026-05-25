Καλεσμένη στην εκπομπή Στούντιο 4 το μεσημέρι της Δευτέρας η Ματούλα Ζαμάνη, όπου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον ντόρο που είχε προκληθεί πριν από περίπου δύο χρόνια όταν πέταξε το μπλουζάκι της σε καλοκαιρινή συναυλία της, ενώ περιέγραψε πώς βίωσε η ίδια τα σχόλια και την έντονη κοινωνική κριτική που ακολούθησε.

Όπως εξομολογήθηκε, δεν αισθάνθηκε ποτέ ότι κλονίστηκε από όσα ακούστηκαν και γράφτηκαν εις βάρος της, καθώς ήταν απόλυτα συμφιλιωμένη με τον εαυτό της και τις επιλογές της.

«Ήμουν σίγουρη για αυτό που είμαι όταν βρέθηκα στο “μάτι” των απόψεων. Δεν πρόκειται να με ταρακουνήσει κάτι. Δε με ζουρλαίνει καν αυτό. Από τη στιγμή που ξέρω ότι εγώ σαν Ματούλα έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και ξέρω ότι το μπλουζάκι μου το βγάζω 5 χρόνια και ξέρω ότι σε όλο αυτό υπήρξε πολιτική σκοπιμότητα… δηλαδή είμαι έτσι όπως είμαι, αλλά ψάχνω τα πράγματα», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, η Ματούλα Ζαμάνη περιέγραψε τη στιγμή που άρχισε να αντιλαμβάνεται τη διάσταση που είχε πάρει το θέμα, όταν το τηλέφωνό της δεν σταματούσε να χτυπάει.

«Να με ταρακουνήσει τι; Έχω πάει στη μάνα μου και φεύγω να πάρω κάτι πράγματα και βαράει το τηλέφωνό μου συνέχεια και λέω “Έλα Παναγία μου…”. Άγνωστα δε σηκώνω γιατί γίνεται της μουρλής. Το σηκώνω γιατί χτυπούσε συνέχεια και λέω “Ναι;” και μου λένε “Γεια σας κυρία Ζαμάνη, τι έχετε να δηλώσετε για αυτό που έχει γίνει;”. Και λέω “Τι έχει γίνει;”. Μου απαντούν, “Α, δεν έχετε δει;”. Λέω “μισό λεπτάκι να μπω να δω και ξανά μιλάμε σε δυο λεπτά”. Από μια εκπομπή ήταν… Και μετά κάθομαι και λέω “τι κάνουν ρε οι άνθρωποι;”. Συναυλία 25 μέρες πριν από όταν το βγάλανε. Το κάνεις που το κάνεις, κάν’ το λίγο πιο περιποιημένα…», εξολομολογήθηκε