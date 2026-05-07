Η Έλλη Κοκκίνου απαντά για το Lyrics: «Να σου δώσω το τηλέφωνο του ΑΝΤ1;»

Όσα απάντησε η ηθοποιός για το τηλεπαιχνίδι της που... εξαφανίστηκε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.05.26 , 13:01 MasterChef: Η πιο δύσκολη Δοκιμασία Αντιγραφής φέρνει αποχώρηση θρίλερ
07.05.26 , 12:59 Ασπρόπυργος: Πώς έγινε το τροχαίο με το πατίνι που οδηγούσε 12χρονος
07.05.26 , 12:59 Κρήτη: Οργή στην κηδεία του Νικήτα για την αστυνομία
07.05.26 , 12:42 Eurovision 2026: Θα είναι... αυτογκόλ το live βιολί της Φινλανδίας;
07.05.26 , 12:40 Σία Κοσιώνη: Η αινιγματική απάντηση για το «διαζύγιο» με τον ΣΚΑΪ
07.05.26 , 12:40 Μαζί για το Παιδί: Οδηγός για το άγχος σε περιόδους εξετάσεων
07.05.26 , 12:26 MasterChef: O Γιώργος θέλει να παραιτηθεί - Γιατί δεν μπορεί να το κάνει;
07.05.26 , 12:24 Ξεκινούν οι εγγραφές σε παιδικούς σταθμούς της Αθήνας - Τα δικαιολογητικά
07.05.26 , 12:21 Φτιάξε πεντανόστιμο κοκκινιστό μοσχαράκι στην κατσαρόλα
07.05.26 , 12:14 Μπήλιου: Οι όψεις της Σελήνης σήμερα- Τι να αποφύγετε από το απόγευμα
07.05.26 , 11:48 Eurovision 2026: «Ο Akylas είναι σαν μικρό παιδί, δεν είναι αγχωμένος»
07.05.26 , 11:41 Δάφνη Καραβοκύρη: «Η νευρική ανορεξία ξεκίνησε όταν χώριζαν οι γονείς μου»
07.05.26 , 11:21 «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ-ΕΞΕΤΑΖΟΜΑΙ»: Ο Μάιος, μήνας δράσης για τον Καρκίνο του Δέρματος
07.05.26 , 11:19 Γιώργος Γρηγοριάδης: «Δε μετανιώνω για κάτι που δεν έχω κάνει...»
07.05.26 , 11:16 Ασπρόπυργος: 12χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από τροχαίο με πατίνι
MasterChef: Η σχεδόν τέλεια αντιγραφή -  «9/10 εδώ δε βρίσκω κάτι άλλο»
MasterChef: Comfort ή fine dining; Οι κριτές επέλεξαν το καλύτερο μενού
Απεργία 13/5: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία
Ασπρόπυργος: 12χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από τροχαίο με πατίνι
Νατάσα Θεοδωρίδου: Η πρώτη δημόσια έξοδος με τον σύντροφό της
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για τις φήμες χωρισμού: «Στην αρχή με πείραζε»
Κατερίνα Καινούργιου: Η ολόσωμη φωτογραφία μετά τη γέννηση της κόρης της
MasterChef: Η νίκη στην ομαδική είναι μονόδρομος για την μπλε μπριγάδα!
MasterChef: Από την κόκκινη μπριγάδα ο νικητής του καλύτερου πιάτου
Χανταϊός: Ένα ζευγάρι Ολλανδών που πήγαν να μετρήσουν πουλιά οι ασθενείς 0
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε η Ελλη Κοκκίνου στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Έλλη Κοκκίνου μίλησε για φήμες συνεργασίας με τον Ηλία Ψινάκη, ξεκαθαρίζοντας ότι οι επαφές τους είναι φιλικές.
  • Στήριξε τη συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου στη Eurovision, αποφεύγοντας να επιλέξει ανάμεσα τους.
  • Αναφέρθηκε στην εκπομπή Don't Forget the Lyrics, δηλώνοντας άγνοια για το μέλλον της και την προγραμματισμένη πορεία του ΑΝΤ1.
  • Επισήμανε ότι ο ΑΝΤ1 είναι η προτεραιότητά της και δεν θα εξετάσει άλλες προτάσεις αν δεν κλείσει αυτός ο κύκλος.

Επιστρέφοντας από την Κύπρο, η Έλλη Κοκκίνου μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Πάνο Παπαδόπουλο, αναφερόμενη στην τρέχουσα φάση της ζωής της, την Eurovison αλλά και τηλεπαιχνίδι που παρουσίαζε κι έχει... εξαφανιστεί! 

Ελλη Κοκκίνου: Απάντησε γιατί δε βλέπουμε το Don't Forget The Lyrics

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, πάντα ευδιάθετη και ειλικρινής, αναφέρθηκε στις φήμες που τη θέλουν να βρίσκεται σε συζητήσεις για μια τηλεοπτική συνεργασία με τον Ηλία Ψινάκη. Παρά την έντονη παραφιλολογία, η ίδια ξεκαθάρισε πως οι πρόσφατες επαφές τους είχαν καθαρά φιλικό χαρακτήρα και περιορίστηκαν σε προσωπικές συζητήσεις, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής κοινής πορείας μπροστά από τις κάμερες, αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή με ένα αισιόδοξο «γιατί όχι;».

Η Έλλη Κοκκίνου απαντά για το Lyrics: «Να σου δώσω το τηλέφωνο του ΑΝΤ1;»

Σε ό,τι αφορά τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, η Έλλη Κοκκίνου εξέφρασε την αμέριστη στήριξή της τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Μάλιστα, απέφυγε με μαεστρία το δίλημμα που της τέθηκε σχετικά με το ποια από τις δύο συμμετοχές προτιμά, τονίζοντας με χιούμορ πως τέτοιου είδους ερωτήσεις δεν αρμόζουν σε έναν άνθρωπο με τη δική της εμπειρία, αλλά θα έπρεπε ίσως να απευθύνονται σε κάποιον πρωτοεμφανιζόμενο στον χώρο. Η στάση της ήταν ξεκάθαρη: η θετική της ενέργεια μοιράζεται ισόποσα και στις δύο πλευρές. 

Η Έλλη Κοκκίνου ξεκαθαρίζει για το τηλεοπτικό της μέλλον στον ΑΝΤ1

Το τηλεοπτικό της μέλλον και η τύχη της εκπομπής Don't Forget the Lyrics αποτέλεσαν επίσης κεντρικό σημείο της συζήτησης. Η τραγουδίστρια επισήμανε πως η δική της συμμετοχή είχε τον χαρακτήρα μιας guest εμφάνισης και δήλωσε άγνοια για τον προγραμματισμό του ΑΝΤ1 για την επόμενη σεζόν. «Θες να σου δώσω το τηλέφωνο του ΑΝΤ1; Θες να πάρεις τώρα; Δεν ξέρω, γιατί εγώ δεν είμαι ένα τηλεοπτικό πρόσωπο», απάντησε στο τι θα γίνει με το τηλεπαιχνίδι που... εξαφανίστηκε.

Η Έλλη Κοκκίνου απαντά για το Lyrics: «Να σου δώσω το τηλέφωνο του ΑΝΤ1;»

Ξεκαθάρισε δε πως ο ΑΝΤ1 αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της και μόνο αν κλείσει οριστικά αυτός ο κύκλος θα εξετάσει προτάσεις από άλλους σταθμούς, καθώς, όπως υπογράμμισε με αυτοπεποίθηση: «Δεν είμαι άνθρωπος που θα χάσω ευκαιρίες!».

Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Θάνος Κιούσης που παρουσίαζε το τηλεπαιχνίδι 5Χ5 είχε ακριβώς την ίδια αντίδραση. «Τα γραφεία του ΑΝΤ1 τα ξέρετε πού είναι. Γιατί δεν ρωτάτε και αυτούς καμιά φορά;», είχε πει στον δημοσιογράφο του Breakfast, Ηλία Σκουλά, για την εκπομπή του που «κόπηκε»

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
‘ΕΛΛΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
 |
DON’T FORGET THE LYRICS
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ANT1
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top