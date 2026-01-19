Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια

Η Φιλαρέτη Κομνηνού είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα στον χώρο του θεάτρου, καθώς μικροί και μεγάλοι τη θαυμάζουν για το υποκριτικό της ταλέντο.Παράλληλα, παραμένει διαχρονική σε όποιον ρόλο κι αν αναλάβει να υποδυθεί.

Φέτος, ενσαρκώνει την «Κατερίνη Χαριτάκη» στη σειρά «Μια νύχτα μόνο».

Η Φιλαρέτη Κομνηνού στον ρόλο της «Κατερίνης Χαριτάκη» στη σειρά «Μια νύχτα μόνο»

Ποια είναι όμως η ηθοποιός με καταγωγή από τη Δράμα, που λατρεύει τα ταξίδια και τον μοναχογιό της; Ας μάθουμε όσα δεν ξέρουμε για εκείνη.

Το βιογραφικό της Φιλαρέτης Κομνηνού

Γεννήθηκε στη Δράμα

Έχει γενέθλια στις 5 Σεπτεμβρίου

Η Φιλαρέτη Κομνηνού στην Επίδαυρο, το 2021/ NDP

Είναι 67 ετώ ν

ν Το ζώδιό της είναι Παρθένος​​​​​​​

Φιλαρέτη Κομνηνού στη συνέντευξη τύπου "Αντιγόνη του Σοφοκλή", τον Μάιο του /2025/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη

Αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη ς και από τη Δραματική Σχολή του ΚΘΒΕ

ς και από τη Η οικογένειά της ήθελε να γίνει καθηγήτρια Πανεπιστημίου. Έτσι, τον πρώτο χρόνο σπούδαζε κρυφά υποκριτική στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

Ωστόσο και θεατρίνα έγινε και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο στο τμήμα Θεάτρου

Στο ΚΘΒΕ πρωταγωνίστησε σε πολλές παραστάσεις για 14 χρόνια

Από το 1996 ζει μόνιμα στην Αθήνα

Μέντορας ήταν ο Ανδρέας Βουτσινάς

Στα 23 της απέκτησε τον γιο της, Γιώργο Παπαγεωργίου, με τον πρώην σύζυγό της Αργύρη Παπαγεωργίου

«Έπαιζα ακόμη στο Ημέρωμα της στρίγγλας στο ΚΘΒΕ, γνωριστήκαμε με τον Αργύρη και έτσι ξεκίνησε ο έρωτας. Αυτό το περίφημο βιβλιοπωλείο στην Τσιμισκή, του Κοτζιά, όπως το έλεγαν –ο Αργύρης ήταν αδελφός της Μάγδας Κοτζιά των Εκδόσεων Εξάντας–, ήταν ένα στέκι της διανόησης και των καλλιτεχνών. Ο Μάνος Χατζιδάκις περνούσε πάντα από το μαγαζί όταν ανέβαινε στη Θεσσαλονίκη. Έχει έρθει στο σπίτι, του έχω μαγειρέψει, έχουμε φάει όλοι μαζί. Ήταν μια πολύ μεγάλη συντροφιά της Θεσσαλονίκης τότε. Αυτές οι παρέες διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα μου και τη συμπεριφορά μου γενικότερα.

Φιλαρέτη Κομνηνού-Γιώργος Παπαγεωργίου, το 2021/ NDP

Στους έξι μήνες της γνωριμίας με τον Αργύρη έμεινα έγκυος. Τελικά μερικά πράγματα έρχονται, σε επισκέπτονται κι εσύ το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να ανοίξεις τα χέρια και να τους κάνεις μια αγκαλιά», είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ!, το 2024.

Εδώ και δύο χρόνια η ηθοποιός απολαμβάνει και τον ρόλο της ως γιαγιά, αφού ο γιος της και η Δανάη Μιχαλάκη απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα κοριτσάκι

Γιώργος Παπαγεωργίου- Δανάη Μιχαλάκη- Φιλαρέτη Κομνηνού- Γιώργος Μιχαλάκης- Σούζαν Ντουράντ Μιχαλάκη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η αγάπη της για τα ταξίδια και τις περιπέτειες

Η Φιλαρέτη Κομνηνού λατρεύει τα ταξίδια και μάλιστα σε όχι και τόσο δημοφιλείς προορισμούς.

Όπως είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», το 2023, έχει ταξιδέψει στο Μεξικό τέσσερις φορές, η μία εκ των οποίων αφορούσε σε Παγκόσμιο Συνέδριο για το Αρχαίο Δράμα στο Πανεπιστήμιο του Μεξικού.

Ακόμη, έχει πάει στον Αμαζόνιο μέσα σε μία πιρόγα, έχει ταξιδέψει με ένα λεωφορείο κάπου στην Οαχάκα, στη ζούγκλα του Γιουκατάν κι έχει κάνει ελεύθερη κατάδυση στον Ατλαντικό σε νερά με καρχαρίες.

Φιλαρέτη Κομνηνού: Oι συνεργασίες στο θέατρο και την τηλεόραση

Η Φιλαρέτη Κομνηνού μετρά στο βιογραφικό της σπουδαίες συνεργασίες με κορυφαία ονόματα του ελληνικού κινηματογράφου όπως: Γιώργο Σεβαστίκογλου, Ανδρέα Βουτσινά, Γιάννη Χουβαρδά, Αλέκο Αλεξανδράκη, Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Χριστόφορο Παπακαλιάτη, Στέλιο Μάινα, Κώστα Κουτσομύτη, Νένα Μεντή, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Καβογιάννη, Γιάννη Στάνκογλου, Γιώργο Χρυσοστόμου κ.ά.

Στο Κρατικό Θέατρο για πολλά χρόνια πρωταγωνίστησε σε έργα όπως η Πενθεσίλια του Κλάιστ, η Ηλέκτρα του Σοφοκλή και η Ιερωφίλη του Χορτάτζη. Έπαιξε τον ρόλο της Ανδρομάχης στις Τρωάδες του Ευρυπίδη.

Στο Εθνικό θέατρο ερμήνευσε πρωταγωνιστικούς ρόλους στην Έντα Γκάμπλερ του Ίψεν, τη λυσσασμένη γάτα του Τένεσι Ουίλιαμς και τον Ορέστη του Ευριπίδη.

Η Φιλαρέτη Κομνηνού στην «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Λάρισας, το 2007/ NDP

Στο Ελεύθερο Θέατρο ερμήνευσε την Έλενα στον Θείο Βάνια του Τσέχοφ και τη Λάουρα στον Πατέρα του Στρίντμπεργκ. Για την ερμηνεία αυτού του ρόλου πήρε και το θεατρικό βραβείο «Μαρίκα Κοτοπούλη».

Έχει συμμετάσχει σε περιοδείες εξωτερικού, βρέθηκε στην Ταϊβάν, την Αυστραλία, το Μεξικό, τις Βρυξέλλες και την Αίγυπτο.

Στην τηλεόραση, έχει αφήσει ιστορία με τους ρόλους της στις «Μάγισσες της Σμύρνης», «Η ζωή μας μια βόλτα», «Αγγελική», «Ματωμένα Χώματα» κ.ά. Πρόσφατα, συμμετείχε και στη σειρά του Alpha «Να με λες μαμά».