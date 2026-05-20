Μίρκα Παπακωνσταντίνου: «Ήμουν κομπλεξικό & εσωστρεφές παιδί. Ακόμα είμαι»

Οι ανασφάλειες και η λατρεία που της είχε η μητέρα της

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου παραδέχεται ότι είναι κομπλεξική και εσωστρεφής, αναφέροντας ότι ποτέ δεν έχει πει "Αξίζω".
  • Αναφέρεται στην εμπειρία της με ψυχολόγο που την έδιωξε και τις ανασφάλειές της από παιδί.
  • Η ηθοποιός μιλά για τη σχέση της με τη μητέρα και την αδελφή της, επισημαίνοντας την υπερπροστατευτικότητα της μητέρας.
  • Δηλώνει ότι η ζωή περιλαμβάνει κλάμα και γέλιο, και ότι οι δύο ήχοι είναι παρηγορητικοί.

Μια απολαυστική συνέντευξη παραχώρησε η Μίρκα Παπακωνσταντίνου, η οποία έχει μείνει στο μυαλό μας ως η ιδιότροπη πεθερά, Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, λόγω του ρόλου της στη σειρά «Το Σόι σου».

Στην πραγματικότητα όμως, η ηθοποιός δεν έχει καμία σχέση με την ηρωίδα που υποδύεται. «Η Αλεξάνδρα είναι μια αγαπητή αντιπαθητική. Δεν έχω κοινά στοιχεία με τον ρόλο», είπε στο Happy Day.

Στη συνέχεια, μίλησε για τις ανασφάλειές της με αφοπλιστική ειλικρίνεια και παραδέχτηκε πως δεν έχει πει ποτέ στη ζωή της «Αξίζω».

Μίρκα Παπακωνσταντίνου: «Ήμουν κομπλεξικό & εσωστρεφές παιδί. Ακόμα είμαι»

«Δεν έχω πει ποτέ στη ζωή μου “αξίζω”. Σας ζηλεύω στην εκπομπή, όχι που το κάνετε, που το πιστεύετε. Εγώ δεν το έχω πει ποτέ στη ζωή μου. Δεν ξέρω αν είναι από ηττοπαθή ή κομπλεξική θέση ή τέτοια, δεν το έχω πει. Θα έπρεπε», εξομολογήθηκε.

Έχω αναρίθμητες ανασφάλειες για χιλιάδες πράγματα. Τα κατάλοιπα ή ό,τι φέρεις από μικρός. Ήμουν ανασφαλές παιδί και κομπλεξικό παιδί και εσωστρεφές. Ακόμα και τώρα είμαι

«Βλέπω τον εαυτό μου όταν πιέζομαι, λέω να ανοίξω μια πόρτα να φύγω, που πρώτον δε γίνεται και δεύτερον δεν πρέπει. Η καλύτερη φράση μου είναι από την ελληνική ταινία «Τον Ηλία του 16ου», που λέει ο Χατζηχρήστος στον Βέγγο: ""Τρέχα να αρχίσω να τρέχω κι εγώ". Και το έχω κάνει. Έδινα κανονικές εξετάσεις να προσληφθώ στο Εθνικό. Μου είπαν να υποδυθώ ότι με κυνηγούν οι Ερινύες και να τρέχω δεξιά και αριστερά. Και την ώρα που το κάνω, νιώθω γελοιωδέστατη, που ήμουν, αλλά δεν υπήρχε λόγος να το νιώσω εκείνη την ώρα. Και έτσι όπως με κυνηγούσαν οι Ερινύες, με κυνηγήσαν στην πόρτα και βγήκα στην Αγίου Κωνσταντίνου. Κι έφυγα. Τώρα είναι αστείο, τότε δεν ήταν», περιέγραψε.

Ακόμη, παραδέχτηκε πως έχει πάει σε ψυχολόγο, ο οποίος την έδιωξε. «Δε θέλω να τα λέω αυτά για τους ανθρώπους. Άλλη ερώτηση, άλλη ερώτηση», συμπλήρωσε.

«Όλοι οι άνθρωποι που έχουν κόμπλεξ ηττοπάθειας, το ίδιο πράγμα είναι το αντίστροφο, όπως είναι στο θέατρο, η κωμωδία και το δράμα. Είναι το ίδιο νόμισμα. Το έχω δει. Για να καθίσω ήσυχα κιόλας, λέω: “Μωρέ, έπαρση είναι αυτή”.  Ή επίσης, αυτό που λέμε ότι δε μου αρέσει ο εαυτός μου. Γιατί δε μου αρέσει; Γιατί νομίζω ότι είναι καλύτερος. Μωρέ έτσι είσαι, έτσι και χειρότερα», είπε.

Μίρκα Παπακωνσταντίνου: H λατρεία από τη μητέρα της και η σχέση με την αδελφή της

Η σπουδαία ηθοποιός μίλησε και για τη σχέση με τη μητέρα και την αδελφή της. «Είχα μια τρομακτική επιβεβαίωση και λατρεία από τη μητέρα μου. Όλη αυτή η αγάπη της μητέρας μου, που ήταν εξοργιστική, γιατί ξεχώριζε», επισήμανε.

«Έλεγε “όλα αυτά και αυτό είναι του παιδιού”. Αυτό ίσως επειδή ήμουν λίγο φιλάσθενο, λίγο... Και με είχε υπό την προστασία της, που έφτανε σε σημείο αυτό. Η αδερφή μου νομίζω ότι το έζησε όλο αυτό, αντί με ζήλεια, με απίστευτη περιφρόνηση», εξήγησε στη συνέχεια.

Με την αδελφή της η διαφορά ηλικίας τους είναι 8 χρόνια. «Με έλεγε “αυτό”, γιατί ήμουν και “συμπαθέστατο” παιδί- αντιπαθέστατο. Πήγαινε το κορίτσι ραντεβού, εγώ 10 ετών εκείνη 18 κι έλεγα “θα πάω μαζί”. Μου έκανε νοήματα “πού να σε πάρω μαζί;”, “μαζί θέλω” έλεγα εγώ. Κι έλεγε η μάνα μου, πάρτην μαζί», περιέγραψε. 

Η φράση που έχει σαν οδηγό είναι ότι «Στη ζωή κλαις και γελάς δυνατά». «Και ο ήχος του ενός και του άλλου είναι παρηγορητικός, πίστεψέ με», κατέληξε.

