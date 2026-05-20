Δυνατός Σεισμός Στην Τουρκία - Το Μέγεθος Και Το Επίκεντρο

Δυνατός σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Τουρκία

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου AP (B.K.Bangash)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δυνατός σεισμός 5,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί στην επαρχία Μαλάτεια της Τουρκίας.
  • Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές γειτονικές περιοχές χωρίς να αναφερθούν ζημιές ή θύματα μέχρι στιγμής.
  • Η δόνηση είχε επίκεντρο την περιοχή Μπαταλγκαζί και εστιακό βάθος 7,03 χιλιομέτρων.
  • Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους στο πεδίο και δεν έχουν λάβει αρνητικές αναφορές.
  • Η σεισμική δόνηση προκάλεσε ανησυχία και σε άλλες επαρχίες της Τουρκίας.

Δυνατός σεισμός σημειώθηκε στην Τουρκία το πρωί της Τετάρτης. 

Σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών σημειώθηκε το πρωί στην επαρχία Μαλάτεια της ανατολικής Τουρκίας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους, καθώς έγινε αισθητός σε πολλές γειτονικές περιοχές.

Μέχρι στιγμής οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ή θύματα, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι στο πεδίο. 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της τουρκικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), ο σεισμός σημειώθηκε στις 09:00 το πρωί στην επαρχία της Μαλάτειας. 

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της AFAD, η δόνηση είχε μέγεθος 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο την περιοχή Μπαταλγκαζί της Μαλάτειας και εστιακό βάθος 7,03 χιλιομέτρων. 

 

Ο νομάρχης Μαλάτειας Σεντάρ Γιαβούζ δήλωσε στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu ότι οι έλεγχοι στο πεδίο βρίσκονται σε εξέλιξη. 

«Μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει καμία αρνητική αναφορά. Οι συνεργάτες μας πραγματοποιούν έρευνες επί του πεδίου. Περαστικά σε όλους, ο Θεός να μην επιτρέψει σε κανέναν να βιώσει τέτοιες καταστροφές», δήλωσε. 

Η σεισμική δόνηση προκάλεσε ανησυχία και σε άλλες επαρχίες της νοτιοανατολικής και της κεντρικής Τουρκίας. 

Εκτός από τη Μαλάτεια, ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός στις επαρχίες Καχραμανμαράς, Γκαζιαντέπ, Αντίγιαμάν, Σανλιούρφα, Ντιγιάρμπακιρ, Ελαζίγ, Καισάρεια και Σεβάστεια. Μετά τη δόνηση, πολίτες εγκατέλειψαν κτίρια και συγκεντρώθηκαν σε ανοιχτούς χώρους εν αναμονή νεότερων οδηγιών από τις αρχές. 

 

