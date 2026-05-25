BMW: Συνεργασία στις λύσεις οικιακής φόρτισης

Με την κυκλοφορία των πρώτων μοντέλων της σειράς Neue Klasse, BMW iX3 και BMW i3, η BMW ξεκινά τη σταδιακή εισαγωγή της τεχνολογίας αμφίδρομης φόρτισης.Μετά την πρώτη εμπορικά διαθέσιμη υπηρεσία Vehicle-to-Grid (V2G) στη Γερμανία — η οποία προσφέρεται από τον Μάρτιο του 2026 — ακολουθεί τώρα το επόμενο λογικό βήμα προς το Vehicle-to-Home (V2H): οι κάτοχοι των BMW iX3 και BMW i3 μπορούν πλέον να αξιοποιούν ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες αυτής της νέας τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η BMW και η SOLARWATT βελτιώνουν την ενσωμάτωση του ηλεκτρικού οχήματος στο οικιακό ενεργειακό οικοσύστημα του πελάτη. Για τον σκοπό αυτό, το σύστημα διαχείρισης οικιακής ενέργειας SOLARWATT Manager (HEMS) θα αποτελέσει μελλοντικά τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο οικοσυστημάτων.Το SOLARWATT HEMS διαχειρίζεται τον κεντρικό και ευφυή έλεγχο, και τη βελτιστοποίηση των ενεργειακών ροών στο νοικοκυριό, μέσω συντονισμένων και διασυνδεδεμένων εξαρτημάτων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αποδοτική διαχείριση της παραγωγής, της αποθήκευσης και της κατανάλωσης ενέργειας.

Το ηλεκτρικό όχημα εντάσσεται απρόσκοπτα στη διασύνδεση μεταξύ του φωτοβολταϊκού συστήματος (PV), της οικιακής μονάδας αποθήκευσης και των καταναλωτών του νοικοκυριού, λειτουργώντας ως επιπλέον μονάδα αποθήκευσης ενέργειας.Αυτή η ενσωμάτωση στο οικιακό δίκτυο καθίσταται δυνατή μέσω του συνδυασμού των μοντέλων της BMW Neue Klasse με τον αμφίδρομο φορτιστή BMW Wallbox Professional, ο οποίος όχι μόνο φορτίζει το όχημα, αλλά μπορεί επίσης να τροφοδοτεί το οικιακό σύστημα με ενέργεια όταν χρειάζεται. Η ενσωμάτωση οχημάτων BMW με τεχνολογία αμφίδρομης φόρτισης στο νέο HEMS της SOLARWATT για εφαρμογές Vehicle-to-Home (V2H) προγραμματίζεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2026 στη Γερμανία, την Αυστρία και τις Κάτω Χώρες.