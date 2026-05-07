Φτιάξε πεντανόστιμο κοκκινιστό μοσχαράκι στην κατσαρόλα

Ο Γιώργος Ρήγας το συνδυάζει με πουρέ κουνουπίδι, που κάνει τη διαφορά

Συνδυασμός κλασικής συνταγής με μία ιδιαίτερη πινελιά. σήμερα στο Breakfast@Star , με τον Γιώργο Ρήγα να φτιάχνει ένα φαγητό που εντυπωσίασε όλα τα μέλη της εκπομπής.

Μοσχαράκι Κοκκινιστό στην Κατσαρόλα, μαζί με πουρέ κουνουπίδι. Εύκολες παρασκευές που θέλουν προσοχή, φροντίδα, αγνά υλικά, που συνδυάζονται σε μία πεντανόστιμη συνταγή με εκπληκτικό γευστικό αποτέλεσμα.

ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ

Υλικά:
Για το μοσχαράκι:
• 1 κιλό μοσχάρι
• 2 κρεμμύδια
• 1 καρότο
•  1 σέλερι
• 2 σκελίδες σκόρδο
• 400 γρ. ντομάτα
• 2 κ.σ. πελτέ
• 1/2 ποτήρι κόκκινο κρασί
• 2-3 μπαχάρια
• 1 φύλλο δάφνης
• Αλάτι, πιπέρι
• Ελαιόλαδο
• 1 φλ. νερό ή ζωμό

Για τον πουρέ:
• 1 κουνουπίδι σε μπουκετάκια
• 2 κ.σ. βούτυρο
• 100 ml κρέμα γάλακτος
• 50–100 ml γάλα
• Αλάτι, πιπέρι
 
Εκτέλεση:

1. Θωράκιση:

Σε δυνατή φωτιά, σοτάρεις το κρέας μέχρι να πάρει καλό, βαθύ χρώμα.

2. Βάση σάλτσας:

Βγάζεις το κρέας. Στο ίδιο σκεύος σοτάρεις κρεμμύδι και σκόρδο καρότο σέλερι μέχρι να μαλακώσουν.

3. Πελτές:

Προσθέτεις τον πελτέ και τον ψήνεις 1-2 λεπτά.

4. Σβήσιμο:

Ρίχνεις το κρασί και αφήνεις να εξατμιστεί.

5. Δέσιμο:

Ξαναβάζεις το κρέας, προσθέτεις ντομάτα, μπαχάρια, δάφνη και το υγρό

Εκτέλεση πουρέ:

1. Σε τηγάνι με βούτυρο, σοτάρεις το κουνουπίδι μέχρι να πάρει έντονο χρώμα.

2. Προσθέτεις κρέμα γάλακτος και λίγο γάλα.

3. Σιγοβράζεις μέχρι να μαλακώσει πολύ καλά.

4. Προσθέτεις αλάτι, πιπέρι και λίγο ακόμα βούτυρο.

5. Χτυπάς στο μπλέντερ μέχρι να γίνει λείος και βελούδινος πουρές

Στήσιμο:

• Βάση: πουρές κουνουπιδιού

• Από πάνω: μοσχάρι με τη σάλτσα του

• Τελείωμα: λίγο φρέσκο πιπέρι
 

