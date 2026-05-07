Πότε Πληρώνονται Οι Συντάξεις Ιουνίου 2026

Την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου αναμένονται να πληρωθούν οι συντάξεις Ιουνίου 2026.
Συγκεκριμένα:
Την Τρίτη 26 Μαΐου πληρώνονται:
- Οι νέοι συνταξιούχοι μετά την 1.1.2017 (μισθωτοί & μη μισθωτοί) στο ΕΦΚΑ (ΟΠΣ)
- ΟΑΕΕ (πρώην ΟΑΕΕ)
- ΟΓΑ
- ΕΤΑΑ (μη μισθωτών)
- ΝΑΤ (Ιδιωτικής Ηλεκτροπαραγωγής).
Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 πληρώνονται:
- ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
- Δημόσιο
- Προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος
- ΝΑΤ και ΚΕΑΝ
- ΕΤΑΠ - ΜΜΕ
- ΕΤΑΤ
- ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ
- ΔΕΗ
- ΟΤΕ
- Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου
Σημειώνεται ότι τα χρήματα μπαίνουν στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή από την 25η Ιουνίου.