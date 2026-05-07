Κίνα: 16χρονη Σκοτώθηκε Ενώ Έκαν Zip Line

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 16χρονη στην Κίνα, η οποία προσπάθησε να περάσει πάνω από καταρράκτη, με zip line και βρέθηκε στο κενό από ύψος 168 μέτρων.

Βίντεο που κατέγραψε το ανατριχιαστικό δυστύχημα στις 3 Μαΐου, δείχνει τη 16χρονη Λιου να φωνάζει προς τον άνθρωπο που την είχε δέσει «δεν είναι δεμένο σωστά», όμως κανείς δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

🚨💔 Heartbreaking tragedy unfolds in China again. On May 3, a female tourist named Liu died in a horrific accident at Maliuyan Adventure Park in Sichuan’s Huaying City. Strapped into the “Waterfall Swing” — a 168-meter-high ride over a roaring waterfall — she repeatedly screamed… pic.twitter.com/AUGPeQEfhv — Aric Chen (@aricchen) May 5, 2026

Μέσα σε δευτερόλεπτα από την έναρξη της μοιραίας διαδρομής στο Waterfall Swing, στο πάρκο Μαλιγουάν στη Σιτσουάν, η 16χρονη βρέθηκε στο κενό και χτύπησε σε βράχια με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Μετά το δυστύχημα το πάρκο έκλεισε, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών για τα αίτια της τραγωδίας είναι αστοχία σε θέματα ασφαλείας.

