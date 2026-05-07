Η Χρύσα Πετρίδου, η νονά κι ένας από τους πιο κοντινούς ανθρώπους του Akyla, μίλησε στο Breakfast@Star για το «δικό τους» παιδί, αποκαλύπτοντας την ανθρώπινη πλευρά του φαβορί της φετινής Eurovision.

Όπως αναφέρει η κ. Χρύσα, ο Ακύλας διαθέτει μια σπάνια καλοσύνη που εμπνέει τους γύρω του να γίνονται καλύτεροι, εκπέμποντας έναν σεβασμό που συχνά λείπει από την εποχή μας. «Ο Ακύλας είναι ένα πολύ αγαπητό παιδί. Εκτός από καλοσύνη, έχει ευγένεια, σεβασμό. Είναι κάτι δηλαδή που λείπει από την εποχή μας και νομίζω αυτό μας έχει κάνει και καλύτερους ανθρώπους. Γιατί όταν βλέπεις απέναντί σου έναν άνθρωπο με τόσα καλά στοιχεία, γίνεσαι κι εσύ καλός. Σου βγάζει δηλαδή τον έναν καλύτερο εαυτό», είπε.

Η διαδρομή του προς την επιτυχία ξεκίνησε με μια βαλίτσα γεμάτη όνειρα και πολλή προσωπική θυσία. Όταν κατέβηκε στην Αθήνα, δε δίστασε να δουλεύει ολόκληρα μεράνυχτα σε μια κρεπερί, πηγαίνοντας απευθείας το πρωί στα μαθήματα υποκριτικής χωρίς ποτέ να παραπονεθεί: «Πάντα πίστευα σε αυτό το παιδί. Πάντα πίστευα ότι κάτι θα καταφέρει. Ήταν ένα παιδί που τολμούσε τα όνειρά του, δε φοβόταν από τίποτα. Όταν τον άκουγα και μου έλεγε ότι δουλεύω όλη νύχτα σε μία κρεπερί και το πρωί κάνω μαθήματα υποκριτικής και ήταν χαρούμενο και δεν παραπονιόταν. Λέω αυτό το παιδί αξίζει, θα φτάσει κάπου ψηλά».

Αυτή η αστείρευτη διάθεση να κυνηγήσει το όνειρό του, χωρίς να φοβάται τις δυσκολίες, ήταν και το στοιχείο που έκανε τους δικούς του ανθρώπους να πιστέψουν ακράδαντα πως κάποια στιγμή θα έφτανε πολύ ψηλά.

Στην καρδιά αυτής της προσπάθειας βρίσκεται πάντα η οικογένειά του. Ο Ακύλας μεγάλωσε με απλόχερη αγάπη και παραμένει εξαιρετικά δεμένος με τους γονείς του, οι οποίοι παρακολουθούν κάθε του βήμα με απέραντη περηφάνια. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το τραγούδι του μιλά για το ιερό πρόσωπο της μητέρας, αντανακλώντας τις αξίες με τις οποίες μεγάλωσε. «Ήταν ένα παιδί που ήταν μέσα από μια καλή οικογένεια, δεμένος με την οικογένειά του. Τα βήματά του όλα τα γνώριζε η οικογένειά του, όπως κι εγώ», αποκάλυψε η Νονά του Akyla.

Μιλώντας καθημερινά με τους δικούς του ανθρώπους, ο Akylas δείχνει έτοιμος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό. Η πεποίθηση για μια ενδεχόμενη πρωτιά δεν είναι πια μόνο ένα κρυφό όνειρο της οικογένειάς του, αλλά μια ελπίδα που μοιράζεται ολόκληρη η χώρα, πιστεύοντας σε ένα παιδί που τόλμησε να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα.

