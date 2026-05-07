Στην καρδιά των προετοιμασιών για τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, η καταξιωμένη vocal coach Βικτώρια Χαλκίτη μοιράζεται τις σκέψεις της από τη Βιέννη, όπου βρίσκεται φέτος στηρίζοντας τη συμμετοχή της Βουλγαρίας.

Σε μια εξομολογητική συζήτηση στο Breakfast@Star και τη Μαίρη Αργυριάδου, μεταφέρει τον ενθουσιασμό της για το τραγούδι Bangaranga της Βουλγαρίας, το οποίο έχει ήδη καταφέρει να γίνει viral, ξεσηκώνοντας το κοινό με τον ρυθμό του. Η ίδια δηλώνει ενθουσιασμένη για την όμορφη ομάδα που έχει δημιουργηθεί, τονίζοντας πως το ελληνικό στοιχείο είναι εντονότερο από ποτέ, αφού πίσω από τη σύνθεση βρίσκεται ο Δημήτρης Κοντόπουλος, δίνοντας μια ιδιαίτερη «γεύση» στην προσπάθεια της γειτονικής χώρας.

Ακούστε τη φετινή συμμετοχή της Βουλγαρίας με το Bangaranga

Η συζήτηση στράφηκε γρήγορα στην πολυσυζητημένη εμφάνιση του Akyla, η οποία αναμένεται να είναι μία από τις πιο απαιτητικές τεχνικά στη σκηνή του διαγωνισμού. Ως ειδικός στη φωνητική τοποθέτηση, η Βικτώρια Χαλκίτη εξήγησε πως η χρήση πολλών props και η έντονη κινησιολογία αποτελούν μια τεράστια πρόκληση για κάθε καλλιτέχνη. Η ανάγκη να συντονίζεται κανείς με τις κάμερες ενώ ταυτόχρονα τρέχει ή ανεβαίνει σε σκηνικά αντικείμενα απαιτεί εξαντλητικές πρόβες, ώστε η ερμηνεία να βγαίνει αβίαστα και ο τραγουδιστής να μην χρειάζεται να σκέφτεται την επόμενη κίνησή του.

Ένα τέτοιο εντυπωσιακό σκηνικό εμπεριέχει πάντα το στοιχείο του ρίσκου. Δεν πρόκειται μόνο για την προσωπική απόδοση του καλλιτέχνη, αλλά για έναν ολόκληρο μηχανισμό ανθρώπων που εργάζονται πυρετωδώς στα παρασκήνια ώστε κάθε prop να τοποθετηθεί στο σωστό σημείο το κλάσμα του δευτερολέπτου. Παρά τις τεχνικές δυσκολίες, η ίδια θεωρεί πως το τραγούδι του Ακύλα δεν είναι αμιγώς δύσκολο ερμηνευτικά, ωστόσο απαιτεί άψογη διαχείριση της αναπνοής και απόλυτη ηρεμία, ειδικά στο κρίσιμο σημείο του breakdown μετά την έντονη χορογραφία. «Δεν το θεωρώ δύσκολο το κομμάτι αυτό. Χρειάζεται καλές ανάσες, να κρατάει την ηρεμία του ενώ κάνει όλα αυτά που κάνει. Κι είναι το σημείο αυτό φυσικά στο, στο breakdown που τραγουδάει είναι μετέπειτα, ενώ έχει κουνηθεί πολύ κ.λπ», ξεκαθάρισε.

Σχολιάζοντας τις αναφορές που θέλουν την παρουσία της λύρας στη σκηνή να θυμίζει την εμβληματική εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου, η Βικτώρια εμφανίστηκε θετική, υποστηρίζοντας πως η χρήση του οργάνου είναι απόλυτα δικαιολογημένη εφόσον ακούγεται στη σύνθεση.

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη συμμετοχή της Κύπρου με την Antigoni. «Το Jalla είναι ένα πάρα πολύ χαρούμενο κι εύθυμο τραγούδι και πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Είναι πανέμορφο κορίτσι και πιστεύω ότι θα πάει καλά».

