Σε νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή και την καριέρα της, η Kylie Minogue δήλωσε ότι «τα κατάφερε και πάλι», αποκαλύπτοντας ότι μετά την επιτυχημένη θεραπεία της για τον καρκίνο του μαστού το 2005, διεγνώσθη ξανά το 2021 με καρκίνο.

Μέσα από το νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο Kylie, που χωρίζεται σε τρία μέρη, το οποίο σκηνοθέτησε ο Μάικλ Χαρτ και κυκλοφορεί από σήμερα, η διάσημη ποπ σταρ αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού για δεύτερη φορά στις αρχές του 2021, μετά από έναν τυπικό έλεγχο ρουτίνας.

Σε αντίθεση με την πρώτη της διάγνωση για καρκίνο του μαστού το 2005, η οποία είχε πάρει τεράστια δημοσιότητα, αυτή τη φορά επέλεξε να κρατήσει την περιπέτεια της υγείας της απόλυτα ιδιωτική. Η ίδια δήλωσε ανακουφισμένη που κατάφερε να το ξεπεράσει και πάλι και επιβεβαίωσε ότι πλέον είναι καλά στην υγεία της.

Η Kylie εξομολογήθηκε ότι δυσκολεύτηκε πολύ να βρει την κατάλληλη στιγμή για να μοιραστεί αυτό το μυστικό με το κοινό. «Προσπαθούσα να βρω τη σωστή στιγμή για να το πω», ανέφερε.

Παρά τη σαρωτική επιτυχία που γνώρισε εκείνη την περίοδο, εξαιτίας και του βραβευμένου με Grammy single Padam Padam, η ίδια ένιωθε εσωτερικά σαν ένα άδειο κέλυφος και υπήρξαν στιγμές που δεν ήθελε καν να βγει από το σπίτι της. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το τραγούδι της Story από το άλμπουμ Tension αναφέρεται ακριβώς σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο, με τους στίχους να μιλούν για ένα μυστικό που κρατούσε για τον εαυτό της πριν ανέβει ξανά στη σκηνή.

Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν επίσης κοντινά της πρόσωπα και παλιοί συνεργάτες, όπως η αδελφή της Dannii Minogue, ο Jason Donovan κι ο Nick Cave. Ο κύριος λόγος που η 57χρονη πλέον σταρ αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά σήμερα είναι για να μπορέσει να αφήσει οριστικά πίσω της αυτό το βάρος, αλλά και για να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης. Τόνισε ότι η έγκαιρη διάγνωση ήταν καθοριστική για την ίδια και προέτρεψε όλους τους ανθρώπους να μην παραμελούν τις εξετάσεις τους, όσο τρομακτικό κι αν φαντάζει αυτό, υπενθυμίζοντάς τους ότι δεν είναι μόνοι τους.

Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο το πώς, ενώ περνούσε μια τόσο σοβαρή δοκιμασία, κατάφερε να αναγεννήσει την καριέρα της, να κατακτήσει την κορυφή των charts και να αποδείξει για ακόμα μια φορά ότι είναι μια πραγματική μαχήτρια της ζωής και της ποπ μουσικής.