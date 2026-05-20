MasterChef: «Είναι γυναικάς! Είναι γυναικάς!»

Δες το αποκλειστικό απόσπασμα του αποψινού επεισοδίου

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο αποψινό επεισόδιο του MasterChef, οι παίκτες διαγωνίζονται για το χρηματικό έπαθλο των 20.000 ευρώ.
  • Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ρωτά τον Πάνο για το ιδανικό ραντεβού του, με χιουμοριστική απάντηση από τον παίκτη.
  • Ο Σαμ αποφεύγει να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τον Δημητριάδη, ενώ ακούγεται η φράση "Είναι γυναικάς".
  • Η Silver Week έχει ξεκινήσει με έντονο ανταγωνισμό και προειδοποιήσεις από τους κριτές.
  • Οι κριτές εντοπίζουν αξιόλογες προσπάθειες, με μόνο μία να ξεχωρίζει στο τέλος.

Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο του MasterChef πρόβαλε το πρωί της Τετάρτης 20/5 η εκπομπή Breakfast@Star, λίγες ώρες πριν τη νέα δοκιμασία που θα δούμε στις 21:00 στο Star.

Η δεύτερη μέρα της Silver Week φτάνει και οι παίκτες καλούνται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, διεκδικώντας στο τέλος της, το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 20.000 ευρώ.

Στο απόσπασμα του επεισοδίου, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος απευθύνεται στον Πάνο και του ζητά να περιγράψει το ιδανικό σκηνικό με το κορίτσι του: «Φτιάξε μου τώρα το ιδανικό σκηνικό. Δηλαδή, πού θα ήθελες να βρίσκεσαι τώρα με το κορίτσι;».

Ο παίκτης απαντά: «Δονούσα, κορίτσι… Απογευματάκι… δύο μπάλες παγωτό…». Με τον σεφ να συμπληρώνει: «Και σχέδια για το μέλλον». Ο Πάνος, εμφανώς αμήχανος και με χιούμορ, απαντά: «Τώρα αυτά δεν μπορώ να τα πω, σεφ!».

πανος

MasterChef: «Είναι γυναικάς! Είναι γυναικάς!»

Σε άλλο στιγμιότυπο, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ρωτά τον Σαμ για τον Δημητριάδη: «Πες μου κάτι που έχεις δει που δεν μπορεί να το δείξει η κάμερα, αλλά γνωρίζεις για τον Δημητριάδη». Ο Σαμ αποφεύγει να αποκαλύψει περισσότερα, ενώ ακούγεται ατάκα: «Είναι γυναικάς, είναι γυναικάς».

Ο Δημητριάδης, μιλώντας στην κάμερα, σχολιάζει με χιούμορ: «Γυναικάς; Εεε ξέρω ’γω. Άστο, να το πάρω το ποτάμι βασικά μην το πω. Μα και όχι να πω, δε θα με πιστέψει και κανένας και αν πω ναι, είμαι, θα φανώ λιγούρης».

γιωργος μαστερσεφ

Η Silver Week έχει ξεκινήσει επίσημα με υψηλές απαιτήσεις και έντονο ανταγωνισμό. Στο τρέιλερ ακούγoνται οι κριτές να προειδοποιούν τους διαγωνιζόμενους να «μην επαναπαύονται», με τους παίκτες να πεισμώνουν ακόμη περισσότερο με στόχο τη νίκη.

Οι κατσαρόλες παίρνουν φωτιά στην κουζίνα του MasterChef και ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Πάνος Ιωαννίδης και ο  Λεωνίδας Κουτσόπουλος, εντοπίζουν δύο ιδιαίτερα αξιόλογες προσπάθειες.

«Εξαιρετικές», ακούγεται να λέει ο Κουτσόπουλος, ωστόσο μόνο μία θα είναι εκείνη που θα ξεχωρίσει στο τέλος της βραδιάς.

