Πότε Πληρώνονται Οι Συντάξεις Ιουνίου 2026
  • Οι συντάξεις Ιουνίου 2026 θα πληρωθούν την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου.
  • Την Τρίτη 26 Μαΐου θα πληρωθούν οι νέοι συνταξιούχοι από το ΕΦΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ και ΝΑΤ.
  • Την Πέμπτη 28 Μαΐου θα πληρωθούν οι συντάξεις από ΙΚΑ, Δημόσιο, Ενόπλες Δυνάμεις, ΝΑΤ και άλλους φορείς.
  • Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς από το απόγευμα της 25ης Μαΐου.

Την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου αναμένονται να πληρωθούν οι συντάξεις Ιουνίου 2026.  

Συγκεκριμένα:  

Την Τρίτη 26 Μαΐου πληρώνονται: 

  • Οι νέοι συνταξιούχοι μετά την 1.1.2017 (μισθωτοί & μη μισθωτοί) στο ΕΦΚΑ (ΟΠΣ) 
  • ΟΑΕΕ (πρώην ΟΑΕΕ) 
  • ΟΓΑ 
  • ΕΤΑΑ (μη μισθωτών) 
  • ΝΑΤ (Ιδιωτικής Ηλεκτροπαραγωγής). 

Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 πληρώνονται:  

  • ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 
  • Δημόσιο
  • Προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος 
  • ΝΑΤ και ΚΕΑΝ 
  • ΕΤΑΠ - ΜΜΕ 
  • ΕΤΑΤ
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ 
  • ΔΕΗ
  • ΟΤΕ 
  • Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου

Σημειώνεται ότι τα χρήματα μπαίνουν στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή από την 25η Ιουνίου. 

