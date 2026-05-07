Επιστρέφοντας από την Κύπρο, η Έλλη Κοκκίνου μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Πάνο Παπαδόπουλο, αναφερόμενη στην τρέχουσα φάση της ζωής της, την Eurovison αλλά και τηλεπαιχνίδι που παρουσίαζε κι έχει... εξαφανιστεί!

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, πάντα ευδιάθετη και ειλικρινής, αναφέρθηκε στις φήμες που τη θέλουν να βρίσκεται σε συζητήσεις για μια τηλεοπτική συνεργασία με τον Ηλία Ψινάκη. Παρά την έντονη παραφιλολογία, η ίδια ξεκαθάρισε πως οι πρόσφατες επαφές τους είχαν καθαρά φιλικό χαρακτήρα και περιορίστηκαν σε προσωπικές συζητήσεις, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής κοινής πορείας μπροστά από τις κάμερες, αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή με ένα αισιόδοξο «γιατί όχι;».

Σε ό,τι αφορά τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, η Έλλη Κοκκίνου εξέφρασε την αμέριστη στήριξή της τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Μάλιστα, απέφυγε με μαεστρία το δίλημμα που της τέθηκε σχετικά με το ποια από τις δύο συμμετοχές προτιμά, τονίζοντας με χιούμορ πως τέτοιου είδους ερωτήσεις δεν αρμόζουν σε έναν άνθρωπο με τη δική της εμπειρία, αλλά θα έπρεπε ίσως να απευθύνονται σε κάποιον πρωτοεμφανιζόμενο στον χώρο. Η στάση της ήταν ξεκάθαρη: η θετική της ενέργεια μοιράζεται ισόποσα και στις δύο πλευρές.

Το τηλεοπτικό της μέλλον και η τύχη της εκπομπής Don't Forget the Lyrics αποτέλεσαν επίσης κεντρικό σημείο της συζήτησης. Η τραγουδίστρια επισήμανε πως η δική της συμμετοχή είχε τον χαρακτήρα μιας guest εμφάνισης και δήλωσε άγνοια για τον προγραμματισμό του ΑΝΤ1 για την επόμενη σεζόν. «Θες να σου δώσω το τηλέφωνο του ΑΝΤ1; Θες να πάρεις τώρα; Δεν ξέρω, γιατί εγώ δεν είμαι ένα τηλεοπτικό πρόσωπο», απάντησε στο τι θα γίνει με το τηλεπαιχνίδι που... εξαφανίστηκε.

Ξεκαθάρισε δε πως ο ΑΝΤ1 αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της και μόνο αν κλείσει οριστικά αυτός ο κύκλος θα εξετάσει προτάσεις από άλλους σταθμούς, καθώς, όπως υπογράμμισε με αυτοπεποίθηση: «Δεν είμαι άνθρωπος που θα χάσω ευκαιρίες!».

Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Θάνος Κιούσης που παρουσίαζε το τηλεπαιχνίδι 5Χ5 είχε ακριβώς την ίδια αντίδραση. «Τα γραφεία του ΑΝΤ1 τα ξέρετε πού είναι. Γιατί δεν ρωτάτε και αυτούς καμιά φορά;», είχε πει στον δημοσιογράφο του Breakfast, Ηλία Σκουλά, για την εκπομπή του που «κόπηκε»

