«Το όνομα του Γιάννη όσον αφορά τα τηλεοπτικά φέτος ακούστηκε μόνο σε ένα δικαστήριο. Καλό είναι να δέχεται την κριτική έγκαιρα για να μην την πληρώνουμε όλοι μετά» έγραψε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στον Γιάννη Τσιμιτσέλη ο οποίος σε δηλώσεις που έκανε το Σαββατοκύριακο υπονόησε μεταξύ άλλων πως ο παρουσιαστής του MEGA «δεν χωνεύει ούτε τα άντερά του».



Αφορμή για να φουντώσει η κόντρα των δύο παρουσιαστών η οποία ξεκίνησε από πολύ παλιά ήταν η αναφορά του Δημήτρη στις δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Λιανός για τον νικητή του Survivor αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «το χρηματικό έπαθλου του ριάλιτι επιβίωσης πάει στον Σταύρο γιατί είναι ο πραγματικός νικητής και Survivor.

Αυτά δεν άρεσαν στον συνεργάτη της Φαίης Σκορδά ο οποίος είπε μεταξύ άλλων πως όταν ένας άνθρωπος έχει υποστεί ένα τόσο σοβαρό ατύχημα και έχει ακρωτηριαστεί το πόδι του θα πρέπει να προσέχουμε τι λέμε γιατί νικητής δεν είναι κανένας αλλά αντίθετα είμαστε όλοι χαμένοι.

«Προτεραιότητα είναι το παιδί, ο Σταύρος, η υγεία του και η σωματική του ακεραιότητα. Δεν θέλω να φανώ γκρινιάρης, έχω πολλά να πω, αλλά είναι δεύτερης σημασίας. Ξέρω πόσο πολύ στεναχωρήθηκε ο Γιώργος και δεν θα ήμασταν άνθρωποι αν δεν στεναχωριόταν ο οποιοσδήποτε. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο περισσότερο το πώς τοποθετούμαστε ως προς τα ελληνικά. Δηλαδή, ο νικητής… Δεν είναι νικητής, κανένας δεν νικητής, όλοι είναι χαμένοι. Και οι συμμετέχοντες, ο Σταύρος πρώτα απ' όλα και οι τηλεθεατές. Το έπαθλο θα πάει στον Σταύρο, έπρεπε να πουν. Επίσης, τίποτα δεν αξίζει σε κανέναν απ' ότι συνέβη. Αυτά είναι μικρές παρατηρήσεις» δήλωσε ο παρουσιαστής.

Για αυτή την τοποθέτηση που έκανε ρωτήθηκε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ο οποίος είναι στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό με τον Γιώργο Λιανό και ανέφερε πως, κατά τη γνώμη του, ο παρουσιαστής το χειρίστηκε καλά.«Όταν ο Ουγγαρέζος χωνέψει τα άντερά του. Θα χωνέψει και τα υπόλοιπα» ανέφερε ο ηθοποιός.

Η κόντρα των δύο παρουσιαστών είχε ξεκινήσει όταν ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ανέλαβε την παρουσίαση της εκπομπής “Όπου υπάρχει Ελλάδα”. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος τότε είχε πει πως δεν του άρεσε που ένας ηθοποιός παρουσίασε αυτό το concept και πως προτιμούσε την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή.



