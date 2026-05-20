Μπορεί η «έλλειψη φιλοδοξίας» να μπει ανάμεσά στο ζευγάρι;

Ο αρνητισμός και η καχυποψία μπορεί να μεγαλώσουν, αντί να λύσουν. τα προβλήματα

Πάντα πίστευα ότι η αγάπη είναι αρκετή. Ότι αν υπάρχει χημεία και καλή διάθεση, όλα τα άλλα θα βρουν τον δρόμο τους. Όμως, στην καθημερινότητα, άρχισα να συνειδητοποιώ ότι καμία σχέση δεν είναι «άψογη», γιατί πολύ απλά κανένας μας δεν είναι τέλειος.

Κάποια στιγμή, ένιωσα ένα αδιόρατο βάρος· σαν να είχα εγώ όλη την ενέργεια για το «μετά», ενώ ο άνθρωπός μου παρέμενε στάσιμος.

Εκεί κατάλαβα ότι η έλλειψη στόχων και επιμονής δεν είναι απλώς ένα προσωπικό χαρακτηριστικό, αλλά κάτι που μπορεί να κλονίσει τα θεμέλια του κοινού μας οράματος.

Μήπως νιώθεις κι εσύ το ίδιο; Μήπως έχεις αρχίσει να αναρωτιέσαι αν ο σύντροφός σου έχει τη διάθεση να χτίσει κάτι σταθερό μαζί σου ή αν απλώς αφήνεται στη ροή των πραγμάτων;

Τι σημαίνει τελικά «φιλοδοξία» σε μια σχέση; Μην μπερδεύεσαι. Η φιλοδοξία δεν ταυτίζεται πάντα με έναν παχυλό μισθό, μια διευθυντική θέση ή την κοινωνική αναγνώριση.

Στη δική σου σχέση, η φιλοδοξία μεταφράζεται σε ώθηση, σε αισιοδοξία και στην ικανότητα του ανθρώπου σου να ονειρεύεται, να σχεδιάζει και να προχωρά σταθερά προς έναν στόχο.

Η φιλοδοξία είναι περισσότερο μια στάση ζωής: είναι το να έχεις κίνητρο και πρόθεση να εξελιχθείς, χωρίς να περιμένεις την «τέλεια στιγμή» που ίσως δεν έρθει ποτέ. Είναι φυσιολογικό να μην έχεις πάντα ξεκάθαρη εικόνα για το μέλλον, αλλά όταν η ασάφεια γίνεται μόνιμη ακινησία, τότε αρχίζουν τα δύσκολα.

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου