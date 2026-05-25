Oυγγαρέζος για Τσιμιτσέλη: «Το όνομά του ακούστηκε μόνο σε ένα δικαστήριο»

«Αν ο Ουγγαρέζος χωνέψει τα άντερά του, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.05.26 , 14:47 Survivor: «Σκεφτόμαστε μόνο τον Σταύρο. Έχει γολγοθά»
25.05.26 , 14:39 Μαλέσκου: «Εκτιθέμεθα βγάζοντας δελτίο Τύπου για τον εαυτό μας»
25.05.26 , 14:36 Νίκος Γεωργιάδης: «Η Γωγώ ήταν αντράκι, έμπαινε μπροστά για όλους»
25.05.26 , 14:34 Καινούργιου για Δέλλα: «Θυμάμαι ότι όλο το βράδυ της κράταγε το χέρι»
25.05.26 , 14:32 Αλεξάνδρα Τσόλκα: «Ακούω ακόμα το γέλιο της στα αυτιά μου»
25.05.26 , 14:27 Ορθούλα Παπαδάκου: «Ήταν πολύ δυνατή, το πάλεψε»
25.05.26 , 14:16 Τα δάκρυα της Ρούλας Κουσκουρή για την περιπέτειά της με τον καρκίνο
25.05.26 , 14:14 Γιάννης Τσιμιτσέλης: Ο εκνευρισμός on camera - «Με ενοχλεί αφάνταστα»
25.05.26 , 13:46 Άση Μπήλιου: «Σήμερα, αύριο & μεθαύριο οι μέρες με μεγαλύτερη ένταση»
25.05.26 , 13:09 Oυγγαρέζος για Τσιμιτσέλη: «Το όνομά του ακούστηκε μόνο σε ένα δικαστήριο»
25.05.26 , 13:03 Μίνως Βολανάκης - Αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του
25.05.26 , 13:02 Πανελλαδικές 2026: Tι ισχύει για τα κινητά
25.05.26 , 13:02 Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης: Τα επώνυμα ζευγάρια που πανηγύρισαν
25.05.26 , 12:52 Όλυμπος: Νεκρός βρέθηκε ο Ισπανός ορειβάτης
25.05.26 , 12:48 Χρήστος Μουσιάρης: Η ηλικία, η καταγωγή και η συμμετοχή στο Masterchef 10
Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»
Συντετριμμένος ο Δέλλας: «Όσο μακριά κι αν πετάξεις η αγάπη μου σε φτάνει»
MasterChef: «Η νίκη και το χρηματικό έπαθλο των 20.000 κρίθηκαν στον πόντο»
Κηδεία Μαστροκώστα: Πότε και πού θα γίνει η εξόδιος ακολουθία και η ταφή
Κάμερες AI στους δρόμους: «Με έγραψε για ζώνη ενώ τη φορούσα»
Μαστροκώστα: Τι ζήτησε η κόρη της από τους ρεπόρτερ έξω από τον Ευαγγελισμό
Καιρός: Πότε έρχονται 30άρια - Η πρόγνωση για το τριήμερο Αγίου Πνεύματος
Τατιάνα Στεφανίδου: «Ναι, επιστρέφω στην τηλεόραση» - Το νέο της βήμα
Ποια είναι η Κανέλλα Χρυσονίδου που της αφιέρωσαν την κούπα του Ολυμπιακού
Μελίνα Νικολαΐδη: Η... καρφάρα για τους άντρες άνω των 30 - Ποιους εννοεί;
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Aκούστε τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Το όνομα του Γιάννη όσον αφορά τα τηλεοπτικά φέτος ακούστηκε μόνο σε ένα δικαστήριο. Καλό είναι να δέχεται την κριτική έγκαιρα για να μην την πληρώνουμε όλοι μετά» έγραψε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στον Γιάννη Τσιμιτσέλη ο οποίος σε δηλώσεις που έκανε το Σαββατοκύριακο υπονόησε μεταξύ άλλων πως ο παρουσιαστής του MEGA  «δεν χωνεύει ούτε τα άντερά του».

Γιάννης Τσιμιτσέλης για Δημήτρη Ουγγαρέζο: «Όταν χωνέψει τα άντερά του...»


Αφορμή για να φουντώσει η κόντρα των δύο παρουσιαστών η οποία ξεκίνησε από πολύ παλιά ήταν η αναφορά του Δημήτρη στις δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Λιανός για τον νικητή του Survivor αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «το χρηματικό έπαθλου του ριάλιτι επιβίωσης πάει στον Σταύρο γιατί είναι ο πραγματικός νικητής και Survivor.

Survivor: Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για το οριστικό φινάλε του ριάλιτι

Αυτά δεν άρεσαν στον συνεργάτη της Φαίης Σκορδά ο οποίος είπε μεταξύ άλλων πως όταν ένας άνθρωπος έχει υποστεί ένα τόσο σοβαρό ατύχημα και έχει ακρωτηριαστεί το πόδι του θα πρέπει να προσέχουμε τι λέμε γιατί νικητής δεν είναι κανένας αλλά αντίθετα είμαστε όλοι χαμένοι.

Δημήτρης Ουγγαρέζος/ φωτογραφία από ndp/Nίκος Ζότος

Δημήτρης Ουγγαρέζος/ φωτογραφία από ndp/Nίκος Ζότος


«Προτεραιότητα είναι το παιδί, ο Σταύρος, η υγεία του και η σωματική του ακεραιότητα. Δεν θέλω να φανώ γκρινιάρης, έχω πολλά να πω, αλλά είναι δεύτερης σημασίας. Ξέρω πόσο πολύ στεναχωρήθηκε ο Γιώργος και δεν θα ήμασταν άνθρωποι αν δεν στεναχωριόταν ο οποιοσδήποτε. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο περισσότερο το πώς τοποθετούμαστε ως προς τα ελληνικά. Δηλαδή, ο νικητής… Δεν είναι νικητής, κανένας δεν νικητής, όλοι είναι χαμένοι. Και οι συμμετέχοντες, ο Σταύρος πρώτα απ' όλα και οι τηλεθεατές. Το έπαθλο θα πάει στον Σταύρο, έπρεπε να πουν. Επίσης, τίποτα δεν αξίζει σε κανέναν απ' ότι συνέβη. Αυτά είναι μικρές παρατηρήσεις» δήλωσε ο παρουσιαστής.

Για αυτή την τοποθέτηση που έκανε ρωτήθηκε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ο οποίος είναι στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό με τον Γιώργο Λιανό και ανέφερε πως, κατά τη γνώμη του, ο παρουσιαστής το χειρίστηκε καλά.«Όταν ο Ουγγαρέζος χωνέψει τα άντερά του. Θα χωνέψει και τα υπόλοιπα» ανέφερε ο ηθοποιός.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/Aνδρέας Νικολαρέας

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/Aνδρέας Νικολαρέας

Η κόντρα των δύο παρουσιαστών είχε ξεκινήσει όταν ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ανέλαβε την παρουσίαση της εκπομπής “Όπου υπάρχει Ελλάδα”. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος τότε είχε πει πως δεν του άρεσε που ένας ηθοποιός παρουσίασε αυτό το concept και πως προτιμούσε την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή.


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΥΓΓΑΡΕΖΟΣ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top