Kylie Minogue - Σοκαριστική αποκάλυψη: «Το '21 διαγνώστηκα ξανά με καρκίνο»

Ήρθε δεύτερη φορά αντιμέτωπη με τον καρκίνου του μαστού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.05.26 , 10:49 «Καμπανάκι» ΠΟΥ για τον θανατηφόρο Έμπολα: «Εξαπλώνεται πολύ γρήγορα»
20.05.26 , 10:12 Αννα Κανδύλη: Το σχόλιο για την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη
20.05.26 , 10:00 Wag the dog στον Κινηματογράφο ΓΑΛΑΞΙΑΣ, την Κυριακή 24 Μαΐου
20.05.26 , 09:59 Κώστας Τσουρός: Η εκπομπή του ρίχνει αυλαία σε 10 ημέρες!
20.05.26 , 09:44 Σταυροπούλου: «Όταν αποφάσισα να χωρίσω, με έτρωγαν οι ενοχές για τη Δανάη»
20.05.26 , 09:31 Δυνατός σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Τουρκία
20.05.26 , 09:20 Kylie Minogue - Σοκαριστική αποκάλυψη: «Το '21 διαγνώστηκα ξανά με καρκίνο»
20.05.26 , 09:13 Νατάσσα Μποφίλιου: Η ηλικία, οι σπουδές, η καριέρα και ο γάμος
20.05.26 , 09:06 Χριστίνα Μπόμπα: «Είχα πει “είμαι content creator” και είχε γίνει χαμός»
20.05.26 , 09:03 Μάχη της Κρήτης: Γιατί ονομάστηκε «νεκροταφείο των Γερμανών αλεξιπτωτιστών»
20.05.26 , 09:00 Καιρός: Συνεχίζεται η αστάθεια έως τέλος Μαΐου - Πού θα έχει βροχές
20.05.26 , 09:00 BMW ALPINA: Ταχύτητα, άνεση και εκλεπτυσμένη τεχνογνωσία
20.05.26 , 08:48 Άγριο έγκλημα στο Δαφνί: Τρόφιμος στραγγάλισε 59χρονο ασθενή
20.05.26 , 08:40 Βικτώρια Χαλκίτη: «Τότε κατάλαβα ότι θα κερδίσει η Dara για την Βουλγαρία»
20.05.26 , 08:35 Kira May Cry: «Δεν τραγουδούσα μέχρι πριν δύο χρόνια. Το έκρυβα φουλ»
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
MasterChef Silver Week: Αυτοί οι δύο μάγειρες περνούν στην επόμενη φάση
Σίσσυ Χρηστίδου: Αγνώριστη με τη νέα αλλαγή στα μαλλιά της
ΜasterChef 10: Δύο εξαιρετικά πιάτα, αλλά ένα κερδίζει!
Δημήτρης Κοντόπουλος: Τα γνωστά τραγούδια που έχει γράψει
Σίσσυ Χριστίδου: Η ηλικία, το ύψος, τα παιδιά και η σχέση με τον Μαραντίνη
Χρουσαλά - Πατίτσας: Dinner και Eurovision στο πολυτελές γιοτ τους
Άγριο έγκλημα στο Δαφνί: Τρόφιμος στραγγάλισε 59χρονο ασθενή
Καραβάτου - Φερεντίνος: «Κλείδωσαν» για να παρουσιάσουν το Στούντιο 4
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Δείτε το trailer του ντοκιμαντέρ για την Kylie Minogue

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Kylie Minogue αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε ξανά με καρκίνο του μαστού το 2021, μετά την αρχική της διάγνωση το 2005.
  • Η διάσημη ποπ σταρ κράτησε την περιπέτεια της υγείας της ιδιωτική και δήλωσε ότι είναι πλέον καλά.
  • Στο ντοκιμαντέρ 'Kylie', μοιράζεται τις δυσκολίες της και τη σημασία της πρόληψης για τον καρκίνο.
  • Η Kylie τόνισε την καθοριστική σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και προέτρεψε το κοινό να μην παραμελεί τις εξετάσεις του.
  • Αναφέρθηκε στην εσωτερική της πάλη και πώς το τραγούδι 'Story' σχετίζεται με αυτή την περίοδο.

Σε νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή και την καριέρα της, η Kylie Minogue δήλωσε ότι «τα κατάφερε και πάλι», αποκαλύπτοντας ότι μετά την επιτυχημένη θεραπεία της για τον καρκίνο του μαστού το 2005, διεγνώσθη ξανά το 2021 με καρκίνο. 

Kylie Minogue - Σοκαριστική αποκάλυψη: «Το '21 διαγνώστηκα ξανά με καρκίνο»

Μέσα από το νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο Kylie, που χωρίζεται σε τρία μέρη, το οποίο σκηνοθέτησε ο Μάικλ Χαρτ και κυκλοφορεί από σήμερα, η διάσημη ποπ σταρ αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού για δεύτερη φορά στις αρχές του 2021, μετά από έναν τυπικό έλεγχο ρουτίνας.

Σε αντίθεση με την πρώτη της διάγνωση για καρκίνο του μαστού το 2005, η οποία είχε πάρει τεράστια δημοσιότητα, αυτή τη φορά επέλεξε να κρατήσει την περιπέτεια της υγείας της απόλυτα ιδιωτική. Η ίδια δήλωσε ανακουφισμένη που κατάφερε να το ξεπεράσει και πάλι και επιβεβαίωσε ότι πλέον είναι καλά στην υγεία της. 

Γνωστή τραγουδίστρια: «Ο καρκίνος είναι ένα ταχύρυθμο μάθημα»

Kylie Minogue - Σοκαριστική αποκάλυψη: «Το '21 διαγνώστηκα ξανά με καρκίνο»

Η Kylie εξομολογήθηκε ότι δυσκολεύτηκε πολύ να βρει την κατάλληλη στιγμή για να μοιραστεί αυτό το μυστικό με το κοινό. «Προσπαθούσα να βρω τη σωστή στιγμή για να το πω», ανέφερε.

Κάιλι Μινόγκ: «Σ’ αγαπώ Ελλάδα» – Τα πρώτα λόγια πριν τη συναυλία της

Παρά τη σαρωτική επιτυχία που γνώρισε εκείνη την περίοδο, εξαιτίας και του βραβευμένου με Grammy single Padam Padam, η ίδια ένιωθε εσωτερικά σαν ένα άδειο κέλυφος και υπήρξαν στιγμές που δεν ήθελε καν να βγει από το σπίτι της. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το τραγούδι της Story από το άλμπουμ Tension αναφέρεται ακριβώς σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο, με τους στίχους να μιλούν για ένα μυστικό που κρατούσε για τον εαυτό της πριν ανέβει ξανά στη σκηνή.

Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν επίσης κοντινά της πρόσωπα και παλιοί συνεργάτες, όπως η αδελφή της Dannii Minogue, ο Jason Donovan κι ο Nick Cave. Ο κύριος λόγος που η 57χρονη πλέον σταρ αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά σήμερα είναι για να μπορέσει να αφήσει οριστικά πίσω της αυτό το βάρος, αλλά και για να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης. Τόνισε ότι η έγκαιρη διάγνωση ήταν καθοριστική για την ίδια και προέτρεψε όλους τους ανθρώπους να μην παραμελούν τις εξετάσεις τους, όσο τρομακτικό κι αν φαντάζει αυτό, υπενθυμίζοντάς τους ότι δεν είναι μόνοι τους.

Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο το πώς, ενώ περνούσε μια τόσο σοβαρή δοκιμασία, κατάφερε να αναγεννήσει την καριέρα της, να κατακτήσει την κορυφή των charts και να αποδείξει για ακόμα μια φορά ότι είναι μια πραγματική μαχήτρια της ζωής και της ποπ μουσικής.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KYLIE MINOGUE
 |
KYLIE
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top