Η Βικτώρια Χαλκίτη μίλησε για τη Eurovision 2026 κι εξήγησε πότε κατάλαβε ότι η Dara θα κέρδιζε για τη Βουλγαρία. Η τραγουδίστρια και καθηγήτρια φωνητικής, βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης στο πλατό της εκπομπής Νωρίς νωρίς με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, μόλις λίγα 24ωρα μετά την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού μουσικού διαγωνισμού.

Η Βικτώρια Χαλκίτη αναφέρθηκε στη φετινή εξέλιξη της Eurovision, με αφορμή τη συνεργασία της με τη νικήτρια Dara για τη Βουλγαρία. Όπως είπε, η πρώτη ένδειξη ότι η νίκη μπορούσε να πάει στη Βουλγαρία ήρθε όταν είδε την ψηφοφορία των επιτροπών.

Η ίδια σημείωσε ότι εκείνη τη στιγμή άρχισε να σκέφτεται πως η εικόνα του διαγωνισμού μπορεί να αλλάξει, καθώς περίμεναν διαφορετική κατανομή βαθμών από το κοινό για την Ελλάδα ή τη Φινλανδία.

Βικτώρια Χαλκίτη: Οι δηλώσεις της για την ψηφοφορία

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Κατάλαβα ότι υπάρχει περίπτωση να κερδίσει η Dara για την Βουλγαρία ήταν όταν είδα την ψηφοφορία των επιτροπών. Τότε λέω… ΟΚ, λες; Αλλά μετά βλέπεις και τους βαθμούς από τον κόσμο που, ας πούμε, περιμέναμε παραπάνω πόντους είτε για την Ελλάδα είτε για τη Φινλανδία και σκέφτεσαι ότι μπορεί να μην έχει πολλή απήχηση».

Για το συνολικό κλίμα του φετινού διαγωνισμού, πρόσθεσε: «Όσον αφορά τα στοιχήματα, ήταν λίγο αψυχολόγητη η φετινή Eurovision. Με τις επιτροπές περίμενα περισσότερο να στηρίξουν την Φινλανδία ή τη Γαλλία, ας πούμε, αλλά ξαφνικά έγινε αυτό».

Βικτώρια Χαλκίτη: Η συνεργασία με τη Dara

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στη συνεργασία της με τη Dara, περιγράφοντας τη διαδικασία των προβών στην Αθήνα. Όπως είπε, η εμπειρία ήταν πολύ θετική και η ίδια ξεχώρισε τη στάση της νικήτριας της Eurovision 2026.

«Πραγματικά δεν έχω λόγια. Ήταν μια πολύ ωραία διαδρομή με την Dara που είχε έρθει στην Αθήνα και κάναμε όλες τις πρόβες, ένα καταπληκτικό κορίτσι” πρόσθεσε», επίσης, η Βικτώρια Χαλκίτη στη νέα της εμφάνιση στο πρωινό μαγκαζίνο της ΕΡΤ.

Η περιγραφή της για την παρουσία της Dara ήταν εξίσου θερμή, καθώς τόνισε πως: «Γεμάτη ενέργεια, non stop, τρέχαμε παρέα, κάναμε την φωνητική μας πρόβρα και ξυπνούσε πάρα πολύ πρωί. Έτρεχε στα πάρκα και μου έλεγε πόσο της αρέσει η Ελλάδα και η Αθήνα».