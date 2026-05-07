Η δεύτερη τεχνική πρόβα του Akyla στη Βιέννη ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στην ελληνική αποστολή. Υπό την καθοδήγηση του creative director Φωκά Ευαγγελινού, το concept της εμφάνισης αφηγείται ένα δημιουργικό ταξίδι που χαρακτηρίζεται από έντονη δυναμική, χρώματα και ρυθμό.

Η απεσταλμένη της ΕΡΤ Κέλλυ Βρανάκη, υπογράμμισε μιλώντας στο Breakfast@Star το πρωί της Πέμπτης ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα που είδε το κοινό είναι μόνο η αρχή, καθώς το θέαμα κλιμακώνεται σταδιακά μέχρι ένα εντυπωσιακό φινάλε.

«Εγώ αν έβαζε έτσι έναν τίτλο σε αυτά τα τριάντα δευτερόλεπτα που είδατε εσείς, θα έλεγα "δεν έχετε δει ακόμα τίποτα". Αυτός ήταν ο δικός μου τίτλος, γιατί πραγματικά ό,τι έρχεται είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Τον βάζω, τολμώ να τον βάλω λοιπόν», είπε ενθουσιασμένη η δημοσιογράφος

Κατά τη διάρκεια των τριών λεπτών στη σκηνή, ο Akylas διαχειρίζεται μια μεγάλη γκάμα συναισθημάτων, συνδυάζοντας τη χαρά και το χιούμορ με τη συγκίνηση. «Όλο το τρίλεπτο είναι γεμάτο πράγματα που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό. Εγώ θεωρώ θα σας αρέσουν πολύ. Νομίζω ότι έχουν δώσει όλοι τον καλύτερό τους εαυτό. Τρία λεπτά ο Akylas οργώνει κυριολεκτικά τη σκηνή. Θα τον δείτε, έτσι, σε διάφορες φάσεις με πολύ έντονη εναλλαγή συναισθημάτων. Θα έχουμε χαρά, χιούμορ, συγκίνηση κι εντυπωσιακό φινάλε, οπότε θέλω να περιμένετε μέχρι τις 12 Μαΐου», αποκάλυψε στη συνέχεια.

Παρά την πολυπλοκότητα της χορογραφίας και τη χρήση διαφόρων αντικειμένων, όπως το πατίνι, το ξυλόφωνο και τα τηλέφωνα, ο ίδιος εμφανίζεται ιδιαίτερα ευδιάθετος και γεμάτος ανυπομονησία, χωρίς να δείχνει σημάδια άγχους. «Δεν είναι αγχωμένος. Τουλάχιστον, του το ρωτάω, δεν τον βλέπω αγχωμένο. Είναι σαν μικρό παιδί, έχει τόση ανυπομονησία, τόση χαρά για αυτό που ζει», απάντησε στην ερώτηση της Ελένης Χατζίδου για το αν είναι αγχωμένος.

Οι πρόβες διεξήχθησαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή διαρροών, με την ομάδα να επικεντρώνεται σε μικρές τεχνικές διορθώσεις που θα τελειοποιήσουν το τελικό αποτέλεσμα.

«Ήταν πολύ ευχαριστημένοι και πολύ ικανοποιημένοι από αυτό που είδαν. Εγώ αυτό γνωρίζω. Τώρα από εκεί και πέρα, αν υπάρχει κάποια μικρή διόρθωση, ναι, μπορεί να υπάρξει» αποκάλυψε, ενώ απέφυγε να απαντήσει αν ο Akylas εμφανιστεί με λύρα, όπως ακούγεται, θυμίζοντας την εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου το 2005.

Όσο για την κάλυψη του διαγωνισμού, η ΕΡΤ ετοιμάζει live μεταδόσεις και συνεχές ρεπορτάζ από τη Βιέννη για τους δύο ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό, με το βλέμμα όλων να είναι πλέον στραμμένο στη μάχη του πρώτου ημιτελικού στις 12 Μαΐου.

