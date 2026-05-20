Καλεσμένη στο podcast «Pop Life» που παρουσιάζει ο Ανδρέας Αλυσανδράτος ήταν η Τόνια Σωτηροπούλου.

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, η γνωστή ηθοποιός και σύζυγος του Κωστή Μαραβέγια, μίλησε για τα social media, αλλά και για τον τρόπο που τα διαχειρίζεται εκείνη. Η ίδια ασχολείται αρκετά και αποτελούν και μέρος της δουλειάς της.

«Υπάρχουν ημέρες που ανοίγω το Instargam και ξέρω ότι πρέπει να ανεβάσω κάτι, το οποίο μπορεί να μην είναι συνεργασία που πρέπει να ανέβει εκείνη την ημέρα, αλλά μπορεί να έχω να ανεβάσω κάτι αρκετές ημέρες. Σκέφτομαι για ποιον λόγο το κάνω αυτό;», είπε αρχικά η Τόνια Σωτηροπούλου.

«Άλλες μέρες μπορεί να είμαι τρομερά θλιμμένη και αντίστοιχα ανεβάζω κάτι πολύ όμορφο. Από τη μία προφανώς και δεν είμαι αναγκασμένη να πω στον κόσμο τα εσώψυχά μου αλλά από την άλλη όλοι ζούμε ταυτόχρονα σε ένα ψέμα και προσπαθούμε να βρούμε την αλήθεια μας», συμπλήρωσε η Τόνια Σωτηροπούλου.