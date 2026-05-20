Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φιλαρέτη Κομνηνού ανακοίνωσε ότι θα υποδυθεί την Μπερνάρντα Άλμπα στην επόμενη σεζόν του Εθνικού Θεάτρου.
  • Η ηθοποιός γίνεται πιο επιλεκτική στις δουλειές της λόγω του περιορισμένου χρόνου.
  • Ο ρόλος της στην τηλεοπτική σειρά 'Μια νύχτα μόνο' ολοκληρώνεται καθώς η ηρωίδα της μεταφέρεται στην Ελβετία.
  • Η Κομνηνού μοιράστηκε τις εμπειρίες της από τα ταξίδια της, που θεωρεί σημαντικό κομμάτι της ζωής της.
  • Εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τις μοναδικές στιγμές που έχει ζήσει κατά τη διάρκεια των ταξιδιών της.

H Φιλαρέτη Κομνηνού παραβρέθηκε στην παρουσίαση προγράμματος του Εθνικού Θεάτρου για τη σεζόν 2026- 2027 και μίλησε τους δημοσιογράφους για τον επόμενο ρόλο της στο θέατρο, αλλά και τις επιλογές της πλέον στις δουλειές που συμμετέχει.

Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια

«Σήμερα είναι η μέρα που θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα της ερχόμενης σεζόν. Θα κάνω την Μπερνάρντα Άλμπα», είπε αρχικά η δημοφιλής ηθοποιός που υποδύεται τηλεοπτικά φέτος την Κατερίνη Χαριτάκη στη σειρά «Μια νύχτα μόνο».

Η Φιλαρέτη Κομνηνού στην παρουσίαση προγράμματος του Εθνικού Θεάτρου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε πως όσο περνούν τα χρόνια, γίνεται πιο επιλεκτική στις δουλειές της. 

«Ναι (σ.σ είμαι πιο επιλεκτική), γιατί ο χρόνος πια μετράει αντίστροφα και δε θέλω να χάνω τον χρόνο μου με επιλογές που υποψιάζομαι ή διαισθάνομαι ότι κάτι δε θα πάει καλά», σημείωσε και πρόσθεσε πως το βασικότερο όλων είναι «να συναντιέμαι με ανθρώπους που μπορώ να συνεννοηθώ και μπορώ να κάνω τη δουλειά μου χωρίς περίεργα έτσι παρατράγουδα».

Σύμφωνα με spoilers που έχουν κυκλοφορήσει, ο ρόλος της Φιλαρέτης Κομνηνού ολοκληρώνεται στη σειρά, καθώς μετά τη δραματική επιδείνωσης της υγείας της «Κατερίνης Χαριτάκη» μεταφέρεται στην Ελβετία. 

Μάλιστα, σχετικά με αυτό η ηθοποιός έκανε ένα σχόλιο στο Instagram, αφού παράλληλα με τον «ρόλο» της, ταξίδεψε και η ίδια στην Ελβετία. 

«Κοίτα κάτι συμπτώσεις... Στέλνουν την Κατερίνη Χαριτάκη στην Ελβετία στη σειρά "Μια νύχτα μόνο" και εγώ ήδη είμαι εδώ ...», έγραψε στο instagram στις 5 Μαΐου, δημοσιεύοντας δύο φωτογραφίες της από τη Ζυρίχη.

Μία μέρα νωρίτερα, η ηθοποιός είχε ανεβάσει μια φωτογραφία της από το Στρασβούργο, σημειώνοντας πως είχε πολλή ζέστη.

Το ταξίδι της συνεχίστηκε στο Colmar της Γαλλίας. 

Η δημοφιλής ηθοποιός λατρεύει τα ταξίδια και ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό. 

Κομνηνού: «Είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Μου έχει δώσει πληρότητα»

«Τα ταξίδια για μένα είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, αυτό που μου έχει δώσει μια πληρότητα. Εγώ αισθάνομαι ευγνώμων που κατάφερα να δω το Βόρειο Σέλας, που έμεινα άναυδη μπροστά σε αυτό το θέαμα, να χορεύει το φως πάνω στον ουρανό. Επίσης, έμεινα άναυδη όταν ήμουν σε ένα καταμαράν στο Cabo Verde και είδα τη φάλαινα, όταν κάνει αυτό το τελευταίο που κάνει, τη βουτιά και τινάζει την ουρά πάνω [...] Και όταν καμιά φορά δουλεύω πάρα πολύ εντατικά, περιμένω πότε θα τελειώσει, για να οργανώσω το καινούριο ταξίδι, γιατί δε θέλω να αποκοπώ από αυτό που λέγεται "η ζωή" και "το ταξιδεύω", γιατί αυτό θα με κάνει πιο πλήρη και θα με φέρει σε επαφή με μια άλλη πραγματικότητα», είχε εξομολογηθεί η ίδια σε συνέντευξή της στο Αrt podcast της Γιώτας Τσιμπρικίδου.

