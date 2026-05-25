Στην απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα αναφέρθηκε η εκπομπή Super Κατερίνα, με την Κατερίνα Καινούργιου να θυμάται την τελευταία της συνάντηση με τη γνωστή γυμνάστρια και τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα, σε ένα κάλεσμα του κοινού τους φίλου, Χάρη Σιανίδη.

Η παρουσιάστρια είχε βρεθεί μαζί τους στο ίδιο τραπέζι και, όπως αποκάλυψε, της είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής δεν άφηνε στιγμή το χέρι της συζύγου του.

Η ίδια έκανε λόγο για ένα βαθιά ερωτευμένο ζευγάρι, τονίζοντας πως η αγάπη και η αφοσίωσή τους παρέμειναν αναλλοίωτες όλα αυτά τα χρόνια.

«Πάντα έχω να θυμάμαι, όσες φορές τους έβλεπα έξω, ένα πολύ ερωτευμένο και αγαπημένο ζευγάρι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχαμε πάει πριν μερικά χρόνια σε ένα κάλεσμα του Χάρη Σιανίδη, που ήταν η τελευταία της εμφάνιση, καθόμασταν σε ένα μεγάλο στρογγυλό τραπέζι, και καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς της κράταγε και της χαϊδευε το χέρι.

Συγκλονισμένη η Κατερίνα Καινούργιου από την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα

Δεν της άφησε το χέρι λεπτό. Και έλεγα, “κοίτα ρε παιδί μου, τόσα χρόνια, πόση αγάπη, πόσος έρωτας. Τέτοια αφοσίωση…”. Και μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο έρωτα, με θυσίες. Δεν υπάρχουν λόγια. Θα πρέπει όμως να είναι πολύ δυνατός, γιατί υπάρχει και ένα κορίτσι, το οποίο απ’ ότι κατάλαβα θα πρέπει να είναι πολύ συνειδητοποιημένο, αναφέρομαι στην κόρη τους, τη Βικτώρια» είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

Σε νέα της ανάρτηση η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα, Βικτώρια, έκανε γνωστό πού θα γίνει η κηδεία της μητέρας της.

Όπως αναφέρει, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ι.Ν Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, την ερχόμενη Τετάρτη στις 12:00, ενώ η ταφή θα γίνει στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της Γωγώς Μαστροκώστα.