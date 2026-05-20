Έχετε ανεβασμένη πίεση και θέλετε να γνωρίζετε ποιες τροφές πρέπει να αποφεύγετε να καταναλώνετε σε μεγάλο βαθμό, οι οποίες αυξάνουν άμεσα την αρτηριακή πίεση του αίματος;

Όπως είναι γνωστό η υπέρταση αυξάνει τον κίνδυνο για εγκεφαλικό, έμφραγμα, καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς και άλλες σοβαρές καταστάσεις που μπορεί να απειλήσουν ακόμη και τη ζωή μας. Οπότε, είναι πολύ σημαντικό, να προσέχετε τη διατροφή σας, ώστε και με την καθοδήγηση του ιατρού σας να καταφέρετε να διατηρείτε την αρτηριακή πίεση στα επιθυμητά και υγιή επίπεδα (δηλαδή, 100 έως 140 mmHg τη συστολική και από 60 έως 90 mmHg τη διαστολική).

Η ισορροπημένη διατροφή, καθώς και ο τρόπος ζωής μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να ρίξουν την πίεση όσο χρειάζεται, αρκεί να ακολουθούνται πιστά κάποιοι κανόνες, όπως η διατήρηση φυσιολογικού σωματικού βάρους, η μείωση του αλατιού στη διατροφή κσι ου άγχους στην καθημερινότητα, η άσκηση, η διακοπή του καπνίσματος, ο έλεγχος του άγχους, ο περιορισμός του αλκοόλ και του καφέ και η αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών

Τροφές που ανεβάζουν άμεσα την αρτηριακή πίεση

Οι τροφές που ανεβάζουν την αρτηριακή πίεση δρουν κυρίως μέσω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε νάτριο ή τη διέγερση του νευρικού συστήματος. Εάν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση, τότε είναι αναγκαίο να αποφεύγετε την κατανάλωση των παρακάτω τροφών:

Αλλαντικά: Οποιαδήποτε μορφή επεξεργασμένου κρέατος πρέπει να αποφεύγεται, αφού τα αλαντικά συντηρούνται με πολύ αλάτι - η συνιστώμενη ημερήσια δόση χλωριούχου νατρίου πρέπει να ανέρχεται στα 2.300 mg (1 κουταλάκι του γλυκού)

Οποιαδήποτε μορφή επεξεργασμένου κρέατος πρέπει να αποφεύγεται, αφού τα αλαντικά συντηρούνται με πολύ αλάτι - η συνιστώμενη ημερήσια δόση χλωριούχου νατρίου πρέπει να ανέρχεται στα 2.300 mg (1 κουταλάκι του γλυκού) Γαλακτοκομικά: Ναι μεν παρέχουν ασβέστιο στον οργανισμό, όμως περιέχουν και νάτριο, οπότε πρέπει να αποφεύγονται από άτομα που πάσχουν από υπέρταση. Κάποια τυριά, επίσης, παρουσιάζουν υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, όπως το ροκφόρ, η παρμεζάνα, η φέτα, το ένταμ, το γκούντα και η μοτσαρέλα. Προτιμήστε εναλλακτικές όπως το ανθότυρο, τη μυζήθρα, τη ρικότα, το μανούρι, τα οποία έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο

Παρασκευάζεται με την αποθήκευση τροφών σε αλατόνερο, κάτι που σημαίνει πως το αλάτι εισχωρεί σε μεγάλο βαθμό στο τρόφιμο που καταναλώνετε

Αρτοσκευάσματα: Τα κρουασάν, τα κέικ, τα κουλουράκια κ.λπ., αποτελούν διατροφικές πηγές κορεσμένων λιπαρών, βουτύρου ζάχαρης, αλλά και νατρίου, τα οποία όταν καταναλωθούν σε μεγάλο βαθμό ανεβάζουν την πίεση και το σάκχαρο του αίματος

Τα κρουασάν, τα κέικ, τα κουλουράκια κ.λπ., αποτελούν διατροφικές πηγές κορεσμένων λιπαρών, βουτύρου ζάχαρης, αλλά και νατρίου, τα οποία όταν καταναλωθούν σε μεγάλο βαθμό ανεβάζουν την πίεση και το σάκχαρο του αίματος Προϊόντα ντομάτας : Ένα φλιτζάνι χυμού ντομάτας, μπορεί να φτάσει τα 650mg σε νάτριο. Είτε πρόκειται για χυμό ντομάτας, είτε για πάστα, είτε για πουρέ καλό είναι μην συμπεριλαμβάνεται στην καθημερινή σας διατροφή

Κόκκινο κρέας: Τα κορεσμένα λιπαρά που βρίσκουμε στο κόκκινο κρέας παίζουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης, της χοληστερόλης και στην επιβάρυνση της καρδιάς μελλοντικά. Αποφύγετε το κόκκινο κρέας και προτιμήστε λευκό άπαχο κρέας, όπως γαλοπούλα και κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής.

Καλό είναι επίσης να αποφεύγετε:

Το έτοιμο φαγητό, το οποίο περιέχει πολύ αλάτι

Το αλκοόλ, το οποίο σχετίζεται με την αύξηση της αρτηριακής πίεσης (περιορίστε το σε 1 ποτήρι κρασί την ημέρα)

Τα ενεργειακά ποτά, τα οποία αυξάνουν τόσο τη διαστολική, όσο και τη συστολική πίεση

Τους αλατισμένους ξηρούς καρπούς και γενικότερα τα αλμυρά σνακ, όπως πατατάκια, σάντουιτς κ.λπ.

Την υπερβολή στον καφέ, καθώς η κατανάλωσή του παρουσιάζει προσωρινή, αλλά αξιοσημείωτη αύξηση στην πίεση, ακόμη και σε άτομα που δεν πάσχουν από υπέρταση.

Τέλος, υπάρχουν κάποιες τροφές μου συμβάλλουν στον έλεγχο ή τημείωση της αρτηριακής πίεσης, όπως, το σκόρδο, τα προϊόντα ολικής άλεσης, τα φρούτα και τα λαχανικά και τα όσπρια.