Τέλος οι παλιές ταυτότητες - Μέχρι πότε πρέπει να βγάλετε νέα

  • Από 3 Αυγούστου 2023, απαιτείται νέα ταυτότητα για ταξίδια εκτός Ελλάδας.
  • Οι κάτοχοι παλαιών ταυτοτήτων θα χρειάζονται διαβατήριο για διεθνή ταξίδια.
  • Για την έκδοση νέας ταυτότητας απαιτείται ραντεβού μέσω id.gov.gr, με πιθανή αναμονή 2-3 μηνών.
  • Απαιτούμενα δικαιολογητικά: ψηφιακή φωτογραφία, αίτηση και ηλεκτρονικό παράβολο 10€ (5€ για πολυτέκνους).
  • Η διαδικασία περιλαμβάνει υπογραφή και έλεγχο στοιχείων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Εσωτερικών.

Aλλαγές στα ταξίδια εξωτερικού φέρνει ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός, αφού από το καλοκαίρι θα απαιτείται η νέα ταυτότητα

Συγκεκριμένα, από τις 3 Αυγούστου και μετά, όσοι θέλουν να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδας θα πρέπει να έχουν τη νέα ταυτότητα, αλλιώς σε διαφορετική περίπτωση, εάν κρατήσουν την παλαιού τύπου ταυτότητα θα πρέπει να έχουν διαβατήριο.  

Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού μέσω id.gov.gr, προκειμένου να κλείσουν ραντεβού στο αστυνομικό τμήμα της επιλογής τους προκειμένου να κάνουν αίτηση για νέα ταυτότητα.  

Σημειώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις η ζήτηση είναι μεγάλη και το ραντεβού μπορεί να είναι διαθέσιμο μετά από δύο ή τρεις μήνες.  

Νέες ταυτότητες: Τα δικαιολογητικά - Πώς πληρώνετε το παράβολο 

Για την έκδοση δελτίου ταυτότητας, θα υποβάλλετε αυτοπροσώπως στην Αρχή έκδοσης που επιθυμείτε, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας σας, τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

α) Φωτογραφία, σε ψηφιακή μορφή

Η φωτογραφία δύναται να λαμβάνεται είτε απευθείας στις Αρχές έκδοσης, είτε μπορείτε να απευθυνθείτε σε έναν πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο, ο οποίος θα αναρτήσει τη φωτογραφία σας στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr. 

Σε αυτήν την περίπτωση, ο φωτογράφος θα σας δώσει έναν κωδικάριθμο, τον οποίο μέσω της εφαρμογής myPhoto θα πρέπει να συσχετίσετε με το ΑΦΜ σας και στη συνέχεια να εξουσιοδοτήσετε την εφαρμογή “Έκδοση/Αντικατάσταση Δελτίων Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών” να την αντλήσει.

Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε εδώ. 

Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη προκειμένου ο υπάλληλος της αρμόδιας Αρχής έκδοσης, να αναζητήσει και να ανακτήσει τη φωτογραφία σας. 

Σε πολλά αστυνομικά τμήματα υπάρχει δυνατότητα λήψης φωτογραφίας επί τόπου. 

β) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα σας χορηγηθεί από την Αρχή έκδοσης

Βάσει της αιτήσεώς σας, θα πραγματοποιηθεί αυτεπάγγελτη αναζήτηση, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών, των απαραίτητων, για την έκδοση του δελτίου, στοιχείων δημοτολογίου.

Η αίτηση θα εκτυπωθεί και θα σας ζητηθεί να υπογράψετε. 

γ) Αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας, η οποία θα σας χορηγηθεί από την Αρχή έκδοσης

Η αίτηση συμπληρώνεται από την αρμόδια Αρχή έκδοσης, με βάση τα στοιχεία σας, όπως αυτά προκύπτουν από το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών ή από το πιστοποιητικό του Δήμου, στο δημοτολόγιο του οποίου είστε εγγεγραμμένος. 

Αφού την υπογράψετε ηλεκτρονικά (με ψηφιακή υπογραφή επί ειδικού εξοπλισμού), θα εκτυπωθεί και θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε το ακριβές των στοιχείων που περιέχει και να την υπογράψετε και χειρόγραφα. 

δ) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10,00€. 

Για την έκδοση κάθε δελτίου απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 10,00€ (Τύπος Παραβόλου: [4485] – “Έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα πολίτη”), το οποίο αντιστοιχεί στο αντίτιμο του σώματος του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης – προσωποποίησής του, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς του. 

Εάν είστε πολύτεκνος (ιδιότητα η οποία πρέπει να προκύπτει από σχετικό αποδεικτικό, π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων), το παράβολο που θα πρέπει να πληρώσετε είναι το μισό, 5,00€ (Τύπος Παραβόλου: [4486] – “Έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα πολίτη (πολυτέκνων)”. 

Επιπλέον, στην αίτηση έκδοσης επικολλάται το προβλεπόμενο ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας, ύψους 0,50 € (Τύπος Παραβόλου: [2043] – “Η αίτηση (καρτέλα) για την έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνος υπηκόου (Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.)”. 

Για την έκδοση όλων των ανωτέρω παραβόλων πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με την υπηρεσία e-Παράβολο. 

