Ο ΣΚΑΪ βάζει οριστικό τέλος στο Survivor, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στον Άγιο Δομίνικο. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού μετά την προβολή του τελευταίου συμβουλίου του νησιού, οι παίκτες θα επιστρέψουν σταδιακά στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Ο σταθμός γνωστοποίησε ότι η προτεραιότητα από την πρώτη στιγμή ήταν η υγεία κι η ασφάλεια του παίκτη. Στο κείμενο της ανακοίνωσης αναφέρεται ότι ο Σταύρος παραμένει υπό παρακολούθηση από εξειδικευμένους γιατρούς σε ένα από τα κορυφαία ιατρικά κέντρα των ΗΠΑ με την οικογένειά του και ανθρώπους της παραγωγής στο πλευρό του.

Παράλληλα, ο ΣΚΑΪ αναφέρει ότι τα αίτια του τραυματισμού εξετάζονται λεπτομερώς κι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη έρευνα με τη συνδρομή των τοπικών αρχών, ώστε να αποτυπωθούν πλήρως όλα τα δεδομένα του ατυχήματος.

Το τελευταίο επεισόδιο

Η απόφαση για οριστική ολοκλήρωση του ριάλιτι ελήφθη μέσα από συζητήσεις με τους υπόλοιπους παίκτες και σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, καθώς κρίθηκε ότι το παιχνίδι δεν μπορούσε να συνεχιστεί μετά το συγκεκριμένο συμβάν.

Η παραγωγή αναφέρει επίσης ότι έχει φροντίσει για κάθε απαραίτητη βοήθεια προς τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής υποστήριξης όταν χρειαστεί. Ο ΣΚΑΪ ευχαρίστησε το κοινό για τη διακριτικότητα, την κατανόηση και τα μηνύματα στήριξης, ενώ εξέφρασε την ευχή για την πλήρη και ταχεία αποκατάσταση της υγείας του Σταύρου.

Γιώργος Λιανός και παίκτες

Στο τελευταίο συμβούλιο του νησιού ο παρουσιαστής του παιχνιδιού, Γιώργος Λιανός, αναμένεται να ενημερώσει τους παίκτες για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν, το επεισόδιο θα έχει μικρή διάρκεια, ενώ στη θέση του Survivor έχουν ήδη τοποθετηθεί ταινίες στο πρόγραμμα του σταθμού.