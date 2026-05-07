Πότε Πληρώνονται Οι Συντάξεις Ιουνίου 2026

Την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου αναμένονται να πληρωθούν οι συντάξεις Ιουνίου 2026.

Συγκεκριμένα:

Την Τρίτη 26 Μαΐου πληρώνονται:

Οι νέοι συνταξιούχοι μετά την 1.1.2017 (μισθωτοί & μη μισθωτοί) στο ΕΦΚΑ (ΟΠΣ)

ΟΑΕΕ (πρώην ΟΑΕΕ)

ΟΓΑ

ΕΤΑΑ (μη μισθωτών)

ΝΑΤ (Ιδιωτικής Ηλεκτροπαραγωγής).

Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 πληρώνονται:

ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

Δημόσιο

Προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος

ΝΑΤ και ΚΕΑΝ

ΕΤΑΠ - ΜΜΕ

ΕΤΑΤ

ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

ΔΕΗ

ΟΤΕ

Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου

Σημειώνεται ότι τα χρήματα μπαίνουν στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή από την 25η Ιουνίου.