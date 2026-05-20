Survivor: Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για το οριστικό φινάλε του ριάλιτι

Μετά το πολυ΄σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.05.26 , 15:54 Πολυζωγοπούλου: Στα Δικαστήρια Για Την Υπόθεση Λύτρα
20.05.26 , 15:52 Η μάστιγα της συνήθειας: Πώς ο «αυτόματος πιλότος» εμποδίζει την εξέλιξη
20.05.26 , 15:52 Ναύπακτος: Τεράστιο φίδι μπλόκαρε το τιμόνι αυτοκινήτου
20.05.26 , 15:49 Κάλυμνος: Mυστήριο Με Τον Θάνατο Του 47χρονου
20.05.26 , 15:46 ΟΠΕΚΕΠΕ Βορίζια: Ποια Είναι Η Πλευρά Των 3 Κατηγορούμενων
20.05.26 , 15:43 Survivor: Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για το οριστικό φινάλε του ριάλιτι
20.05.26 , 15:41 Γιατί μας ελκύουν όσοι δε μας θέλουν; - Ο ψυχολόγος Μ. Χατζημαλωνάς απαντά
20.05.26 , 15:24 Ευγενία Σαμαρά: Modern chic εμφάνιση με σιέλ σύνολο και μπαλαρίνες
20.05.26 , 15:23 6 τάσεις του καλοκαιριού που μπορείς να φορέσεις από τώρα
20.05.26 , 15:01 Γιώργος Λιάγκας: «Με βλέπω να ψαρεύω επί μακρόν στην Τήνο!»
20.05.26 , 14:52 Πλησιάζει στην έξοδο ο Εργκίν Αταμάν - Kαταιγιστικές εξελίξεις
20.05.26 , 14:47 Κομνηνού: «Είμαι πιο επιλεκτική στη δουλειά. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα»
20.05.26 , 14:28 Μύκονος: Απόβαση FBI για διακίνηση κοκαΐνης και παράνομα πάρτι
20.05.26 , 14:13 Ντίλαν: Ο πρώτος σκύλος θεραπείας επί τω έργω
20.05.26 , 14:02 Καρχαρίες στην Ελλάδα: Ποια είδη υπάρχουν και πού εμφανίζονται πιο συχνά
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
MasterChef Silver Week: Αυτοί οι δύο μάγειρες περνούν στην επόμενη φάση
Δημήτρης Κοντόπουλος: Τα γνωστά τραγούδια που έχει γράψει
Σίσσυ Χρηστίδου: Αγνώριστη με τη νέα αλλαγή στα μαλλιά της
ΜasterChef 10: Δύο εξαιρετικά πιάτα, αλλά ένα κερδίζει!
Άση Μπήλιου: H Αφροδίτη στον Καρκίνο - Προσοχή δύο ημερομηνίες του Μαΐου
Βικτώρια Χαλκίτη: «Τότε κατάλαβα ότι θα κερδίσει η Dara για την Βουλγαρία»
Τέλος οι παλιές ταυτότητες - Μέχρι πότε πρέπει να βγάλετε νέα
Σίσσυ Χριστίδου: Η ηλικία, το ύψος, τα παιδιά και η σχέση με τον Μαραντίνη
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε βίντεο για την υγεία του Σταύρου Φλώρου από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει το οριστικό τέλος του Survivor λόγω σοβαρού τραυματισμού του Σταύρου Φλώρου.
  • Οι παίκτες θα επιστρέψουν σταδιακά στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες.
  • Ο Σταύρος Φλώρος παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση σε κορυφαίο ιατρικό κέντρο των ΗΠΑ.
  • Εξετάζονται τα αίτια του τραυματισμού με τη βοήθεια τοπικών αρχών.
  • Η παραγωγή παρέχει ψυχολογική υποστήριξη στους συμμετέχοντες και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση.

Ο ΣΚΑΪ βάζει οριστικό τέλος στο Survivor, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στον Άγιο Δομίνικο. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού μετά την προβολή του τελευταίου συμβουλίου του νησιού, οι παίκτες θα επιστρέψουν σταδιακά στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες.

Μάνος Μαλλιαρός σε Σταύρο Φλώρο: «Σ' αγαπώ πολύ, ο αδερφός σου»

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Ο σταθμός γνωστοποίησε ότι η προτεραιότητα από την πρώτη στιγμή ήταν η υγεία κι η ασφάλεια του παίκτη. Στο κείμενο της ανακοίνωσης αναφέρεται ότι ο Σταύρος παραμένει υπό παρακολούθηση από εξειδικευμένους γιατρούς σε ένα από τα κορυφαία ιατρικά κέντρα των ΗΠΑ με την οικογένειά του και ανθρώπους της παραγωγής στο πλευρό του.

Survivor: Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για το οριστικό φινάλε του ριάλιτι

Παράλληλα, ο ΣΚΑΪ αναφέρει ότι τα αίτια του τραυματισμού εξετάζονται λεπτομερώς κι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη έρευνα με τη συνδρομή των τοπικών αρχών, ώστε να αποτυπωθούν πλήρως όλα τα δεδομένα του ατυχήματος.

Σταύρος Φλώρος: Νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα από το ατύχημα

Το τελευταίο επεισόδιο

Η απόφαση για οριστική ολοκλήρωση του ριάλιτι ελήφθη μέσα από συζητήσεις με τους υπόλοιπους παίκτες και σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, καθώς κρίθηκε ότι το παιχνίδι δεν μπορούσε να συνεχιστεί μετά το συγκεκριμένο συμβάν.

Η παραγωγή αναφέρει επίσης ότι έχει φροντίσει για κάθε απαραίτητη βοήθεια προς τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής υποστήριξης όταν χρειαστεί. Ο ΣΚΑΪ ευχαρίστησε το κοινό για τη διακριτικότητα, την κατανόηση και τα μηνύματα στήριξης, ενώ εξέφρασε την ευχή για την πλήρη και ταχεία αποκατάσταση της υγείας του Σταύρου.

Survivor: Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για το οριστικό φινάλε του ριάλιτι

Γιώργος Λιανός και παίκτες

Στο τελευταίο συμβούλιο του νησιού ο παρουσιαστής του παιχνιδιού, Γιώργος Λιανός, αναμένεται να ενημερώσει τους παίκτες για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν, το επεισόδιο θα έχει μικρή διάρκεια, ενώ στη θέση του Survivor έχουν ήδη τοποθετηθεί ταινίες στο πρόγραμμα του σταθμού.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
SURVIVOR
 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
 |
ΣΚΑΙ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top