Eurovision 2026: «Ο Akylas είναι σαν μικρό παιδί, δεν είναι αγχωμένος»

Όσα αποκάλυψε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Κέλλυ Βρανάκη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.05.26 , 12:59 Κρήτη: Οργή στην κηδεία του Νικήτα για την αστυνομία
07.05.26 , 12:59 Ασπρόπυργος: Πώς έγινε το τροχαίο με το πατίνι που οδηγούσε 12χρονος
07.05.26 , 12:42 Eurovision 2026: Θα είναι... αυτογκόλ το live βιολί της Φινλανδίας;
07.05.26 , 12:40 Σία Κοσιώνη: Η αινιγματική απάντηση για το «διαζύγιο» με τον ΣΚΑΪ
07.05.26 , 12:40 Μαζί για το Παιδί: Οδηγός για το άγχος σε περιόδους εξετάσεων
07.05.26 , 12:26 MasterChef: O Γιώργος θέλει να παραιτηθεί - Γιατί δεν μπορεί να το κάνει;
07.05.26 , 12:24 Ξεκινούν οι εγγραφές σε παιδικούς σταθμούς της Αθήνας - Τα δικαιολογητικά
07.05.26 , 12:21 Φτιάξε πεντανόστιμο κοκκινιστό μοσχαράκι στην κατσαρόλα
07.05.26 , 12:14 Μπήλιου: Οι όψεις της Σελήνης σήμερα- Τι να αποφύγετε από το απόγευμα
07.05.26 , 11:48 Eurovision 2026: «Ο Akylas είναι σαν μικρό παιδί, δεν είναι αγχωμένος»
07.05.26 , 11:41 Δάφνη Καραβοκύρη: «Η νευρική ανορεξία ξεκίνησε όταν χώριζαν οι γονείς μου»
07.05.26 , 11:21 «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ-ΕΞΕΤΑΖΟΜΑΙ»: Ο Μάιος, μήνας δράσης για τον Καρκίνο του Δέρματος
07.05.26 , 11:19 Γιώργος Γρηγοριάδης: «Δε μετανιώνω για κάτι που δεν έχω κάνει...»
07.05.26 , 11:16 Ασπρόπυργος: 12χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από τροχαίο με πατίνι
07.05.26 , 11:13 Η Έλλη Κοκκίνου απαντά για το Lyrics: «Να σου δώσω το τηλέφωνο του ΑΝΤ1;»
MasterChef: Η σχεδόν τέλεια αντιγραφή -  «9/10 εδώ δε βρίσκω κάτι άλλο»
MasterChef: Comfort ή fine dining; Οι κριτές επέλεξαν το καλύτερο μενού
Απεργία 13/5: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία
Νατάσα Θεοδωρίδου: Η πρώτη δημόσια έξοδος με τον σύντροφό της
Ασπρόπυργος: 12χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από τροχαίο με πατίνι
MasterChef: O Γιώργος θέλει να παραιτηθεί - Γιατί δεν μπορεί να το κάνει;
Χανταϊός: Ένα ζευγάρι Ολλανδών που πήγαν να μετρήσουν πουλιά οι ασθενείς 0
Κατερίνα Καινούργου: «Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί» - Η ενόχλησή της
Δάφνη Καραβοκύρη: «Η νευρική ανορεξία ξεκίνησε όταν χώριζαν οι γονείς μου»
Μπήλιου: Από σήμερα ο Πλούτωνας σε ανάδρομη πορεία- Ποια ζώδια επηρεάζονται
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε όσα είπε η Κέλλυ Βρανάκη στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η δεύτερη τεχνική πρόβα του Akyla στη Βιέννη ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στην ελληνική αποστολή. Υπό την καθοδήγηση του creative director Φωκά Ευαγγελινού, το concept της εμφάνισης αφηγείται ένα δημιουργικό ταξίδι που χαρακτηρίζεται από έντονη δυναμική, χρώματα και ρυθμό.

Eurovision 2026: Η συγκινητική εξομολόγηση της νονάς του Akyla, Χρύσας

Η απεσταλμένη της ΕΡΤ Κέλλυ Βρανάκη, υπογράμμισε μιλώντας στο Breakfast@Star το πρωί της Πέμπτης ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα που είδε το κοινό είναι μόνο η αρχή, καθώς το θέαμα κλιμακώνεται σταδιακά μέχρι ένα εντυπωσιακό φινάλε. 

Eurovision 2026: «Ο Akylas είναι σαν μικρό παιδί, δεν είναι αγχωμένος»

«Εγώ αν έβαζε έτσι έναν τίτλο σε αυτά τα τριάντα δευτερόλεπτα που είδατε εσείς, θα έλεγα "δεν έχετε δει ακόμα τίποτα". Αυτός ήταν ο δικός μου τίτλος, γιατί πραγματικά ό,τι έρχεται είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Τον βάζω, τολμώ να τον βάλω λοιπόν», είπε ενθουσιασμένη η δημοσιογράφος

Κατά τη διάρκεια των τριών λεπτών στη σκηνή, ο Akylas διαχειρίζεται μια μεγάλη γκάμα συναισθημάτων, συνδυάζοντας τη χαρά και το χιούμορ με τη συγκίνηση. «Όλο το τρίλεπτο είναι γεμάτο πράγματα που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό. Εγώ θεωρώ θα σας αρέσουν πολύ. Νομίζω ότι έχουν δώσει όλοι τον καλύτερό τους εαυτό. Τρία λεπτά ο Akylas οργώνει κυριολεκτικά τη σκηνή. Θα τον δείτε, έτσι, σε διάφορες φάσεις με πολύ έντονη εναλλαγή συναισθημάτων. Θα έχουμε χαρά, χιούμορ, συγκίνηση κι εντυπωσιακό φινάλε, οπότε θέλω να περιμένετε μέχρι τις 12 Μαΐου», αποκάλυψε στη συνέχεια.

Eurovision: Έτσι θα εμφανιστεί η Ελλάδα - Απόσπασμα από την πρόβα του Akyla

Παρά την πολυπλοκότητα της χορογραφίας και τη χρήση διαφόρων αντικειμένων, όπως το πατίνι, το ξυλόφωνο και τα τηλέφωνα, ο ίδιος εμφανίζεται ιδιαίτερα ευδιάθετος και γεμάτος ανυπομονησία, χωρίς να δείχνει σημάδια άγχους. «Δεν είναι αγχωμένος. Τουλάχιστον, του το ρωτάω, δεν τον βλέπω αγχωμένο. Είναι σαν μικρό παιδί, έχει τόση ανυπομονησία, τόση χαρά για αυτό που ζει», απάντησε στην ερώτηση της Ελένης Χατζίδου για το αν είναι αγχωμένος.

Eurovision 2026: «Ο Akylas είναι σαν μικρό παιδί, δεν είναι αγχωμένος»

Οι πρόβες διεξήχθησαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή διαρροών, με την ομάδα να επικεντρώνεται σε μικρές τεχνικές διορθώσεις που θα τελειοποιήσουν το τελικό αποτέλεσμα.

«Ήταν πολύ ευχαριστημένοι και πολύ ικανοποιημένοι από αυτό που είδαν. Εγώ αυτό γνωρίζω. Τώρα από εκεί και πέρα, αν υπάρχει κάποια μικρή διόρθωση, ναι, μπορεί να υπάρξει» αποκάλυψε, ενώ απέφυγε να απαντήσει αν ο Akylas εμφανιστεί με λύρα, όπως ακούγεται, θυμίζοντας την εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου το 2005. 

Ferto ή δώστο; Ο Akylas εξηγεί σε βίντεο τι θέλει πραγματικά

Όσο για την κάλυψη του διαγωνισμού, η ΕΡΤ ετοιμάζει live μεταδόσεις και συνεχές ρεπορτάζ από τη Βιέννη για τους δύο ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό, με το βλέμμα όλων να είναι πλέον στραμμένο στη μάχη του πρώτου ημιτελικού στις 12 Μαΐου.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΕΛΛΥ ΒΡΑΝΑΚΗ
 |
EUROVISION 2026
 |
AKYLAS
 |
FERTO
 |
EUROVISION
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top