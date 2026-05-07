«Δεν είναι δεμένο σωστά»: Νεκρή 16χρονη που έπεσε από το zip line στην Κίνα

Το άτυχο κορίτσι έπεσε σε βράχια και σκοτώθηκε

Κίνα: 16χρονη Σκοτώθηκε Ενώ Έκαν Zip Line
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μια 16χρονη κοπέλα στην Κίνα πέθανε μετά από πτώση από zip line ύψους 168 μέτρων.
  • Το δυστύχημα συνέβη στις 3 Μαΐου στο πάρκο Μαλιγουάν στη Σιτσουάν.
  • Πριν την πτώση, η κοπέλα φώναξε ότι δεν ήταν δεμένη σωστά.
  • Η πτώση συνέβη κατά τη διάρκεια της διαδρομής Waterfall Swing και η κοπέλα χτύπησε σε βράχια.
  • Το πάρκο έκλεισε μετά το δυστύχημα και οι αρχές ερευνούν θέματα ασφαλείας.

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 16χρονη στην Κίνα, η οποία προσπάθησε να περάσει πάνω από καταρράκτη, με zip line και βρέθηκε στο κενό από ύψος 168 μέτρων. 

Βίντεο που κατέγραψε το ανατριχιαστικό δυστύχημα στις 3 Μαΐου, δείχνει τη 16χρονη Λιου να φωνάζει προς τον άνθρωπο που την είχε δέσει «δεν είναι δεμένο σωστά», όμως κανείς δεν πρόλαβε να αντιδράσει. 

 

 

Μέσα σε δευτερόλεπτα από την έναρξη της μοιραίας διαδρομής στο Waterfall Swing, στο πάρκο Μαλιγουάν στη Σιτσουάν, η 16χρονη βρέθηκε στο κενό και χτύπησε σε βράχια με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. 

Μετά το δυστύχημα το πάρκο έκλεισε, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών για τα αίτια της τραγωδίας είναι αστοχία σε θέματα ασφαλείας.
 

