Eurovision 2026: Η συγκινητική εξομολόγηση της νονάς του Akyla, Χρύσας

Από την κρεπερί... στα φώτα της δημοσιότητας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.05.26 , 10:54 Τουρίστας στην Κω κέρδισε τη «μάχη» της ξαπλώστρας και αποζημιώθηκε!
07.05.26 , 10:39 Eurovision 2026 - Βικτώρια Χαλκίτη: Ο Akylas, η Κύπρος και το Bangaranga!
07.05.26 , 10:31 Το ΚΘΒΕ παρουσιάζει «Το 3%» της βραβευμένης Βίλης Σωτηροπούλου
07.05.26 , 10:13 Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουνίου 2026 - Οι ημερομηνίες
07.05.26 , 10:05 Νατάσα Θεοδωρίδου: Η πρώτη δημόσια έξοδος με τον σύντροφό της
07.05.26 , 10:04 Eurovision 2026: Η συγκινητική εξομολόγηση της νονάς του Akyla, Χρύσας
07.05.26 , 09:38 «Δεν είναι δεμένο σωστά»: Νεκρή 16χρονη που έπεσε από το zip line στην Κίνα
07.05.26 , 09:31 Ρουμελιώτη - Κατσούλης: H εντυπωσιακή διακόσμηση στο baby shower
07.05.26 , 09:19 Μέγκαν Μαρκλ: Η σπάνια φωτογραφία του πρίγκιπα Χάρι με τον γιο τους Άρτσι
07.05.26 , 09:08 Μπόμπα για Βερνίκου: «Θεώρησαν ότι έχουμε τσακωθεί γιατί δε βγαίνουμε πολύ»
07.05.26 , 09:05 Ford: Τα ηλεκτρικά μοντέλα που προσφέρουν οικονομικές μετακινήσεις
07.05.26 , 09:03 Εβίτα Περόν: Ποια ήταν η γυναίκα που λατρεύτηκε ως «Aγία» στην Αργεντινή
07.05.26 , 09:02 Αγοραστή Αρβανίτη:Οι σπουδές, τα παιδιά & ο γάμος με τον Θανάση Τσαλταμπάση
07.05.26 , 09:01 Κόρινθος: 15χρονη έπεσε από τον ισθμό από ύψος 50 μέτρων
07.05.26 , 09:00 Συναγερμός για τον χανταϊό - Εντοπίστηκαν κρούσματα και στην Ευρώπη
MasterChef: Comfort ή fine dining; Οι κριτές επέλεξαν το καλύτερο μενού
Απεργία 13/5: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία
Tρεις διαφορετικές συνταγές για μπεσαμέλ
Νατάσα Θεοδωρίδου: Η πρώτη δημόσια έξοδος με τον σύντροφό της
Κρήτη: Η κοπέλα του Νικήτα είδε live την εκτέλεσή του μέσω βιντεοκλήσης
Η Ελένη Φουρέιρα κάνει πατίνια με τον γιο της - Η τρυφερή στιγμή στο πάρκο
Κατερίνα Καινούργιου: Η ολόσωμη φωτογραφία μετά τη γέννηση της κόρης της
Συναγερμός για τον χανταϊό - Εντοπίστηκαν κρούσματα και στην Ευρώπη
Κόρινθος: 15χρονη έπεσε από τον ισθμό από ύψος 50 μέτρων
Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα – Ταρακουνήθηκε και η Αττική
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε η νονά του Akyla στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χρύσα Πετρίδου, νονά του Akyla, μίλησε για την προσωπικότητα και την καλοσύνη του, τονίζοντας την έμπνευση που προσφέρει στους γύρω του.
  • Ο Ακύλας εργάστηκε σκληρά στην Αθήνα, συνδυάζοντας νυχτερινές δουλειές με μαθήματα υποκριτικής, χωρίς ποτέ να παραπονιέται.
  • Η οικογένεια του Akyla είναι πολύ υποστηρικτική και περήφανη για την πορεία του, με τον ίδιο να διατηρεί στενές σχέσεις μαζί τους.
  • Το τραγούδι του Akyla αναφέρεται στη μητέρα του, αντικατοπτρίζοντας τις αξίες που έχει μεγαλώσει.
  • Η Ελλάδα ελπίζει σε μια νίκη του Akyla στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision, με την υποστήριξη της οικογένειας και των φίλων του.

Η Χρύσα Πετρίδου, η νονά κι ένας από τους πιο κοντινούς ανθρώπους του Akyla, μίλησε στο Breakfast@Star για το «δικό τους» παιδί, αποκαλύπτοντας την ανθρώπινη πλευρά του φαβορί της φετινής Eurovision.

Η νονά του Akyla μίλησε για τον βαφτιστήρα της στο Breakfast@Star 

Η νονά του Akyla μίλησε για τον βαφτιστήρα της στο Breakfast@Star 

Όπως αναφέρει η κ. Χρύσα, ο Ακύλας διαθέτει μια σπάνια καλοσύνη που εμπνέει τους γύρω του να γίνονται καλύτεροι, εκπέμποντας έναν σεβασμό που συχνά λείπει από την εποχή μας. «Ο Ακύλας είναι ένα πολύ αγαπητό παιδί. Εκτός από καλοσύνη, έχει ευγένεια, σεβασμό. Είναι κάτι δηλαδή που λείπει από την εποχή μας και νομίζω αυτό μας έχει κάνει και καλύτερους ανθρώπους. Γιατί όταν βλέπεις απέναντί σου έναν άνθρωπο με τόσα καλά στοιχεία, γίνεσαι κι εσύ καλός. Σου βγάζει δηλαδή τον έναν καλύτερο εαυτό», είπε. 

Eurovision: Έτσι θα εμφανιστεί η Ελλάδα - Απόσπασμα από την πρόβα του Akyla

Η διαδρομή του προς την επιτυχία ξεκίνησε με μια βαλίτσα γεμάτη όνειρα και πολλή προσωπική θυσία. Όταν κατέβηκε στην Αθήνα, δε δίστασε να δουλεύει ολόκληρα μεράνυχτα σε μια κρεπερί, πηγαίνοντας απευθείας το πρωί στα μαθήματα υποκριτικής χωρίς ποτέ να παραπονεθεί: «Πάντα πίστευα σε αυτό το παιδί. Πάντα πίστευα ότι κάτι θα καταφέρει. Ήταν ένα παιδί που τολμούσε τα όνειρά του, δε φοβόταν από τίποτα. Όταν τον άκουγα και μου έλεγε ότι δουλεύω όλη νύχτα σε μία κρεπερί και το πρωί κάνω μαθήματα υποκριτικής και ήταν χαρούμενο και δεν παραπονιόταν. Λέω αυτό το παιδί αξίζει, θα φτάσει κάπου ψηλά».

Η Χρύσα Πετρίδου έβαλε το λάδι στον Akyla! 

Η Χρύσα Πετρίδου έβαλε το λάδι στον Akyla! 

Αυτή η αστείρευτη διάθεση να κυνηγήσει το όνειρό του, χωρίς να φοβάται τις δυσκολίες, ήταν και το στοιχείο που έκανε τους δικούς του ανθρώπους να πιστέψουν ακράδαντα πως κάποια στιγμή θα έφτανε πολύ ψηλά. 

Ferto ή δώστο; Ο Akylas εξηγεί σε βίντεο τι θέλει πραγματικά

Στην καρδιά αυτής της προσπάθειας βρίσκεται πάντα η οικογένειά του. Ο Ακύλας μεγάλωσε με απλόχερη αγάπη και παραμένει εξαιρετικά δεμένος με τους γονείς του, οι οποίοι παρακολουθούν κάθε του βήμα με απέραντη περηφάνια. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το τραγούδι του μιλά για το ιερό πρόσωπο της μητέρας, αντανακλώντας τις αξίες με τις οποίες μεγάλωσε. «Ήταν ένα παιδί που ήταν μέσα από μια καλή οικογένεια, δεμένος με την οικογένειά του. Τα βήματά του όλα τα γνώριζε η οικογένειά του, όπως κι εγώ», αποκάλυψε η Νονά του Akyla.

Eurovision 2026: Η συγκινητική εξομολόγηση της νονάς του Akyla, Χρύσας

 Μιλώντας καθημερινά με τους δικούς του ανθρώπους, ο Akylas δείχνει έτοιμος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό. Η πεποίθηση για μια ενδεχόμενη πρωτιά δεν είναι πια μόνο ένα κρυφό όνειρο της οικογένειάς του, αλλά μια ελπίδα που μοιράζεται ολόκληρη η χώρα, πιστεύοντας σε ένα παιδί που τόλμησε να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα. 

Eurovision: Τι θα κάνει ο Akylas - Οι ηθοποιοί, οι χορευτές και το act

To Star.gr θα βρίσκεται στη Βιέννη για να καλύψει με αποκλειστικό υλικό τα όσα συμβαίνουν στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
EUROVISION 2026
 |
EUROVISION
 |
AKYLAS
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΧΡΥΣΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ
 |
FERTO
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top