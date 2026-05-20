Οσμή Αττική: «Στον Σαρωνικό η πηγή» - Τα τρία επικρατέστερα σενάρια

Τι αναφέρουν οι επιστήμονες - Πώς εξηγούν το φαινόμενο;

20.05.26 , 12:23
Ποια είναι η αιτία της οσμής που κάλυψε τα νότια προάστια σύμφωνα με τον Δημοσθένη Σαρηγιάννη - Βίντεο Mega

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ανεξήγητη οσμή στην Αττική προέρχεται πιθανώς από τον Σαρωνικό, με δύο κύρια σενάρια: από τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη ή από αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο.
  • Ο καθηγητής Σαρηγιάννης ανέφερε ότι η οσμή δεν προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου ή βιομηχανική εγκατάσταση.
  • Ο καθηγητής Χάλαρης τόνισε την έλλειψη ενεργοποίησης των αρμόδιων υπηρεσιών για μετρήσεις ποιότητας αέρα.
  • Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.
  • Πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι από το Λιμενικό Σώμα και δεν εντοπίστηκε κάποιο περιστατικό διαρροής.

Τρία είναι τα επικρατέστερα σενάρια για την ανεξήγητη οσμή που σήμανε χθες συναγερμό στα νότια προάστια της Αττικής, σύμφωνα με τους επιστήμονες,που εντοπίζουν την πηγή στον Σαρωνικό

«Δεν ήταν διαρροή φυσικού αερίου ούτε προήλθε από κάποια βιομηχανική εγκατάσταση. Σε αυτό που έχουμε καταλήξει είναι πως η πηγή είναι στον Σαρωνικό και με δύο κύρια σενάρια ως τα πιο πιθανά», είπε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης στο Mega. 

Σύμφωνα με τον κ. Σαρηγιάννη, το πρώτο σενάριο είναι η πηγή να βρίσκεται στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη στην περιοχή ανάμεσα στο Πέραμα και στη Σαλαμίνα, όπου γίνονται επισκευές και διαλύσεις πλοίων. Έτσι η οσμή μπορεί να προήλθε από διάλυση δεξαμενών. 

Το δεύτερο σενάριο είναι να προήλθε από αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο έξω από την Αίγινα, στη φάση καθαρισμού της δεξαμενής. 

«Πέρυσι περίπου την ίδια περίοδο είχαμε παρόμοιο πρόβλημα. Τρέξαμε τα μοντέλα τα μετεωρολογικά προς τα πίσω και είναι στην ίδια περιοχή. Υπάρχει εποχικότητα. Θεωρώ ότι οι ουσίες αυτές είναι ιχνηλάτες που βάζουμε τους υδρογονάνθρακες για να αποφεύγουμε διαρροές. Δεν έχουν έντονη τοξικότητα εκτός από το κομμάτι της νευροτοξικότητας», είπε ο κ. Σαρηγιάννης.

Από την πλευρά του o καθηγητής Χημείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Μιχάλης Χάλαρης, ανέφερε στο Mega ότι υπήρξε έλλειψη ενεργοποίησης των αρμόδιων μηχανισμών και υπηρεσιών, όπως του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, οι οποίες θα έπρεπε να προβούν σε άμεσες μετρήσεις και αναλύσεις της ποιότητας του αέρα.

«Εάν είχε ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πλήρως θα είχαν γίνει μετρήσεις και αναλύσεις. Από τη στιγμή που υπάρχει, να το πω έτσι, επαπειλούμενο φαινόμενο, δεν ξέρουμε ποια είναι η προέλευση, δεν ξέρουμε τίποτα. Απλώς υπήρχε έντονη οσμή. Θα έπρεπε η αρμόδια υπηρεσία που ενεργοποιείται σε τέτοιες περιπτώσεις, και επειδή δεν μιλάμε για το λεκανοπέδιο της Αττικής, εννοούμε του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, να στείλουν τις αρμόδιες υπηρεσίες τους, να κάνουν αναλύσεις της ποιότητας του αέρα για ρύπους και να δούμε», είπε.

Ο κ. Χάλαρης απέρριψε την πιθανότητα η μυρωδιά να οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου ή υγραερίου, ενώ εκτίμησε πως μπορεί να προέρχεται από φυτοπλαγκτόν, λόγω των κλιματικών αλλαγών στον Αργοσαρωνικό.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης ανακοίνωσε πως μετά από επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποια διαρροή ή άλλη δυσλειτουργία στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο τμήμα του δικτύου. 

«Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια», υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξη στον AΝΤ1. «Υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων Αττικής επισημαίνει ότι δεν έχει καταγραφεί κάποιο αντίστοιχο πρόβλημα.

Επιπλέον, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος σε πλοία μεταφοράς αερίου, χωρίς να προκύψει οποιαδήποτε αναφορά για περιστατικό διαρροής.

